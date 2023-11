Điều gì khiến Gel mụn Actidem được lòng các chuyên gia da liễu?

Sản phẩm Actidem Derma Gel

Thị trường sản phẩm gel chấm mụn nói tại Việt Nam luôn sôi nổi. Giữa hàng ngàn sự lựa chọn trên thị trường, bạn đã thực sự tìm được một tuýp gel mụn chất lượng, an toàn và đem lại hiệu quả tốt chưa?



Gel chấm mụn được xem là giải pháp hiệu quả cho làn da mụn vì trong sản phẩm sẽ có chứa các chất dưỡng chất giúp chăm sóc làn da mụn, hạn chế nguy cơ mụn quay trở lại,... sử dụng dễ dàng và mang lại hiệu quả nhanh. Năm 2023, "Gel chấm mụn Actidem Derma Gel" trở thành keyword được mọi người tìm kiếm và quan tâm nhiều, là thương hiệu gel chấm mụn bình dân có lượt bán "khủng" trên các sàn thương mại điện tử.

Vì sao gel chấm mụn Actidem Derma Gel lại được tin dùng?

Dựa trên nền tảng cải tiến phục vụ cho làn da mụn nhạy cảm, các sản phẩm của Actidem đều được sản xuất từ nhà máy dược đạt chuẩn tuân theo các tiêu chuẩn chất lượng như ISO 22000, FDA và IAF và được kiểm định bởi các chuyên gia da liễu. Sản phẩm tự hào đã có mặt tại gần 200 nhà thuốc lớn nhỏ toàn quốc và các chuỗi nhà thuốc uy tín như Long Châu, Âu Châu 2,... Vì thế, khi chọn mua bạn có thể hoàn toàn yên tâm về nguồn gốc xuất xứ, uy tín và chất lượng của sản phẩm.

Actidem Việt Nam ứng dụng những thành tựu tiên tiến của công nghệ làm đẹp 4.0, phát triển dưới sự hợp tác cùng những chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, không ngừng đổi mới, nhằm mang lại hiệu quả trên làn da người tiêu dùng.

Với phương pháp chăm sóc da mụn chuẩn y khoa, sản phẩm giúp chăm sóc làn da, hạn chế thâm mụn và ngăn ngừa nguy cơ mụn quay trở lại.

Theo như những chia sẻ và đánh giá từ khách hàng sử dụng, những bạn có tình trạng mụn sưng viêm nhẹ, mụn li ti, da sần sùi,... khi thoa Actidem Derma Gel trong 2 tuần có thể thấy được hiệu quả giảm mụn, các vết thâm mờ đi rõ rệt.

Lời khuyên khi lựa chọn và sử dụng gel chấm mụn

Một loại gel chấm mụn tốt phải đạt được đủ 3 tiêu chí sau:

- Được kiểm định từ chuyên gia và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

- Bảng thành phần khoa học, hạn chế tình trạng kích ứng da.

- Kết cấu sản phẩm mỏng nhẹ, thấm nhanh không gây bí da, vì da dầu, mụn vốn đã nhạy cảm.

Các chuyên gia da liễu luôn khuyên khách hàng nên chọn gel chấm mụn có thêm thành phần phục hồi như: B5, HA,... Những thành phần này sẽ góp phần tạo nên một hệ sinh thái khỏe mạnh cho da. Và các yếu tố trên đều hội tụ đầy đủ trong tuýp gel chấm mụn Actidem Derma Gel.

Đánh giá tích cực từ khách hàng sử dụng

Bạn có thể sử dụng gel mụn 1-2 lần/ ngày (sáng và tối), nhưng điều này cũng sẽ thay đổi tùy vào từng làn da. Nếu bạn có làn da nhạy cảm thì khi bắt đầu dùng gel chấm mụn 1 lần/ ngày và có thể dùng thử trước một vùng da nhỏ trên mặt. Để đạt hiệu quả tối ưu bạn đừng bỏ qua những bước làm sạch, cấp ẩm và chống nắng cho da.

Lựa chọn gel chấm mụn lý tưởng của Beauty Blogger

Được biết sản phẩm Gel chấm mụn Actidem được xem là "con cưng" của bạn Sơn Isn’t Blogging chủ kênh TikTok "Skincare đúng cách by Sơn", luôn đồng hành cùng bạn ở những chuyến công tác trong và ngoài nước. Anh chàng chia sẻ: "Actidem đỉnh cao, xuất sắc chân ái và đam mê của mình với bảng thành phần có AHA, BHA, B5 và Kẽm đây là tuýp bôi mụn đa năng và đa tác động".

Sơn Isn’t Blogging yêu thích sản phẩm Actidem

Gel chấm mụn Actidem sẽ cải thiện những tình trạng mụn phổ biến như: mụn ẩn, mụn đầu đen, thâm sau mụn và mụn li ti.

Đánh giá tích cực từ các bạn Influencer

Ngoài ra, Actidem Derma Gel cũng được các bạn influential lâu năm trong ngành review mỹ phẩm, đánh giá tích cực trong các hội nhóm về bảng thành phần và công dụng sản phẩm.

Các sản phẩm của Actidem Việt Nam đều trải qua nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng trước khi bước vào công đoạn sản xuất hàng loạt và đưa đến tay người tiêu dùng. Actidem Derma Gel luôn nhận được những đánh giá tích cực về sự lành tính, an toàn, hiệu quả. Các sản phẩm của Actidem được phân phối chính hãng tại các kênh chính thức: Actidem Official, Từ Hảo và Be Glow. Hiện tại, Actidem đã ghi nhận nhiều trường hợp bán hàng giả mạo, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Actidem rất mong nhận được sự ủng hộ của quý khách hàng tại các kênh chính hãng để loại trừ những tổ chức bán hàng giả mạo.

Shopee chính hãng Actidem: https://shp.ee/yek7zcf

Đơn vị phân phối: Công ty TNHH Từ Hảo

Địa chỉ Flagship store: 458 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM