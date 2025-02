Điều lạ về bố Doãn Hải My

Nhắc đến gia đình Doãn Hải My, dân tình phải tấm tắc vì gen nhà này quá xịn! Cô Mai Đoàn - (mẹ của Doãn Hải My) được nhiều netizen ngưỡng mộ với biệt danh "bà ngoại hot nhất Việt Nam" khi sở hữu vẻ ngoài trẻ trung và gu thời trang thanh lịch.

Trong khi đó, chú Doãn Thanh Sơn (bố của Doãn Hải My) cũng nổi tiếng không kém. Được biết chú Doãn Thanh Sơn là dân chơi Hiphop nổi tiếng đời đầu có nickname là Sơn Break. Cùng với Việt Max, Hà Lê,... Sơn Break vẫn được xem là một trong những người đặt nền móng cho Hiphop Việt Nam. Hiện tại bố vợ Đoàn Văn Hậu là doanh nhân kiêm chủ nhà hàng ở vị trí đắc địa Hà Nội.

Hình ảnh bố mẹ Doãn Hải My từng gây bão trong đám cưới con gái

Tuy nhiên, bố Doãn Hải My ngày càng ít xuất hiện trước công chúng. Điều này khiến netizen chú ý và đặt nhiều câu hỏi.

Như dịp Tết vừa qua, khi cả gia đình nhà ngoại và vợ chồng Doãn hải My hội tụ, các thành viên đều có mặt đông đủ. Duy chỉ có chú Thanh Sơn không xuất hiện chung trong khung hình.

Netizen thắc mắc và liên tục hỏi thăm bố Doãn Hải My đang ở đâu. "Lâu rồi không thấy chú Sơn xuất hiện", "Hóng ảnh gia đình Doãn Hải My để thấy anh bố, mà không có"... là những bình luận xuất hiện nhiều dưới ảnh gia đình nhà ngoại đoàn tụ của Doãn Hải My.

Vợ chồng Doàn Hải My chụp ảnh cùng gia đình đằng ngoại của Doãn Hải My, bao gồm: Ông bà ngoại, mẹ và các em. Khung hình vắng bóng chú Thanh Sơn.

Đây cũng không phải lần đầu tiên bố của Doãn Hải My không xuất hiện trong khung hình của gia đình.

Kể từ sau khi đám cưới của Doãn Hải My, chú Sơn đã ít xuất hiện trên mạng rõ rệt. Lần gần nhất, chú Sơn công khai xuất hiện bên cạnh Doãn Hải My là vào tháng 6/2024 khi cô nàng tổ chức tiệc đầy tháng cho con trai. Khi đó, Doãn Hải My quay ảnh góc nghiêng của bố, cùng dòng caption "ông nội Lúa (biệt danh của con trai Doãn Hải My - PV) lúc ý đang bận nên chưa chụp được".

Chú Sơn xuất hiện trong tiệc đầy tháng của con trai Doãn Hải My.

Một lần khác, Doãn Hải My cũng tâm sự nhận được nhiều sự quan tâm của bố. Đó là vào thời kì mang bầu, chú Sơn đã mang cả thùng sách đến cho con gái đọc, lấy thêm kiến thức và kinh nghiệm để nuôi dạy con cái.

Hay vào cuối năm 2023, chú Sơn đăng tải hình ảnh mừng sinh nhật bên cạnh Doãn Hải My. Trước khi con gái kết hôn, bố Doãn Hải My cũng thường xuyên chụp ảnh với con gái, gia đình và đăng tải lên MXH. Trong năm 2024 điều này vắng bóng hơn hẳn, hoạt động mới duy nhất có lẽ là việc chú thay avatar vào tháng 10/2024 trên Facebook, để chúc mừng sinh nhật mình.

Hình ảnh hiếm hoi khác khi chú Sơn chúc mừng sinh nhật Doãn Hải My: "Happy Birthday my Angel! Vẫn thế con nhé..."

Trong khi đó, mẹ Doãn Hải My - cô Mai Đoàn lại rất cởi mở chia sẻ cuộc sống cá nhân. Cô chăm chỉ đăng ảnh, thỉnh thoảng đồng hành cùng con cái trong các hoạt động thường ngày và cả clip quảng cáo. Cô cũng cũng chăm tương tác trên trang cá nhân với fan của Doãn Hải My. Nhan sắc của mẹ Doãn Hải My nhận được nhiều lời khen ngợi ở tuổi U50.

Cô Mai Đoàn rất cởi mở chia sẻ cuộc sống cá nhân.

Mối quan hệ thân thiết giữa Doãn Hải My và bố. Hình ảnh được chụp trước khi Doãn Hải My kết hôn.

Trước đó, trong đám cưới của Doãn Hải My, chú Doãn Thanh Sơn đã lọt top tìm kiếm vì sở hữu vẻ ngoài lịch lãm, profile ấn tượng, chịu chơi khi tự điều khiển chiếc xe Mercedes-AMG G63 về Thái Bình để chuẩn bị cho tiệc cưới của con gái. Được biết mức giá thấp nhất của dòng xe này không dưới 11 tỷ đồng.