Điều chưa từng xảy ra tại Miss Universe Việt Nam 2024

Đại diện Ban tổ chức - Dược sĩ Tiến từ Dược sĩ Tiến Entertainment, đã nhanh chóng khẳng định sự đầu tư nghiêm túc và quy mô lớn cho cuộc thi năm nay. Điều này tạo nên kỳ vọng Miss Universe Vietnam 2024 sẽ là làn gió mới cho đấu trường nhan sắc tại Việt Nam.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm nay là một hành trình truyền cảm hứng với sự tham gia của ban giám khảo quốc tế và những nhà sản xuất sáng tạo. Với chủ đề "Influencing Beauty", cuộc thi đã thu hút sự chú ý và tình yêu mến từ người hâm mộ và cộng đồng yêu sắc đẹp, báo hiệu một kỷ nguyên mới sau mùa giải năm 2023. 33 thí sinh tiềm năng, được công bố vào tháng 7/2024, đã tạo nên sự phấn khích, trong đó có sự quay trở lại của Kỳ Duyên sau 10 năm đăng quang. Sự góp mặt của các ngôi sao như Mlee, Hà Kino, Trà My và Phí Phương Anh đã đưa cuộc thi lên một tầm cao mới, trong khi các ứng viên mới cũng hứa hẹn sẽ mang lại những bất ngờ thú vị cho cuộc thi.

Cũng trong buổi họp báo ra mắt mùa giải, khi được đặt câu hỏi do từng khẳng định không quan tâm có hay không nhà tài trợ khi đã chuẩn bị cho chương trình 1 triệu USD dành riêng cho khâu sản xuất, NSX Dược sĩ Tiến nhấn mạnh rằng BTC Miss Universe Vietnam 2024 muốn đảm bảo mỗi thương hiệu đều phải xuất hiện và được quảng bá một cách tối đa.Các thương hiệu đồng hành không chỉ đóng vai trò là nhà tài trợ mà còn là những người đồng hành, giúp các thí sinh tỏa sáng và đạt được thành công. Điều này không chỉ giúp cuộc thi thêm phần uy tín mà còn mang lại nhiều giá trị cho các thí sinh và các thương hiệu đối tác.

Trong số 6 thương hiệu lớn, nhiều khán giả vô cùng bất ngờ khi Miss Universe Việt Nam 2024 có sự đồng hành từ tập đoàn tầm cỡ quốc tế Sun Group. Với sự đồng hành của một thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực vui chơi - giải trí, nghỉ dưỡng tại Việt Nam - Sun Group với hệ sinh thái các công trình đẳng cấp và mang tính biểu tượng trải dài khắp 3 miền, như Sun World Ba Na Hills tại Đà Nẵng, Sun World Fansipan Legend tại Sapa, Sun World Ba Den Mountain tại Tây Ninh... và đặc biệt là hệ sinh thái đẳng cấp Sun Paradise Land tại Phú Quốc, với những công trình độc bản mang tính biểu tượng mới như Cầu Hôn, Thị trấn Hoàng Hôn, show Nụ hôn của biển cả, cáp treo 3 dây dài nhất thế giới, Sun World Hon Thom.... Sun Group với sứ mệnh "làm đẹp những vùng đất" hứa hẹn sẽ đem tới cho Miss Universe nhiều bất ngờ và thú vị trong hành trình chinh phục vương miện sắc đẹp năm nay.



Có được sự tham gia của Sun Group, nhà sản xuất Dược Sĩ Tiến chia sẻ đây là niềm vinh hạnh của Miss Universe Việt Nam 2024: "Sun Group là tập đoàn kinh doanh đa ngành, với hệ sinh thái gồm nhiều dịch vụ trải dài khắp lãnh thổ Việt Nam. Những phần quà của Sun Group cho thí sinh cũng chính là cơ hội để các bạn Hoa và Á hậu có thể quảng bá cho du lịch Việt Nam. Chúng tôi hy vọng sự hợp tác này sẽ mở ra tương lai xán lạn cho các bên". Đúng như tiết lộ của Dược Sĩ Tiến, Sun Group sẽtrao giải thưởng cho top 3 thí sinh dành chiến thắng tất cả các tập. Ngoài ra, địa điểm nghỉ dưỡng dành cho top 3 ngôi vị cao nhất sẽ được thương hiệu hỗ trợ toàn bộ lịch trình.

Với phương châm "mang thế giới đến Việt Nam" và "mang Việt Nam ra thế giới", đó cũng là lý do nhà tài trợ này sẽ đồng hành trong tập 6 của chương trình để tìm kiếm cô gái có phần trình diễn trang phục dân tộc ấn tượng, có khả năng mang nét đẹp và văn hóa của người Việt ra tới bạn bè quốc tế. Đây cũng là tiêu chí chủ chốt mà Miss Universe Vietnam 2024 xây dựng trong các phần thi. Với format gồm bảy sân khấu khác nhau, mỗi sân khấu là một thử thách mà các thí sinh phải trải qua. Sân khấu của tập 6 với sự xuất hiện của Sun Group trở nên vô cùng đặc biệt khi các thí sinh tiềm năng sẽ trình diễn tôn vinh trang phục dựa trên các truyền thuyết và điển cố của 54 dân tộc anh em. Dược Sĩ Tiến cũng nhấn mạnh rằng khán giả theo dõi phần trình diễn sẽ cảm nhận được sự hoành tráng nhưng cũng đầy ấm áp, thân thương. Diện mạo của phần thi đầy tự hào này sẽ được thiết kế cực độc đáo và nổi bật, nhằm in đậm tinh thần dân tộc của các thí sinh, ban tổ chức và cả đơn vị đồng hành. Sự xuất hiện của Sun Group trong lục đại thương hiệu đồng hành, hệ sinh thái tuyệt vời cùng tinh thần dân tộc mạnh mẽ, thương hiệu tin chắc rằng mình sẽ góp phần trong thành công vang dội cho mùa Miss Universe Việt Nam do Dược Sĩ Tiến và Hương Giang sản xuất.