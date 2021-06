Dính phốt bạo lực học đường, tân binh xứ Hàn vẫn được netizen Việt kêu gào đòi nhận phim mới lẹ

Ngày 24/6, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Jo Byung Kyu - ngôi sao của SKY Castle và The Uncanny Counter đang rục rịch trở lại showbiz ngay sau nghi án bắt nạt học đường. Jo Byung Kyu đang xem xét tham gia History Of Losers - dự án phim chuyển thể từ một webtoon nổi tiếng.

History Of Losers lấy bối cảnh những năm 1990, xoay quanh một nhóm các chàng trai thất bại trong các mối quan hệ tình cảm. Tác giả của webtoon Kim Poong sẽ viết kịch bản cho phiên bản phim truyền hình. Phim do Kim Sung Hoon làm đạo diễn. Đáp lại, công ty quản lý HB Entertainment cho biết History Of Losers chỉ là một trong những dự án mà Jo Byung Kyu được mời tham gia. Hiện nam diễn viên chưa xác nhận sẽ trở lại hoạt động.

Jo Byung Kyu có diễn xuất được đánh giá cao

Netizen Việt lại rất ủng hộ việc Jo Byung Kyu sớm tái xuất. Nhiều người cho rằng anh chàng là một diễn viên tài năng, không đáng vì một nghi án mà bị hủy hoại sự nghiệp.

Bình luận của cư dân mạng: - Diễn hay lắm luôn. Nhìn tưởng con nhà giàu có chống lưng vậy chứ vượt khó đi lên á. Nghe tin này mừng muốn khóc. - Bỏ qua scandal thì diễn xuất bạn này tốt thật mà. - Yes cố lên Byubyu!!!! - Rất xinh đẹp tuyệt vời. Nguồn: Lạc Sâu Bích

Vào tháng 2 năm 2021, một cư dân mạng giấu tên đã cáo buộc Jo Byung Kyu là kẻ bắt nạt hồi học cấp 2 ở New Zealand. Phía Jo Byung Kyu đã phủ nhận mọi cáo buộc và kiện ngược lại người tố cáo. Jo Byung Kyu cũng lên tiếng thông qua mạng xã hội để khẳng định những cáo buộc bắt nạt là sai sự thật. Dù vậy, Jo Byung Kyu vẫn phải đóng băng hoạt động do nhiều dự án bị hủy bỏ.



Nguồn ảnh: Tổng hợp