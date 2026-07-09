Lĩnh án vì bẻ gãy bảo vật Ngai vua triều Nguyễn

Bị cáo Hồ Văn Phương Tâm bị TAND khu vực 2 - TP. Huế tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù vì hành vi xâm hại bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn tại Đại Nội Huế, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác bảo tồn di sản văn hóa.

Ngày 9/7, TAND khu vực 2 - TP. Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hồ Văn Phương Tâm (SN 1983, trú phường Kim Long, TP. Huế) về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản .

Theo hồ sơ vụ án, trưa 24/5/2025, sau khi mua vé vào tham quan Đại Nội Huế, Tâm đến điện Thái Hòa, vượt qua hàng rào bảo vệ rồi ngồi lên Ngai vua triều Nguyễn. Tại đây, bị cáo dùng tay bẻ gãy phần tựa phía trước bên trái của ngai và tiếp tục đập phá khiến bộ phận này vỡ thành nhiều mảnh. Khoảng 15 phút sau, lực lượng chức năng khống chế Tâm và bàn giao cho cơ quan công an xử lý.

Bị cáo Hồ Văn Phương Tâm lĩnh mức án 3 năm 6 tháng tù về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Kết quả định giá xác định chi phí tối thiểu để phục hồi phần hiện vật bị hư hỏng hơn 173,2 triệu đồng. Hội đồng định giá cũng khẳng định những giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần bị tổn hại đối với bảo vật quốc gia không thể định lượng bằng tiền.

Quá trình điều tra cho thấy thời điểm thực hiện hành vi, Tâm bị rối loạn tâm thần nặng do sử dụng methamphetamine trong thời gian dài, dẫn đến mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, tình trạng này không loại trừ trách nhiệm hình sự do xuất phát từ việc tự sử dụng trái phép chất ma túy. Sau thời gian điều trị bắt buộc, bị cáo được xác định chỉ còn hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đã xâm phạm tài sản là bảo vật quốc gia, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác bảo tồn di sản văn hóa dân tộc. Xem xét các tình tiết của vụ án, tòa tuyên phạt Hồ Văn Phương Tâm 3 năm 6 tháng tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản .

Ngai vua triều Nguyễn là hiện vật gốc độc bản, được sử dụng trong các nghi lễ trọng đại của triều Nguyễn tại điện Thái Hòa từ năm 1802 đến năm 1945 và được công nhận là bảo vật quốc gia vào năm 2015.