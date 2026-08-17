Đình Bắc nói về khoảnh khắc bế Quang Hải ăn mừng: "Anh Hải không đáng phải nhận những lời chỉ trích như thế"

Đình Bắc chia vui với Quang Hải sau bàn thắng của tuyển Việt Nam.

Trận bán kết lượt đi trên sân khách ghi nhận màn trình diễn bản lĩnh của thầy trò HLV Kim Sang-sik với chiến thắng 2-0 tối ngày 16/8. Xuân Son mở ti số tạo dựng thế trận chủ động, tuyển Việt Nam nhân đôi cách biệt ở những phút cuối hiệp hai từ một tình huống dấu ấn đậm nét của Quang Hải. Sau đường chuyền quyết định đưa bóng vào vùng nguy hiểm của tiền vệ mang áo số 19, hậu vệ Faris bên phía Malaysia trong nỗ lực lùi về cản phá đã vô tình đá phản lưới nhà.

Ngay khi bóng nằm gọn trong lưới, tất cả các cầu thủ Việt Nam đã chạy đến chia vui với Quang Hải. Đình Bắc thậm chí còn nhấc bổng người đàn anh lên để tôn vinh. Đình Bắc thẳng thắn lên tiếng khẳng định vai trò then chốt của đàn anh trong bàn thắng ấn định tỷ số.

"Thật sự, công của anh Quang Hải ở bàn thắng đó rất lớn. Với những gì đã cống hiến cho bóng đá Việt Nam, anh Quang Hải không xứng đáng nhận những lời chỉ trích như thế. Anh Quang Hải vẫn là một cầu thủ lớn, có tầm ảnh hưởng lớn trong đội tuyển. Hy vọng những trận đấu tới, tôi sẽ được chứng kiến nhiều hơn bàn thắng của anh Quang Hải", Đình Bắc chia sẻ.

Khoảnh khắc Đình Bắc nhấc bổng Quang Hải (Ảnh: DM)

(Ảnh: DM)

Ở trận đấu vòng bảng trước đó, Quang Hải đã phải nhận nhiều chỉ trích về phong độ do không ghi được bàn. Pha ăn mừng của Đình Bắc như một lời động viên với đàn anh. Khoảnh khắc ấy còn thể hiện sự đoàn kết của đồng đội tuyển Việt Nam.

Bên cạnh những lời bênh vực ấm áp dành cho đàn anh, tiền đạo đang khoác áo CLB Công an Hà Nội cũng tỏ ra vô cùng khiêm tốn khi đề cập đến bản thân. Anh nhấn mạnh lợi ích tập thể mới là mục tiêu tối thượng mà toàn đội hướng tới ở giải đấu năm nay:

"Tôi không nghĩ nhiều về mục tiêu cá nhân, chỉ cần ĐT Việt Nam chiến thắng. Toàn đội chiến thắng ở lượt đi sẽ tạo đà hưng phấn khi quay trở lại Mỹ Đình", Đình Bắc nói thêm.

Đình Bắc luôn đặt mục tiêu chiến thắng của tập thể lên trước tiên (Ảnh: Hữu Đệ)

Dù nắm lợi thế rất lớn với chiến thắng 2-0 trên sân khách, Đình Bắc vẫn duy trì sự cẩn trọng cần thiết. Nhìn nhận về đối thủ, tiền đạo trẻ cho biết Malaysia đã thi đấu rất hay và tạo ra nhiều sức ép, song ban huấn luyện ĐT Việt Nam đã có sự phân tích kỹ lưỡng để hóa giải thành công các pha lên bóng nguy hiểm của đội bạn. Anh cảnh báo toàn đội tuyệt đối không được phép chủ quan bởi trong bóng đá không có trận đấu nào dễ dàng.