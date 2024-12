Điều tra nhóm người lao vào trường hành hung nữ sinh lớp 7 ở Quảng Bình

Theo cô giáo Nguyễn Thị Cúc - Hiệu trưởng Trường THCS số 1 Nam Lý, vào lúc 13 giờ 45 phút ngày 10/12, lúc học sinh chuẩn bị vào học, một nhóm người , trong đó có phụ huynh của học sinh lớp 7.7 đã lao vào trường tìm, rồi tóm cổ áo một nữ sinh lớp 7 khác nhằm hành hung.

Trường THCS số 1 Nam Lý - nơi nhóm phụ huynh xông vào hành hung nữ sinh.

Phát hiện sự việc, nhà trường đã báo tin cho Công an phường Nam Lý và Công an TP. Đồng Hới. Ngay sau đó, lực lượng chức năng tới và mời nhóm người trên tới trụ sở công an phường để làm việc.

Theo cô giáo Nguyễn Thị Cúc, sự việc xuất phát từ mâu thuẫn của 2 học sinh nữ trong trường, người nhà của một học sinh biết tin đã gọi thêm người, rồi lao vào trường để “ dằn mặt ” học sinh kia.

“Hành vi này đáng lên án, phụ huynh của học sinh không thể lao vào trường hành xử như vậy được”, cô giáo Nguyễn Thị Cúc bức xúc nói.

Ông Nguyễn Minh Nghĩa - Chủ tịch UBND phường Nam Lý (TP. Đồng Hới) xác nhận, có sự việc nói trên và công an đang vào cuộc xác minh, làm rõ sự việc để xử lý theo pháp luật.