Điều đáng sợ nhất đã xảy ra với những đứa con xa nhà “mắc kẹt” giữa bão, lũ

Mất điện, mất nước, mất liên lạc với gia đình

Suốt đêm qua, nhiều người đã có một đêm thức trắng, cùng hướng về các tỉnh thành phía Bắc khi lũ trên sông Hồng tại Lào Cai, Yên Bái... đã liên tục tăng và dự báo vượt mức kỷ lục năm 1968 và 2008. Lướt trên mạng xã hội là những bài viết kêu cứu và lo lắng cho tình hình gia đình mình, cũng như lời kêu gọi của các đoàn thiện nguyện lên giúp Yên Bái, Thái Nguyên, Lào Cai...

Những đứa con xa quê, nghe được tin bố mẹ đang mắc kẹt trong cơn lũ thì chẳng thể nào chợp mắt nổi. Cô bạn Thu Hà (SN 2006) cũng có một đêm thức trắng kinh hoàng như vậy. Nhà của Hà ở huyện Văn Yên, nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nề của trận mưa lũ lịch sử.

4h sáng, Thu Hà không thể nào diễn tả hết nỗi buồn và sự bất lực khi nhận được dòng tin nhắn của mẹ: "Nước ngập đến gần quạt trần rồi, máy mẹ hết tiền, còn 5% thôi. Có gì con gọi cho bố nhé".

Thu Hà vô cùng bất lực khi nhận được dòng tin nhắn của mẹ lúc 4h sáng. (Ảnh: NVCC)

Cô bạn rơi nước mắt, không tài nào ngủ thêm nổi nữa. Thu Hà chỉ được cập nhật nhanh tình hình ở nhà giữa sóng điện thoại chập chờn, không điện, không nước, nhà hết sạch lương thực.

Cha mẹ vẫn ổn, nhưng đang bị mắt kẹt ở tầng 2, tài sản trong nhà hư hỏng hết rồi.

Thu Hà tâm sự: "Đã 2 ngày qua, bố mẹ mình không ngủ được tí nào và đêm qua cũng thế. Ở khu vực gia đình mình sinh sống dường như đã cắt toàn bộ điện nước, ngay đến sóng điện thoại cũng yếu. Chiều ngày 9/9, bố mẹ nhắn rằng nước đã dâng lên nửa tầng 1. Nhưng đến 23h, một cơn mưa dông kéo dài suốt đêm khiến tầng 1 bị ngập hoàn toàn.



Mình lo lắng quá, gọi cho bố mẹ mãi không được, túc trực canh điện thoại cập nhật tình hình bão lũ quê nhà. Đến 4h sáng, nhận được tin nhắn của mẹ mà thực sự không thể nào diễn tả nên lời về cảm xúc bất lực lúc đó.

Lướt mạng đâu đâu cũng sạt lở và sập nhà, mình lo lắng và thương bố mẹ vô cùng. Trong đầu luôn suy nghĩ làm cách nào để về bên gia đình sớm nhất thôi".

Khu vực gia đình Thu Hà sinh sống chìm sâu trong cơn lũ. (Ảnh: NVCC)

Thu Hà cho biết kể từ trận lũ lịch sử năm 2008 thì đây là lần đầu cô bạn chứng kiến gia đình mình bị ngập nặng đến vậy. Dù biết trước bão Yagi sẽ gây lũ lụt cho quê nhà, bố mẹ đã chủ động thu dọn đồ đạc vận chuyển đến nơi an toàn. Nhưng sức mạnh của cơn lũ lớn quá, dòng lũ đổ về nhanh khiến bố mẹ Hà không kịp trở tay nên nhiều đồ đạc bị hư hỏng nặng.



Cô bạn chia sẻ "Đồ đạc nhà mình vận chuyển đi kha khá rồi, nhưng nhiều vật dụng điện tử do kích thước quá lớn nên vẫn để trong biển nước. Lũ đổ về nhanh quá mà ở nhà chỉ có mỗi 2 người, nên không kịp chuẩn bị lương thực và nước uống dự trữ.

