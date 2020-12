Điều chuyển ra khỏi lực lượng Cảnh sát giao thông với 3 chiến sĩ đấm túi bụi tài xế vi phạm ở Bắc Giang

3 Cảnh sát đánh tài xế vi phạm. Ảnh: Cắt từ clip.

Tối 14/12, Công an tỉnh Bắc Giang đã cung cấp thông tin ban đầu về kết quả xác minh vụ việc 3 chiến sĩ Cảnh sát giao thông, thuộc Công an huyện Việt Yên xuất hiện trong clip đánh, đấm túi bụi một tài xế xe tải vi phạm.

Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, từ kết quả xác minh của Tổ công tác, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Việt Yên xem xét, xử lý kỷ luật đối với 3 cán bộ, điều chuyển 3 đồng này chí ra khỏi lực lượng Cảnh sát giao thông (bố trí công tác khác). Đồng thời, hạ xếp loại cán bộ.

Ngoài ra, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang cũng chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn tỉnh tổ chức rút kinh nghiệm, chấn chỉnh việc chấp hành quy trình, quy định công tác, tư thế, lễ tiết tác phong và Điều lệnh Công an nhân dân. Không để vi phạm tái diễn, gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân.

Trước đó, ngày 29/11/2020, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin phản ánh 3 cán bộ Cảnh sát giao thông, Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang có hành vi, lời nói vi phạm quy tắc ứng xử và Điều lệnh Công an nhân dân, đánh đấm một tài xế vi phạm.

Theo đó, vào khoảng 10h25 ngày 29/11, tổ Cảnh sát giao thông Công an huyện Việt Yên tuần tra, xử lý vi phạm trên tuyến Quốc lộ 17, thuộc địa bàn huyện Việt Yên.

Nhóm cảnh sát đánh người vi phạm.

Tại đây, tổ công tác phát hiện xe tải có dấu hiệu chở quá khổ, quá tải và ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, nhưng tài xế Trần Văn Việt (23 tuổi, trú tại xã Việt Lập, huyện Tân Yên) không chấp hành mà lái xe bỏ chạy.

Khi đến Km 72+200 Quốc lộ 17, xe trên rẽ trái chuyển hướng vào đường đê thuộc xã Việt Lập, huyện Tân Yên và vướng barie hạn chế chiều cao không di chuyển được nên lái xe mới dừng lại.

Trong quá trình xử lý, 3 cán bộ Cảnh sát giao thông là thiếu tá Hoàng Anh Cường, đại úy Tống Kiên Cường, thượng úy Đỗ Trọng Đại đã có lời nói không đúng mực, và đã mắng chửi tục tĩu, lôi kéo, đánh, đấm túi bụi vào vùng đầu, mặt tài xế xe tải. Toàn bộ sự việc được camera lắp trên cabin xe tải ghi lại.

Cụ thể, clip dài 46 giây cho thấy, nam tài xế vừa điều khiển ô tô lưu thông, một tay vừa nghe điện thoại rồi đặt xuống nghế ngồi bên cạnh.

Đến khoảng giây thứ 25 thì bất ngờ một cán bộ Cảnh sát giao thông chạy bộ từ phía sau vọt lên, dùng "gậy điều khiển giao thông" đập vào cửa kính ô tô và lớn tiếng quát.

Đáp lại nam tài xế nói "anh chửi ai đấy", rồi chỉ sang góc bên cạnh bên trong cabin xe ô tô có camera. Tình huống sau đó là hai bên giằng co nhau cánh cửa, trong khi chiến sĩ cảnh sát cố kéo cảnh cửa mở ra thì nam tài xế giật để đóng lại.

Sau khi xem clip, tất cả đều không đồng tình với hành vi vi phạm giao thông của nam tài xế xe tải, tuy nhiên, dư luận cũng không tán thành việc các chiến sĩ Cảnh sát giao thông chửi thề, đánh túi bụi người vi phạm.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Công an huyện Việt Yên cho biết, đã tạm phân công nhiệm vụ mới, yêu cầu các cán bộ viết tường trình lại toàn bộ sự việc. Còn Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo Thanh tra công an tỉnh vào cuộc xác minh, làm rõ.