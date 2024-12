Ngồi sân bay Liên Khương lúc 8h37 sáng để đợi chuyến bay 9h30 về nhà. Mình đã đi về thế này gần 30 năm rồi. Đi nhanh về gấp chả mấy khi thảnh thơi thư giãn. Lúc trước nghĩ là về với con sợ nó thiếu vắng mẹ và lý do là như thế khiến mình thấy nó đúng. Giờ chả có con đợi ở nhà vẫn muốn về ngay và lý do là mấy con cún con nó nhớ. Hoá ra chả có lý do nào đâu, nó là ở mình. Mình là người có xu hướng như thế. Mới nhớ hồi mới vào nghề. Hát xong là anh em tụ tập thì mình lại ôm một quyển sách ra một góc.Hồi đó không có điện thoại nên chả cầm sách thì biết làm gì tìm vui?

Cuộc sống giờ đổi thay nhanh và nhiều. Mọi hành vi ứng xử cũng vì thế mà phải thích ứng. Mình thấy mình nảy số thường là chậm. Vui chậm, buồn chậm, phản ứng chậm hơn người khác. Cái này chả phải do luyện tập mà là tự nhiên nó thế.Nên là hay cười và không giận ai mấy vì cơn giân đến sau nên thường cường độ nó cũng giảm nhiều.

Mình thấy khán giả đi từ sáng đến nửa đêm để cười khóc với các anh trai mà thầm cảm phục sức khoẻ và tình yêu của mọi người.

Sân khấu đang thay đổi lắm. Nó đang chia rẽ thành nhiều nhánh ,cá nhân hoá cách thưởng thức của mọi người.Mình muốn nhắn nhủ với nhiều bạn trẻ làm nghệ thuật theo hướng khác với dòng chảy đang ồn ào ngoài kia. Các bạn đừng sợ và chẳng nên sốt ruột.Mọi thứ sẽ ổn định chỗ của mình. Cái gì trend rồi sẽ hết trend nhưng vẻ đẹp của sự chân thực sẽ luôn tìm thấy sự đồng cảm. Ít thôi, nhưng mà sâu sắc.