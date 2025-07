Đinh Văn Tiến ra đầu thú

Công an TP Hà Nội ngày 8/7 cho biết, ngày 07/7, Công an xã Tam Hưng, TP Hà Nội đã vận động đối tượng truy nã Đinh Văn Tiến (SN 1991; thường trú trước đây tại xã Viên Nội, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) ra đầu thú.

Theo hồ sơ, ngày 09/11/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Oai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Văn Tiến về tội mua bán trái phép chất ma tuý. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 10/4/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Oai đã ra quyết định truy nã đối tượng. Sau một thời gian kiên trì vận động, sáng ngày 07/7/2025, Công an xã Tam Hưng đã vận động đối tượng đến trụ sở đầu thú.

Đinh Văn Tiến (phải) và quyết định truy nã - Ảnh: CA TP Hà Nội

Hiện Công an xã Tam Hưng đã lập hồ sơ bàn giao đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an Thành phố để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Theo Điều 251 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) thì người phạm tội mua bán trái phép chất ma túy có thể chịu mức hình phạt thấp nhất là phạt tù từ 02 năm đến 07 năm và cao nhất lên đến tử hình.