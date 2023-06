Điều hòa trục trặc, gia chủ nhờ chuyên gia kiểm tra thì hoảng hồn với thứ được lấy ra

Trong những ngày hè nóng nực, điều hòa được coi là "chân ái" của nhiều gia đình vì được sử dụng rất thường xuyên. Tuy nhiên, có lẽ không nhiều gia đình có thói quen vệ sinh và bảo dưỡng điều hòa định kỳ, cho đến khi thiết bị này xảy ra vấn đề, giống như tình huống trong câu chuyện tại Malaysia dưới đây.

Điều hòa trục trặc, gia chủ gọi chuyên gia và cái kết nổi da gà

Theo thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz của Malaysia, do thấy điều hòa có những dấu hiệu bất thường, một gia đình đã cầu cứu sự trợ giúp của chuyên gia tới từ Lực lượng Dân phòng Langkawi (LCDF).

Chuyên gia từ LCDF đã trèo lên để kiểm tra chiếc điều hòa

Đoạn clip được quay tại hiện trường cho thấy một nhân viên nữ của tổ chức LCDF trong trang phục bảo hộ đã có mặt tại gia đình này và dùng một chiếc thang để trèo lên, kiểm tra chiếc máy điều hòa.

Chỉ ít phút sau, nữ chuyên gia đã giải quyết xong vấn đề của chiếc điều hòa. Hóa ra những con rắn đã bò vào điều hòa qua đường ống dẫn và tạo thành một ổ rắn bên trong. Tổng cộng có 6 con rắn xanh đã được bắt ra.

Tổng cộng đã có 6 con rắn được bắt ra

Hiện chưa rõ những con rắn mới bò vào chiếc điều hòa này hay chúng đã bò vào từ lâu và sinh con đẻ cái ở đây. Chỉ biết rằng, đoạn clip dài vỏn vẹn 16 giây đã nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội và được xem tới hơn 400.000 lượt chỉ trong 1 ngày với hơn 1.000 bình luận từ các cư dân mạng. Đa số đều cảm thấy rùng mình trước cảnh tượng này. Có người cho biết đêm nay họ sẽ không thể ngủ nổi.

"Tôi vừa mới ngó lại cái điều hòa nhà mình, chắc tôi không dám ngủ đêm nay mất", một người viết.

"Đầu tiên thì rắn xuất hiện ở điều hòa, sau thì là bồn rửa và bồn cầu, tôi sợ quá đi mất, như trong phim kinh dị vậy", một người nữa chia sẻ.

Đang xem tivi, cả gia đình hoảng hồn khi nhìn thứ ngoe nguẩy trên quạt trần

Nếu như gia đình ở Malaysia may mắn đã nhận được sự giúp đỡ của chuyên gia thì một gia đình ở Mỹ còn có trải nghiệm hú hồn hơn, khi một con rắn bất ngờ xuất hiện phía trên quạt trần rồi bị cánh quạt hất văng xuống người.

Theo thông tin đăng tải trên tờ Times Now News, vào một ngày hè nóng nực, một gia đình đang xem tivi trong phòng khách. Chiếc quạt trần đang hoạt động như bình thường thì bỗng đâu có một con rắn ngoe nguẩy bên trên. Có vẻ như nó vừa mới ăn xong một con chuột ẩn náu bên trong chiếc quạt.

Con rắn bò ngoe nguẩy phía bên trên chiếc quạt trần trong khi gia chủ đang xem tivi

Có lẽ quá sốc trước điều mình chứng kiến nên gia chủ đã lấy điện thoại ra và ghi lại hình ảnh. Trong lúc đó, con rắn có vẻ cũng đang hoảng loạn để tìm đường thoát nhưng nó liên tục gặp khó khăn bởi những cánh quạt đang xoay tít.

Con rắn bất ngờ bị cánh quạt hất văng xuống người chủ nhà

Thế rồi chỉ trong tích tắc, con rắn đã bị cánh quạt hất văng xuống và rơi trúng gia chủ khiến người này sợ hãi mà bỏ dở luôn việc ghi hình. Có thể nghe thấy tiếng hét của người đàn ông này trước khi đoạn clip kết thúc.

Ngay sau khi được đăng tải trên TikTok, đoạn clip đã nhanh chóng nhận được sự chú ý của các netizen. Thậm chí một tài khoản khác đăng lại trên Instagram với tiêu đề "Bạn sẽ làm gì trong tình huống này?" cũng đã được xem tới gần 20 triệu lượt.

Mặc dù con rắn được xác định là loại không độc nhưng có lẽ nó cũng khiến cho gia chủ được một phen kinh hãi. Nhiều người xem cũng để lại các bình luận như "Ngay khi tôi xem đoạn video này thì tôi cảm giác như hồn tôi đã lìa khỏi xác", hay "Nếu là tôi chắc tôi chuyển nhà mất"...

Lời khuyên của chuyên gia

Theo các chuyên gia, mùa hè là lúc thời tiết nóng bức, nhiệt độ tăng cao cũng là thời gian hoạt động mạnh của rắn. Chúng sẽ mò vào những ngôi nhà có sử dụng điều hòa để làm mát và khi đó, hệ thống đường ống thoát nước điều hòa là một nơi rắn vô cùng ưa thích. Chúng có thể chui theo đường ống thải và chui vào trong mặt lạnh của điều hòa rồi chui vào phòng thông qua cửa gió của máy điều hòa, đó cũng chính là lý do rắn có thể leo lên tầng 2 hay thậm chí tầng 10.

Ngoài ra, 1 lý do nữa khiến rắn rất thích chui vào hệ thống điều hòa hay các loại quạt trần, quạt điều hòa... là do đây là một trong những nơi mà chuột thích làm tổ mà chuột lại là thức ăn của rắn. Do đó, với những ngôi nhà có cây cối rậm rạp không nên lắp đặt ống thoát nước thải điều hòa sát mặt đất. Nếu bắt buộc phải lắp thấp thì nên bọc lưới kẽm ở đầu ống. Một cách đơn giản nữa để đề phòng rắn là sử dụng bột lưu huỳnh hoặc bột hùng hoàng rắc quanh nhà để đuổi rắn đi và đồng thời, bạn cũng nhớ diệt chuột bọ thường xuyên để loại bỏ các nguy cơ này nhé!