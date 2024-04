Nắng nóng đã về, chọn dưa hấu giải nhiệt nhớ chú ý điểm này, mua 10 trúng cả 10 quả ngon ngọt

Quả dưa hấu có chứa nhiều nước và các chất chống ôxy hóa, trong đó có lycopene, có thể giúp bảo vệ da khỏi tác động của tia UV và giảm nguy cơ cháy nắng. Mùa nắng nóng đến nhiều người tranh thủ mua dưa hấu về giải nhiệt. Tuy nhiên, nhiều chị em lại không tự tin vào khả năng chọn dưa của mình. Thực ra, chọn mua dưa hấu ngon ngọt rất dễ, chỉ cần nhớ kỹ những mẹo sau, đảm bảo mua "bách phát bách trúng".

Mẹo 1: Nhìn vào phần tiếp đất của quả dưa hấu

Quả dưa hấu chín ngọt sẽ có dấu hiệu đặc trưng ở phần tiếp xúc với mặt đất, nơi này thường chuyển từ màu vàng bơ sang vàng đậm khi dưa chín mọng nước và sẵn sàng để thưởng thức. Nếu đốm vàng to và rõ ràng, cho thấy quả dưa đã chín tự nhiên trên cây và sẽ có vị ngọt thanh, mọng nước. Điều này phản ánh quá trình phát triển tự nhiên của quả dưa hấu trong điều kiện môi trường lý tưởng, không bị can thiệp bởi các phương pháp kích thích tăng trưởng không mong muốn.

Trong trường hợp bạn phát hiện mặt dưới của quả dưa hấu có màu trắng, đó là một dấu hiệu cho thấy quả dưa chưa đủ thời gian để phát triển vị ngọt tự nhiên. Quả dưa chưa chín tới thường sẽ có vị nhạt và kết cấu không đạt chuẩn, cùng với lớp vỏ dày khó cắt. Một số trường hợp, quả dưa hấu chưa chín có thể đã được thu hoạch sớm và áp dụng phương pháp chín ép, đôi khi đòi hỏi sử dụng thuốc kích thích để qua mắt người tiêu dùng, làm giảm chất lượng của dưa.

Ngoài ra, những vết rám nâu xuất hiện trên bề mặt vỏ dưa hấu thường khiến nhiều người lầm tưởng chúng là dấu hiệu của quả không còn tươi ngon. Tuy nhiên, thực tế những đốm rám nâu đó là kết quả của một quá trình tự nhiên và hết sức thú vị: Sự thụ phấn bởi ong và côn trùng. Khi hoa dưa được thụ phấn tốt, nó sẽ phát triển thành quả dưa có chất lượng cao với hàm lượng đường tự nhiên cao hơn - đây là nguồn gốc của vị ngọt đặc trưng mà chúng ta tận hưởng.

Những đốm rám nâu trên vỏ dưa hấu cũng phản ánh mức độ thụ phấn mà cây đã nhận được trong giai đoạn phát triển của nó. Một quả dưa hấu với nhiều đốm nâu thường chỉ ra rằng nó đã trải qua một quá trình thụ phấn nhiều lần và đầy đủ, là một trong những yếu tố quan trọng đằng sau hàm lượng đường cao và độ ngọt ngào vượt trội. Điều này không chỉ làm tăng giá trị dinh dưỡng của quả dưa hấu mà còn mang lại cho người tiêu dùng những trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời với từng miếng dưa ngọt ngào, mát lạnh.

Vì thế, khi lựa chọn dưa hấu, bạn đừng vội ngần ngại trước những quả có vẻ ngoài không hoàn hảo với những vết rám nâu. Chúng có thể chứa đựng bên trong hương vị ngọt ngào tự nhiên mà bạn sẽ không muốn bỏ qua.

Mẹo 2: Nhìn vào dáng quả

Hình dạng của quả dưa hấu thực tế là kết quả của việc lựa chọn giống cây trồng cụ thể, phản ánh đặc điểm di truyền và ảnh hưởng của điều kiện môi trường nơi chúng phát triển. Một số người tiêu dùng thường áp dụng các mẹo truyền thống để phân biệt giữa dưa hấu "đực" và "cái" dựa trên hình dạng tròn hay dài của chúng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng với những giống dưa hấu chỉ sản xuất ra quả thuôn dài, các mẹo này không còn phù hợp hoặc chính xác.

Đối với những giống dưa hấu thông thường mà chúng ta thường thấy trên thị trường, quả dưa hấu có dạng thuôn dài được nhiều người chuộng vì có xu hướng chứa nhiều nước hơn. Còn với những loại quả dưa tròn, chúng có xu hướng ngọt hơn. Nói như vậy không có nghĩa là loại dưa hấu dáng dài không ngọt mà chúng thiên về việc nhiều nước hơn.

Mẹo 3: Nhìn kỹ vào sọc dưa

Quả dưa hấu khi đạt đến độ chín mọng và ngọt ngào, sẽ thể hiện rõ ràng qua những đặc điểm hình thái bên ngoài. Một trong những chỉ số quan trọng nhất chính là kích thước của các sọc trên vỏ dưa. Đối với những quả dưa chín tới, phần sọc không chỉ to mà còn mở rộng đều khắp mặt vỏ, tạo nên một dấu hiệu dễ nhận biết.

