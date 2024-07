Đinh Tiến Đạt tặng quà cho các Anh Tài nhưng lại "tính sai" với Phan Đinh Tùng khiến người anh em "bức xúc"

Một trong những chương trình truyền hình đang nhận được sự quan tâm của rất nhiều khán giả hiện nay phải kể đến chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Bên cạnh những màn trình diễn đặc sắc, hậu trường của 33 Anh Tài cũng khiến nhiều người xem cảm thấy thích thú.

Như mới đây, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc ông chủ cà phê Đinh Tiến Đạt tặng quà cho 32 Anh Tài còn lại cũng được nhiều người quan tâm. Đáng chú ý, Đinh Tiến Đạt còn rất cẩn thận làm riêng những phần quà mang dấu ấn chương trình khiến cho các Anh Tài khác vô cùng thích thú.

Đinh Tiến Đạt mang các phần quà tới tặng cho các Anh Tài (Nguồn: Chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai)

Phần quà mà ông chủ cà phê Đinh Tiến Đạt mang tới chính là những chiếc ly đựng nước được thiết kế riêng để làm quà tặng cho các Anh Tài trong chương trình. Mỗi chiếc ly đều có in tên chương trình, và đặc biệt in tên của từng Anh Tài. Không chỉ vậy, Đinh Tiến Đạt còn rất chỉn chu, tinh tế khi in ảnh riêng của người nhận để gắn bên ngoài túi quà. Bên cạnh đó, ông chủ cà phê còn hào phóng tặng mọi người những tấm thẻ giảm giá khi ghé tới thương hiệu cà phê của mình.

Trước sự nhiệt tình và cẩn thận của ông chủ cà phê, mọi người đều cảm thấy rất thích thú khi nhận món quà này.

Ai cũng thích thú khi nhận được quà (Nguồn: Chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai)

Tuy nhiên, một sự cố bất ngờ đã xảy ra, đó là Anh Tài Phan Đinh Tùng đã bày tỏ sự "bức xúc" khi tất cả mọi người nhận được những tấm phiếu giảm giá 40%, còn mình chỉ có... 30% mà thôi...

Phan Đinh Tùng bày tỏ sự "bức xúc" vì nhận được tấm thẻ khuyến mại khác với mọi người (Nguồn: Chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai)

Dù Phan Đinh Tùng chỉ đùa và đang "tấu hài" cùng mọi người nhưng rất nhanh chóng, người tặng quà đã vội vã giải thích là do sự nhầm lẫn và nhanh chóng "đền bù" cho người anh em của mình. Có vẻ như cái tên "Tái sinh - tính sai" quả thật đã "vận vào người", đúng như cách mà Đinh Tiến Đạt và các anh em trong chương trình hay nói đùa vậy.

Hiểu lầm đã được xoá bỏ (Nguồn: Chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai)

Được biết, những chiếc ly cà phê này đến từ thương hiệu Cafe Early Morning (5:30) của Đinh Tiến Đạt được ra mắt vào năm 2018. Tới năm 2022, anh lại tiếp tục mở thêm 1 chi nhánh nữa. Cho đến nay, đây là một thương hiệu cà phê khá nổi tiếng tại TP.HCM và đã "quen mặt" với không ít bạn trẻ.