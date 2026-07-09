Điều tra giao dịch 10 tỷ đồng, công an bắt Nguyễn Đức Khoa SN 1981 và đồng bọn, thu 5.000 trang tài liệu

Lực lượng Công an đã bắt giữ, triệu tập làm việc 8 đối tượng, đồng thời thu giữ hơn 5.000 trang tài liệu.

Liên tiếp trong 2 ngày (2 và 3/7/2026), Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng lực lượng Công an cơ sở đồng loạt triển khai lực lượng, phát hiện và triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng.

Quá trình đấu tranh, lực lượng Công an đã bắt giữ, triệu tập làm việc 8 đối tượng có liên quan, đồng thời thu giữ hơn 5.000 trang tài liệu cùng nhiều dữ liệu điện tử phục vụ công tác điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng cuối tháng 5/2026, Nguyễn Đức Khoa (sinh năm 1981, trú phường An Khê, TP Đà Nẵng) được xác định là người quản lý tài khoản Agent (tài khoản để tổ chức cá độ), sau đó giao cho Lê Phước Tú (sinh năm 1966, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) quản lý, sử dụng để tổ chức đánh bạc.

Từ tài khoản Agent này, Tú chia thành 9 tài khoản người chơi (Member). Trong đó, Tú trực tiếp sử dụng một tài khoản để tham gia cá độ bóng đá, đồng thời giao các tài khoản còn lại cho Nguyễn Văn Thuận, Hồ Duy Hưng, Nguyễn Hoàng Xuân, Lê Văn Tín và một số đối tượng khác tham gia đánh bạc.

Theo quy ước của đường dây, các đối tượng sử dụng “đô” làm đơn vị quy đổi để đặt cược. Hằng tuần, Tú tổng hợp kết quả thắng, thua của các tài khoản rồi thanh toán với Nguyễn Đức Khoa. Khoa được hưởng tiền hoa hồng 2.000 đồng trên mỗi “đô” đặt cược.

Ảnh: CA Đà Nẵng

Các đối tượng tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc bị tạm giữ để điều tra. Ảnh: CA Đà Nẵng

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục làm rõ thêm một nhánh tổ chức cá độ khác do Nguyễn Văn Hòa (sinh năm 1975, trú TP Đà Nẵng) cầm đầu.

Theo đó, đầu tháng 6/2026, Hòa liên hệ một đối tượng tên Tùng (chưa rõ lai lịch) để nhận một tài khoản Agent tổ chức hoạt động cá độ bóng đá. Sau khi nhận tài khoản, Hòa chia thành 6 tài khoản Member; trực tiếp sử dụng 2 tài khoản để đánh bạc, đồng thời giao các tài khoản còn lại cho Linh Trung Hải và một số đối tượng khác tham gia cá độ.

Định kỳ vào thứ Hai hằng tuần, Hòa tổng hợp kết quả thắng, thua để thanh toán với đối tượng Tùng và được hưởng khoản chênh lệch 5.000 đồng trên mỗi “đô” đặt cược.

Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 1/6 đến ngày 2/7/2026, hai nhánh đường dây trên đã tổ chức cho các đối tượng tham gia đặt cược gần 350.000 “đô”. Với tỷ lệ quy đổi từ 10.000 đồng đến 30.000 đồng mỗi “đô”, tổng giá trị giao dịch được xác định gần 10 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định tạm giữ hình sự 8 đối tượng. Trong đó, Nguyễn Đức Khoa, Lê Phước Tú và Nguyễn Văn Hòa bị điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc”; Hồ Duy Hưng, Lê Văn Tín, Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Hoàng Xuân và Linh Trung Hải bị điều tra về hành vi “Đánh bạc”.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.