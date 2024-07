Dispatch tiết lộ quá trình tạo ra NewJeans: Bàn tay Min Hee Jin thao túng và khoản chi 730 triệu chỉ để chọn thành viên

Min Hee Jin (giám đốc ADOR - công ty con của HYBE) được biết đến là "mẹ đẻ", người đứng sau xây dựng hình ảnh và danh tiếng cho nhóm nhạc NewJeans. Cuối tháng 4 vừa qua, Min Hee Jin và tập đoàn HYBE đã có cuộc đấu tố gây chấn động dư luận. Theo HYBE, Min Hee Jin đã có hành vi rò rỉ thông tin bí mật và chiếm đoạt quyền quản lý. Trước cáo buộc của tập đoàn giải trí, nữ CEO phủ nhận và mở họp báo vạch trần mặt tối của HYBE khiến tập đoàn này lao đao.

Nhưng mới đây, tờ săn tin hàng đầu Hàn Quốc Dispatch đã khiến dư luận đảo chiều vì đưa hẳn ra 1 bài điều tra và phân tích thông tin chi tiết, tiết lộ câu chuyện hậu trường chưa từng được biết đến về quá trình Min Hee Jin thành lập ra NewJeans và loạt thủ đoạn thâu tóm nhóm nhạc nữ được cho là tương lai của Kpop này.

Câu chuyện hậu trường về quá trình thành lập NewJeans của Min Hee Jin vừa được Dispatch tiết lộ

Từ chỗ bất đắc dĩ, Min Hee Jin đổi ý quyết trở thành mẹ đỡ đầu cho N Team (NewJeans hiện tại)

Theo Dispatch, ý tưởng thành lập nhóm nhạc nữ đầu tiên cho HYBE không đến từ chủ tịch Bang Si Hyuk mà là của So Sung Jin - người đứng đầu Source Music (công ty con của tập đoàn giải trí hàng đầu). So Sung Jin muốn làm được điều Bang Si Hyuk không làm được, dưới sự giúp sức của Min Hee Jin. Trong cuộc họp báo vào tháng 4 vừa qua, Min Hee Jin cho biết chính Bang Si Hyuk đã thừa nhận với cô rằng ông không tự tin trong việc thành lập 1 nhóm nhạc nữ và cũng không thực tập sinh để làm việc này. Do đó, Bang Si Hyuk mới quyết định thông qua kế hoạch của Source Music vào năm 2018.

Theo đó, nhóm nhạc nữ đầu tiên của HYBE là N Team dự kiến ra mắt vào quý 3 năm 2021. Năm 2019, Min Hee Jin được chọn tham gia dự án với vai trò định hướng hình ảnh cho N Team. Còn Source Music phụ trách quản lý, lựa chọn phong cách âm nhạc và vũ đạo.

Ý tưởng thành lập nhóm nữ đầu tiên cho nhà HYBE là của So Sung Jin - CEO của Source Music

Tuy nhiên, Min Hee Jin không muốn dẫn dắt 1 nhóm nhạc nữ. Cô cảm thấy bản thân không thể đứng ở thế chủ động trong dự án, bởi So Sung Jin mới là người có tiếng nói cuối cùng. Trải qua nhiều cuộc họp, Min Hee Jin được bổ nhiệm làm CBO (giám đốc thương hiệu) của HYBE và phải bắt tay "nhào nặn" N Team. Tuy nhiên, trong quá trình này giữa Min Hee Jin và Source Music đã xảy ra bất đồng do định hướng phát triển N Team trái ngược nhau. Điều này khiến Min Hee Jin muốn có thêm nhiều quyền lực trong việc định đoạt tương lai của N Team.

Đến ngày 17/3/2021, Min Hee Jin trở thành người đứng đầu, lãnh đạo duy nhất của dự án N Team sau khi được CEO So Sung Jin đồng thuận. Ngoài định hướng hình ảnh, Min Hee Jin còn toàn quyền phụ trách âm nhạc và vũ đạo của N Team nếu nhóm nữ này debut.

Min Hee Jin được mời tham gia vào đội ngũ dẫn dắt N Team. Ban đầu, cô không muốn nhận nhưng cuối cùng đã đổi ý

Hé lộ quá trình Min Hee Jin giành quyền lực và tạo ra NewJeans: Chi gần 1 tỷ đồng chỉ để... nhờ pháp sư chọn thành viên

Dispatch cho biết vào tháng 3/2021, sau khi 5 thực tập sinh vượt qua vòng kiểm tra và giành được suất debut trong N Team, Min Hee Jin chưa từng gửi kế hoạch xây dựng thương hiệu của nhóm nhạc này cho Source Music.

Do đó, Dispatch cho rằng Min Hee Jin trì hoãn cho N Team ra mắt có liên quan đến cuộc trò chuyện của cô với pháp sư K vào ngày 16/4/2021. Trong 1 tin nhắn bị rò rỉ, Min Hee Jin đã tham vấn pháp sư về việc cô muốn loại bỏ toàn bộ nhân sự của Source Music ra khỏi dự án N Team và cho đội ngũ ADOR của mình thế chỗ.