Cũng may mắn rằng có một người thân gần đó ở nơi an toàn hơn đã nấu ăn và mang đến cho bố mẹ. Xung quanh cũng có nhiều đoàn thiện nguyện, nấu ăn miễn phí phân phát đến những nơi bị cô lập. Nhiều nhà dân và khách sạn cũng mở cửa cho mọi người vào trú tạm nữa".

Người dân và lực lượng chức năng đi cứu trợ những gia đình đang bị mắc kẹt. (Ảnh: NVCC)

Hiện tại, gia đình của Hà cũng như nhiều hàng xóm xung quanh vẫn đang bị mắc kẹt ở tầng 2. Gia đình cô bạn vẫn cố gắng mượn thuyền, xuồng lớn để vận chuyển đồ đạc đến nơi an toàn. Nhưng do xung quanh cũng có nhiều hoàn cảnh khó khăn nên đến giờ vẫn chưa có phương tiện nào hỗ trợ được.

Không chỉ bố mẹ, Hà cũng đang chịu nhiều thiệt hại sau cơn bão Yagi. Cô cho biết: "Mình đang học tập tại Nam Định, một thành phố cũng chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề bởi bão Yagi. Đêm hôm đó phòng KTX của mình chỉ có 2 bạn. Do gió to nên đã khiến cửa sổ trong phòng bị văng tứ tung mảnh kính, nước tạt vào khiến cả hai ngồi tạt nước suốt đêm.

Còn bố mẹ mình đang trong tâm bão nên dường như mọi phương tiện liên lạc rất khó. Trước đó còn có thể gọi được cho bố mẹ, dặn rằng cố gắng học tập chăm chỉ, việc ở nhà bố mẹ lo được. Bây giờ mình cũng chẳng thể cập nhật thường xuyên tình hình của gia đình, vì cần tiết kiệm pin trong trường hợp khẩn cấp còn có cái mà gọi cứu hộ".

2 ngày không thể gọi về cho gia đình là những khoảnh khắc kinh hoàng nhất

Cũng có gia đình bị ảnh hưởng ở Yên Bái, Mai Hà (SN 1998) cũng trải qua những giây phút không thể nào quên khi không thể gọi về cho gia đình.

Mất điện, mất nước, mất liên lạc với bố mẹ. Hai ngày qua, Hà không thể nào gọi về cho người thân, không biết được tình hình ở quê đang thế nào.

Cô bạn tâm sự: "Mình đang ở Hà Nội và những ngày qua đúng là cơn ác mộng kinh hoàng. Năm 2008 nước dâng cao lắm, nhưng nhà mình ở chỗ cao nên cũng không nguy hại nhiều. Mà năm nay hiện tại đã dâng ngập đến tầng 2 rồi. Cuộc gọi duy nhất những ngày qua thì sóng điện thoại yếu, cũng không nhìn thấy bố mẹ rõ ràng. Hai ngày cắt điện không thể gọi về cho gia đình, mình lo lắm và không thể làm gì được".

Những hình ảnh khiến những người con xa quê đau xót. (Ảnh: NVCC)

3h sáng hôm qua, Mai Hà cứ cầm lên đặt xuống điện thoại, không thể ngủ nổi. Cô cho biết gần nhà có đập thuỷ điện lớn nên hi vọng sẽ đỡ được phần nào cho gia đình.

"Cảm giác bất lực nhất là khi mình ở Hà Nội, quá xa trong lúc gia đình đang khó khăn và cần được giúp đỡ. Mình đang tính sẽ sớm trở về để xem có giúp được bố mẹ không. Nhưng vừa gọi điện lúc sáng sớm lại không có nhà xe. Chỉ hi vọng gia đình và mọi người đều bình an, sớm di tản được hết đồ đạc và đến nơi an toàn", Mai Hà cho biết.

Trong đêm qua, trên địa bàn thành phố Yên Bái đã xảy ra sạt lở ở nhiều vị trí, mực nước tại các tuyến đường trong đêm đã dâng cao gần 2m so với chiều cùng ngày. Đến sáng ngày 10/9, ở Yên Bái vẫn có mưa to nhưng mực nước đã rút khoảng 1m, nhưng vẫn cao. Hiện tại, giao thông gần như tê liệt khiến công tác hỗ trợ và khắc phục gặp nhiều khó khăn.