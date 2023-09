Dịp lễ Quốc khánh 2/9: Hà Nội đón hơn 600 nghìn lượt khách du lịch

Thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội cho biết, tính riêng 3 ngày nghỉ lễ (từ 1-9 đến hết 3-9), Hà Nội đón hơn 574 nghìn lượt khách du lịch, gồm: Hơn 31 nghìn lượt khách quốc tế và 543 nghìn lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch đạt hơn 1,76 nghìn tỷ đồng.

Ước tính 4 ngày nghỉ lễ (từ 1-9 đến hết 4-9), tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đón 640 nghìn lượt khách, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó khách quốc tế ước đón 41,7 nghìn lượt, tăng 83,9% so với cùng kỳ năm trước; khách nội địa ước đón 598,3 nghìn lượt, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 2 nghìn tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2022.

Chương trình “Áo dài kết nối di sản Hà Nội” lần đầu tổ chức thu hút hơn 100 cán bộ, công chức, người dân và du khách.

Theo số liệu cung cấp của một số điểm du lịch trọng điểm trên địa bàn Thủ đô, lượng khách đến các khu, điểm tham quan du lịch trong dịp nghỉ lễ có sự tăng trưởng mạnh.

Điển hình, Văn Miếu - Quốc Tử Giám đón 24.000 lượt khách; Bảo tàng Dân tộc học đón 13.000 lượt khách; Vườn thú Hà Nội đón 93.371 lượt khách; Vườn Quốc gia Ba Vì đón 19.500 lượt khách; Khu du lịch Ao Vua đón 21.218 lượt khách; Khu du lịch Tản Đà Spa Resort đón 1.369 lượt khách; Du lịch làng nghề sinh vật cảnh Hồng Vân đón 9.692 lượt khách; Làng cổ Đường Lâm đón 3.000 lượt khách; Di tích Thành cổ Sơn Tây đón 20.000 lượt khách; Di tích Nhà tù Hỏa Lò đón 21.075 lượt khách; điểm du lịch Hoàng thành Thăng Long đón 25.000 lượt khách…

Sở Du lịch Hà Nội phối hợp Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tặng hơn 20 nghìn suất quà cho du khách đến thăm, viếng tại Lăng

Một tín hiệu đáng mừng là, kỳ nghỉ lễ năm nay lượng khách lưu trú đã tăng. Ước tính 4 ngày qua, công suất sử dụng phòng bình quân khối khách sạn ước đạt khoảng 59,5% (trong đó khách nội địa ước đạt khoảng 39,5%; khách quốc tế đạt khoảng 20%), tăng 21% so với cùng kỳ năm 2022.

Tại các trung tâm thương mại, mua sắm, ăn uống, giải trí đạt chuẩn, lượt khách và sức mua có tăng nhưng không cao, ước tính doanh thu tăng khoảng 10-15% so với cùng kỳ năm 2022.

Đây là kết quả đáng khích lệ đối với ngành du lịch Thủ đô, tuy nhiên để đạt được kết quả này, ngành du lịch Hà Nội đã có nhiều hoạt động hấp dẫn nhằm thu hút khách như: phục vụ miễn phí xe buýt 2 tầng "Hanoi city Tour". Trong 4 ngày nghỉ lễ, các đơn vị đã thực hiện 144 chuyến xe với hơn 6.336 lượt khách tham quan trải nghiệm.

Đông đảo khách du lịch đến tham quan Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong dịp nghỉ lễ

Sở Du lịch Hà Nội phối hợp Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tặng hơn 20 nghìn suất quà cho du khách đến thăm, viếng tại Lăng. Cùng với đó, tổ chức chương trình "Áo dài kết nối Du lịch với Di sản Hà Nội lần thứ nhất năm 2023" với đoàn diễu hành hơn 100 người mặc trang phục áo dài đi xe đạp công cộng đi qua các tuyến phố tập trung nhiều điểm du lịch tại các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ.

Cũng trong dịp này, các điểm du lịch cũng tổ chức hàng loạt chương trình văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn khác như chuỗi hoạt động với chủ đề "Vui Tết độc lập" (Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, thị xã Sơn Tây); các hoạt động tham quan, trải nghiệm tại chỗ với hoạt động tìm hiểu 54 dân tộc Việt Nam, mặc thử Hanbok miễn phí, trải nghiệm đa giác quan tại phòng khám phá trẻ em và phòng đa phương tiện (Bảo tàng Dân tộc học); Lễ hội "Đảo Sắc Màu" và nhiều dịch vụ tiện ích mang đến kỳ nghỉ sôi động cho du khách (Công viên Thiên đường Bảo Sơn).

Khách du lịch tham gia các hoạt động trải nghiệm tại Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Các tour đêm tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò, tour trải nghiệm các điểm du lịch ở làng cổ Bát Tràng, làng cổ Đường Lâm, phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây tiếp tục thu hút du khách.

Đồng thời, trong suốt kỳ nghỉ lễ, các điểm du lịch, các cơ sở lưu trú, đều giữ gìn an ninh trật tự tốt, công tác phòng chống cháy, nổ được bảo đảm; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện tốt, không xảy ra sự cố về ngộ độc thực phẩm./.