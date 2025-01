Điều trái ngược tại lễ nhậm chức nhiệm kỳ hai của Tổng thống Donald Trump

Các buổi vũ hội trong khuôn khổ lễ nhậm chức của vị tổng thống thứ 47 nước Mỹ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Walter E. Washington ở thủ đô Washington hôm 20-1 (giờ Mỹ).

Từ những danh ca nhạc đồng quê Carrie Underwood, Jason Aldean đến ca sĩ nhạc rock Kid Rock, rapper Nelly… đều có những tiết mục biểu diễn trong tuần lễ nhậm chức của tân Tổng thống Donald Trump.

Hàng loạt nhân vật nổi tiếng trong giới giải trí đã dự lễ nhậm chức của ông Donald Trump. Ảnh: U.S. ARMY

"Tôi yêu nước Mỹ và rất vinh dự khi được mời hát tại lễ nhậm chức của Tổng thống Trump. Tôi vinh dự khi bản thân trở thành một phần nhỏ trong sự kiện lịch sử này" – danh ca Underwood nói với Yahoo Entertainment.

Các ngôi sao khác như Billy Ray Cyrus, Jon Voight hay Christopher Macchio cũng gây chú ý tại sự kiện.

"Điều này trái ngược hoàn toàn với lễ nhậm chức nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump cách đây 8 năm khi không lôi kéo được những người nổi tiếng" – chuyên gia văn hóa Robert Thompson tại ĐH Syracuse (Mỹ) nhận định – "Những tên tuổi xuất hiện trực tiếp tại sự kiện lần này vẫn chỉ là số ít trong giới những người nổi tiếng. Nhưng rõ ràng, nhiều người của công chúng đã ra mặt ủng hộ ông Trump".

Tại tiệc dạ hội sau đó, Đệ nhất phu nhân Melania Trump khiêu vũ với một nam quân nhân Mỹ còn tân Tổng thống Donald Trump khiêu vũ cùng một nữ quân nhân Mỹ.

Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump cũng cùng nhau khiêu vũ theo giai điệu "The Battle Hymn of the Republic" trong buổi dạ hội.

Trung sĩ Lục quân Jose A. Medina khiêu vũ với Đệ nhất phu nhân Melania Trump. Ảnh: U.S. ARMY