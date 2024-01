DJ Thiện Hí và buổi diễn dài 9 tiếng: Nhà thám hiểm cảm xúc

Là một nhà thám hiểm, đam mê của họ là chinh phục và khám phá. Còn với một người nghệ sĩ sẵn "máu" thám hiểm trong huyết quản thì mục tiêu săn tìm của họ đó chỉ có thể là cảm xúc. Và sau hơn 24 năm tích góp, ắt hẳn kho tàng trải nghiệm và chinh phục của DJ Thiện Hì phải đồ sộ lắm!



Cuối tuần qua, người nghệ sĩ gạo cội này tiếp tục bổ sung vào gia tài của mình một "kho báu" khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng đều phải trầm trồ khi anh thực hiện thành công buổi diễn kéo dài suốt 9 giờ đồng hồ tại M.O.A 98 Hàng Buồm - Hà Nội.

Có thể nói, DJ Thiện Hí như đã dốc cạn tâm gan của mình và tận hiến trọn vẹn những gì là tinh hoa nhất cho buổi diễn, cho khán giả và đam mê của bản thân. Giống như một người thuyền trưởng, anh đã đưa con tàu thám hiểm đi qua những miền cảm xúc cùng những âm hưởng và giai điệu. Trên con tàu ấy, người nghệ sĩ gốc Sài thành đã đưa các vị khách tham gia vào cuộc hành trình chinh phục theo từng cung bậc cùng những sắc thái âm nhạc mà anh đã đeo đuổi trong suốt sự nghiệp.

Kết hợp cùng với đó là phần nghệ thuật trình diễn vô cùng ấn tượng với sự tổng hòa của visual, ánh sáng và những vũ công, giúp cho con tàu thám hiểm như lạc vào miền đất đầy ảo ảnh. Lúc này đây, DJ Thiện Hí dẫn lối chúng ta bằng chiếc "kim chỉ nam" âm nhạc. Có lúc bạn được đi qua những miền dịu êm cùng DeepHouse rồi hòa mình trong sự cuồng nhiệt của TechHouse, Techno… nhưng tất cả sẽ được thổi bùng trong không gian vỡ òa khi đặt chân tới miền đất của Trance.

Anh đã giúp cho cả ngàn ánh mắt, đôi tai đang có mặt ở đó được nghe, được chứng kiến và được cảm nhận rất nhiều điều mới lạ từ những giá trị tưởng như đã cũ, đó chính là những ca khúc bất hủ như Chị Tôi, Em ơi! Hà Nội Phố… nhưng trong một tiết tấu không ai ngờ tới

Bên cạnh đó, những ca khúc như Trái Đất Tròn (Trance), Đường Một Chiều – Đã Từng – Nguyện Ước (Melodic Techno) được trình bày bởi giọng ca Đỗ Hoài Nam cũng thực sự khiến người nghe phải xiêu lòng. Cùng các bản nhạc do chính DJ Thiện Hí sáng tác Nhớ Anh, I Know nhưng chưa từng được… tất cả đều được thể hiện trong một diện mạo hoàn toàn khác qua sự sáng tạo của DJ Thiện Hí khi anh kết hợp với phong cách âm nhạc thế giới.

Cũng không thể bỏ qua những người đồng nghiệp đã cùng anh bước lên sân khấu trong đêm diễn như Guitarlist Tân Trần khi anh quyết định chơi live theo cảm xúc trên sân khấu mà không hề có bất kỳ sự chuẩn bị trước, những nét biến tấu của anh đã làm gia tang thêm muôn vàn cảm xúc sâu lắng cho những bản deep house bên cạnh DJ Thiện Hí. Hay nữ nghệ sĩ Violin Tumie đã khiến cả khan phòng phải lặng thinh để lắng nghe những giọt đàn réo rắt của ca khúc My Heart Will Go On, Intense, Take my hand... Quả thực, sự xuất hiện của các nghệ sĩ này đã trở thành điểm nhấn quan trọng giúp đám đông thấy rõ hơn sự chân thật của nghệ thuật, mảng màu của cảm xúc với đôi chút lắng đọng nhưng đầy da diết trong tâm hồn. Đi qua mỗi tiết mục là một lần đám đông phía dưới phải thốt lên những âm thanh của sự phấn khích.

Sau tất cả, khán giả có mặt tại M.O.A đêm ấy chắc hẳn đều thầm cảm ơn DJ Thiện Hí vì nhờ có anh mọi người đã được tham gia vào một cuộc hành trình kỷ lục vô cùng đáng nhớ. Đâu dễ để một người nghệ sĩ có thể đứng kiên trì và xuyên suốt 9 giờ đồng hồ, điều đó cần một nguồn động lực cực kỳ mạnh mẽ và con tim bền bĩ với tình yêu âm nhạc.



Cuộc hành trình kết thúc thành công khi show diễn khép lại, nhưng với DJ Thiện Hí đây có lẽ chỉ như một trạm dừng nghỉ để anh có thể tiếp nạp thêm năng lượng cho những cuộc chinh phục tiếp theo mà thôi.