Khuya 26/5, J97 Entertainment đã phát thông cáo báo chí bác bỏ thông tin đời tự sai sự thật và truyền thông không chính xác về nghệ sĩ Jack - J97. Trong văn bản này, Jack lần đầu lên tiếng về mối quan hệ và trách nhiệm con chung giữa nam ca sĩ và Thiên An. Phía Jack chia sẻ Thiên An chấm dứt liên lạc, ngăn cản Jack thăm nom, gặp gỡ con chung từ khi bé chào đời. Liên hệ với phía Thiên An để tìm hiểu sự việc. Đại diện của nữ diễn viên cho hay hiện tại chưa nắm được những thông tin lan truyền trên mạng và cũng không nhận được thông tin gì từ toà án. Nếu có phản hồi gì sẽ thông tin đến khán giả sau.

Ngoài bài đăng trên fanpage công ty, Jack cũng đăng lại thông cáo báo chí lên kênh TikTok chính chủ với dòng mô tả “Đừng cố thêu dệt nữa”. Động thái của Jack gây bão mạng xã hội. Cư dân mạng lại tiếp tục bàn luận trái chiều về ồn ào đời tư của nam ca sĩ. Nhưng ngoài những diễn biến trong quan hệ với Thiên An, thì netizen cũng nhân tiện “đào” lại vấn đề liên quan đến lightstick của Jack. Câu hỏi “Khi nào thì J97 trả lightstick” tràn ngập không gian mạng.

Những thắc mắc liên quan đến lightstick của Jack tràn ngập MXH:

Hồi tháng 8/2024, Jack tung mẫu lightstick đầu tiên dành riêng cho FC Đom Đóm. Thời điểm ấy, Jack giới thiệu 2 phiên bản lightstick, phiên bản 1 bán với giá 997 nghìn đồng/chiếc. Trên fanpage của mình, nam ca sĩ gốc Bến Tre còn thông báo sẽ có 3600 chiếc lightstick phiên bản 2 dành riêng cho sự kiện diễn ra giữa Jack và Đóm.

2 phiên bản lightstick Jack mở bán từ tháng 8/2024:

Nhiều người nhận xét, số tiền để mua 1 chiếc lightstick quá cao. Fan Jack đa số là học sinh, thu nhập chưa ổn định. Do đó, với mức giá "cắt cổ" thế này, rất khó để bán được số lượng lớn. Nhưng có một bộ phận người hâm mộ vẫn "xuống tiền" mua lightstick của Jack.

Qua gần 1 năm, số lightstick này vẫn không thấy tăm hơi. Theo phản ánh của nhiều người mua, có người đã liên hệ với công ty của Jack để hỏi về tình hình lightstick. Tuy nhiên, chưa có câu trả lời thỏa đáng nào về việc chậm phát hành. Hiện lightstick của Jack vẫn chưa xuất hiện trên thị trường dù đã mở bán gần 1 năm. Đây chính là điều bí ẩn khiến cư dân mạng tò mò, người đã bỏ tiền mua thì “nóng ruột”.

Gần 1 năm qua, người mua vẫn liên tục hỏi về tình hình lightstick:

Giữa lúc Jack lên tiếng đối chất về ồn ào đời tư, một số khán giả muốn anh hãy thẳng thắn trả lời về việc phát hành lightstick. Người mua cần được cập nhật thông tin và tình hình mua hàng, tránh mất mát không đáng có. Công ty J97 và Jack vẫn chưa phản hồi về vấn đề này.