Ngược lại, nếu quả dưa chưa đủ chất lượng, chưa chín đúng cách, hoặc do không được chăm sóc kỹ lưỡng trong suốt quá trình phát triển, các sọc trên vỏ thường sẽ nhỏ hơn và không rõ ràng. Đây là dấu hiệu cảnh báo rằng quả dưa có thể chưa đạt đến vị ngon ngọt như bạn mong đợi.

Mẹo 4: Quan sát cuống quả dưa

Một trong những dấu hiệu quan trọng nhất bạn cần lưu ý chính là phần cuống của quả dưa. Hãy tìm những quả dưa có cuống đã héo và chuyển sang màu nâu; đây là chỉ báo rõ ràng cho thấy quả dưa đã chín đến độ ngọt, đủ độ mềm và sẵn sàng để thưởng thức.

Ngược lại, nếu bạn nhận thấy cuống dưa còn quá xanh và to, hãy cân nhắc trước khi lựa chọn bởi khả năng cao quả dưa đó vẫn còn non, thịt dưa bên trong có thể chưa đạt được sắc đỏ tươi tắn, và hương vị có thể hơi nhạt nhẽo so với dưa chín.

Một quả dưa hấu mới được hái từ vườn sẽ có cuống vẫn xanh mướt, nhưng sau vài ngày chờ đợi, dưa sẽ "xuống nước" - một thuật ngữ dùng để mô tả quá trình dưa mất nước tự nhiên và thịt dưa trở nên ngon ngọt hơn. Khi đó, vỏ dưa sẽ mỏng đi đôi chút, cuống bắt đầu héo rũ, biểu hiện cho việc thịt quả đã đủ ngọt và tràn đầy nước.

Mẹo 5: Nhìn vào rốn dưa

Khi bạn lựa chọn dưa hấu, việc quan sát kỹ lưỡng phần rốn của quả là một bí quyết không phải ai cũng biết. Một quả dưa hấu với phần rốn lớn, thường cho thấy vỏ của nó dày hơn, vì thế phần thịt bên trong không chỉ chứa nhiều hạt mà còn có thể không đạt được độ ngọt mong đợi.

Ngược lại, phần rốn nhỏ, nhưng lại lõm vào bên trong, thường là dấu hiệu của một quả dưa hấu với vỏ mỏng. Quả dưa hấu này không chỉ dễ cắt và thưởng thức, mà còn có lớp thịt bên trong chứa ít hạt hơn. Thêm vào đó, nước trong dưa hấu được phân bố một cách hiệu quả và tập trung hơn, khiến cho từng miếng dưa trở nên mọng nước và ngọt lịm.

Mẹo 6: Chọn cân nặng vừa phải

Trong việc lựa chọn dưa hấu, người tiêu dùng cần chú ý không nên rơi vào lựa chọn những quả quá nhỏ hoặc quá to, bởi chất lượng của quả không hoàn toàn phụ thuộc vào kích cỡ. Một quả dưa hấu có trọng lượng quá nhẹ có thể chưa đủ chín, trong khi quả quá nặng có thể đã quá chín hoặc có nhiều nước. Do đó, trọng lượng lý tưởng cho một quả dưa hấu ngon, ngọt và đảm bảo dinh dưỡng nằm trong khoảng từ 1,5 đến 3kg.

Quả dưa hấu với trọng lượng trung bình này thường có độ chín hoàn hảo, cung cấp đủ chất xơ, vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể mà không quá nặng, giúp bạn dễ dàng vận chuyển. Ngoài ra, kích thước như vậy cũng phù hợp với nhu cầu sử dụng của đa số gia đình, không để lại quá nhiều thức ăn thừa sau mỗi bữa ăn và giữ được hương vị thơm ngon của dưa hấu khi cất giữ trong tủ lạnh.

Mẹo 7: Gõ vào quả dưa

Cách thức kiểm tra độ chín của dưa hấu bằng việc gõ nhẹ lên vỏ của chúng là một phương pháp được đông đảo người tiêu dùng ưa chuộng. Theo nhiều kinh nghiệm lâu năm được truyền lại, một quả dưa hấu đã đạt đến độ chín tới sẽ có những đặc trưng âm thanh đặc biệt khi gõ vào. Một âm thanh vang và rõ ràng thường là dấu hiệu của một quả dưa hấu chín mọng, ngon ngọt. Ngược lại, nếu âm thanh phát ra khi gõ là đục và ngắn, có thể ám chỉ rằng quả dưa hấu đó vẫn còn non và chưa chín mượt, có nghĩa là cần thêm thời gian để đạt đến độ ngon nhất.

Tuy nhiên, mẹo này thường khiến nhiều người bối rối. Cho nên, chỉ cần nắm vững 6 mẹo trên, một quả dưa hội tụ càng nhiều các dấu hiệu trên thì đều là quả dưa già tới, chín ngọt và vỏ mỏng.

Với những mẹo chọn dưa hấu dễ quan sát được từ bên ngoài như này, hy vọng bạn sẽ chọn được cho mình quả dưa hấu ngon đúng điệu nhé.