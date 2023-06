DJ Huy DX tham gia Ultra Europe 2023 - Lễ hội âm nhạc hàng đầu thế giới

UDM Ultra Europe là lễ hội âm nhạc điện tử lớn bậc nhất Châu Âu được tổ chức tại thành phố biển Split, Croatia. Là một phần của Ultra Music Festival - Lễ hội âm nhạc điện tử lớn nhất hành tinh tổ chức hàng năm tại Miami, Mỹ. Đến nay UMF đã được tổ chức tại hơn 20 quốc gia, vùng lãnh thổ trên khắp thế giới quy tụ những tên tuổi hàng đầu làng nhạc điện tử cùng sự tham gia của hàng trăm nghìn người hâm mộ. Mỗi năm một chủ đề độc đáo, một màu sắc mới với thật nhiều sáng tạo cùng sự cộng hưởng tuyệt vời giữa âm thanh, hình ảnh và ánh sáng đã khiến UMF trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu với giới trẻ yêu nhạc toàn cầu.



Ultra Europe năm nay đã chính thức công bố dàn DJ đỉnh cao hàng đầu trong top 100 DJs thế giới như Martin Garrix, Hardwell, Timmy Trumpet, Axwell, Alesso, DJ Snake, Andrew Beyer, Boris Brejcha… Và đặc biệt, DJ Huy DX - Cái tên gạo cội trong giới DJ đã vinh dự trở thành đại diện của Việt Nam tham gia Lễ hội âm nhạc lớn bậc nhất hành tinh.

Trước thềm trình diễn tại Ultra châu Âu, DJ Huy DX chia sẻ: "Sau thành công tại Ultra Korea 2022 tại Seoul Hàn Quốc, Huy rất may mắn khi được cộng đồng nghe nhạc và đại diện của Ultra Music Festival toàn cầu đánh giá cao. Đó cũng chính là bước đệm tuyệt vời để Huy tiếp tục may mắn nhận lời mời biểu diễn tại Europe. Để gọi là may mắn thì mình nghĩ là 40% còn thật lòng thì đó là phần thưởng của 60% cố gắng còn lại. Bởi vì mình đã rất nỗ lực để tìm kiếm và học hỏi những điều mới là để luôn giữ được nhiệt dưới cái tên Huy DX. Nhận được tin, Huy hạnh phúc tới tận giờ nhưng cũng khá hồi hộp cho chuyến lưu diễn sắp tới."

Tham gia đại nhạc hội lớn bậc nhất Châu Âu năm nay, Huy DX và ekip của mình đã dành thời gian để chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng track nhạc. Vẫn là một style đặc trưng và không lẫn với bất cứ ai mang thương hiệu Huy DX nhưng dưới bàn tay của chàng "phù thuỷ nhạc điện tử" này thì chắc chắn sẽ được điều chỉnh để phù hợp nhất với thị hiếu khán giả Châu Âu. Đặc biệt, DJ Huy Dx còn chuẩn bị một số bài hát Việt với bản phối mới hoàn toàn với mong muốn được quảng bá âm nhạc và văn hoá của đất nước mình cho bạn bè thế giới.

Ngoài kế hoạch tập trung biểu diễn tạp Croatia, DJ Huy DX cùng ekip còn lên kế hoạch du lịch, khám phá về văn hoá và con người của nước bạn. Đồng thời, dành thời gian đến thăm một vài địa điểm giải trí, những club lớn để trải nghiệm và tìm hiểu về tư duy âm nhạc của nước bạn để từ đó chắt lọc và tìm những màu sắc mới cho chính mình.

Tuy đã có cơ hội đứng trên rất nhiều sân khấu lớn ở cả trong và ngoài nước nhưng chuyến chuyến lưu diễn với một sân khấu lớn hơn, tầm cỡ hơn rất nhiều khiến chàng DJ tài năng này không khỏi lo lắng: "Chuyến lưu diễn lần này khác rất nhiều bởi thiếu đi một lượng fan tại Việt Nam tham gia cùng Huy. Còn nhớ những lần gần nhất, may mắn vì được sự yêu mến của các bạn khán giả, cộng đồng fan riêng của Huy đã bay sang tận nơi, cầm lá cờ tổ quốc để đồng hành và cổ vũ cho Huy ở khắp các nước lớn nhỏ. Cảm giác đứng trên sân khấu, biểu diễn và đưa âm nhạc của mình tới khán giả nhưng vẫn có được tình yêu thương của đồng bào bên cạnh, đó thực sự là niềm hạnh phúc và tự hào dân tộc mà không phải ai cũng có được. Tuy nhiên, dù lần này ở xa xôi hơn, Huy DX vẫn sẵn sàng giữ vững tinh thần để biểu diễn tốt nhất. Rất mong rằng các kiều bào đang sinh sống lân cận sẽ tới ủng hộ Huy, tiếp thêm sức mạnh cho Huy."

Chia sẻ về những dự định trong thời gian tới, DJ Huy DX cũng ekip sẽ tiếp tục làm việc thật nỗ lực để chuẩn bị cho một Festival âm nhạc rất lớn tại Hàn Quốc vào tháng 9. Sau khi đã hoàn thành các chuyến lưu diễn của mình, Huy DX sẽ dành thời gian cho việc học tập chuyên sâu để trang bị đầy đủ các kỹ năng và kiến thức để trở thành một producer chuyên nghiệp. Đặc biệt, chàng DJ tài năng này còn bật mí sẽ kết hợp cùng các tài năng trẻ của Vbiz để tạo ra những sản phẩm âm nhạc mới thương hiệu Việt nhưng mang tầm quốc tế.

Chắc chắn rằng với tài năng, tâm huyết cũng như sự chuẩn bị chỉn chu của mình, DJ Huy DX sẽ dễ dàng chinh phục được sân khấu Ultra Europe 2023 nói riêng và mọi khán giả yêu âm nhạc điện tử nói chung. Chúc DJ Huy DX sẽ thành công trong mọi dự định của mình!