Min Hee Jin muốn nắm quyền N Team và trì hoãn việc ra mắt của nhóm nhạc này để tiến hành kế hoạch giành quyền lực

Theo tìm hiểu của Dispatch, Min Hee Jin là kế hoạch A của Source Music trong dự án N Team. Nếu kế hoạch Min Hee Jin lập ra không khả quan, Source Music vẫn còn kế hoạch B. Người đại diện của Source Music khẳng định Min Hee Jin đã che giấu việc bản thân trì hoãn xây dựng thương hiệu cho N Team với mọi người.

Sau cuộc gặp với pháp sư, Min Hee Jin gửi mail đến các nhân viên của N Team với nội dung đòi quyền lực cho bản thân và nhóm cộng sự ADOR. Theo lời Min Hee Jin, cô đã lên kế hoạch cho album đầu tay của N Team và muốn tổ chức 1 cuộc họp chung.

Tuy nhiên, theo Source Music, từ ngày 31/3/2021 đến ngày 19/4/2021, họ đã liên tục gửi mail cho phía Min Hee Jin để hỏi về lịch họp cũng như kế hoạch ra mắt và quảng bá cho N Team. Trong thời gian này, đội ngũ ADOR của Min Hee Jin báo bận. Sau 1 tháng chờ đợi, CEO So Sung Jin đã đích thân nhắn tin cho Min Hee Jin nhưng chỉ nhận về lời hứa hẹn hoặc viện cớ để không phải trình kế hoạch xây dựng thương hiệu cho N Team từ người đứng đầu ADOR.

Dispatch cho biết, những tưởng Min Hee Jin rất bận rộn vì N Team, nhưng thực chất cô dành phần lớn thời gian để tham vấn pháp sư về công việc của mình. Chỉ riêng tháng 3 và tháng 4, Min Hee Jin đã chi tổng cộng 40 triệu won (hơn 730 triệu đồng) cho pháp sư K. Min Hee Jin đã hỏi pháp sư về khả năng thành công của dự án N Team, cũng như dự định từ chức giám đốc thương hiệu của cô tại HYBE để thành lập công ty riêng.

Sau khi nghe tư vấn của pháp sư về rủi ro thành lập công ty riêng bằng tiền túi của mình, Min Hee Jin đã đổi ý. Cô quyết định ở lại HYBE nhưng vẫn treo dự án N Team. Sự trì hoãn của Min Hee Jin trong việc cho N Team ra mắt đã phá vỡ thỏa thuận của Source Music và HYBE. Do đó, Source Music quyết định đẩy nhanh việc cho S Team (LE SSERAFIM hiện tại) ra mắt vào quý 1 năm 2022.

Vì tranh giành quyền lực Min Hee Jin đã làm trễ lịch ra mắt của N Team

Đến ngày 8/6/2021, Park Ji Won - CEO của HYBE, So Sung Jin - CEO của Source Music và Min Hee Jin đã gặp nhau. Trong cuộc họp, Park Ji Won đã đề cập đến việc S Team có thể ra mắt với tư cách là nhóm nhạc nữ đầu tiên của HYBE. Min Hee Jin đã nổi giận sau khi nghe điều này dù chính cô là nguyên nhân khiến N Team bị trễ kế hoạch ra mắt. Cuối cùng, trải qua nhiều cuộc thảo luận, Source Music quyết định N Team của Min Hee Jin debut vào tháng 9/2021, còn S Team sẽ ra mắt vào tháng 5/2022.

Các thực tập sinh của Source Music gồm Minji, Hanni, Haerin, Danielle và Hyein được chuyển từ Source Music sang ADOR. Và Min Hee Jin có thời gian 3 tháng để chuẩn bị cho việc debut của N Team. Sau cuộc họp với HYBE và Source Music, Min Hee Jin lại nhờ cậy pháp sư tham vấn. Trong tin nhắn giữa Min Hee Jin và pháp sư, nữ CEO của ADOR đã gửi ảnh các thực tập sinh cho pháp sư K lựa chọn đội hình chính thức cuối cùng cho NewJeans. Theo pháp sư K, nhóm nhạc của Min Hee Jin nên có 6 thành viên và Danielle là 1 trong số đó. Tuy nhiên, cuối cùng, NewJeans chỉ ra mắt với 5 thành viên được chuyển giao từ Source Music.

Các thành viên NewJeans được pháp sư lựa chọn chứ không phải Min Hee Jin

Sau khi bài báo của Dispatch đăng tải, phía ADOR phủ nhận việc “cướp" thực tập sinh từ công ty Source Music. ADOR tuyên bố: "Thông tin được đăng tải là sai sự thật. Chúng tôi sẽ thực hiện hành động pháp lý".

Nguồn: Koreaboo