Điện thoại Samsung "cầm thích" hơn iPhone nhưng làm rơi lại dễ hỏng hơn: Nguyên nhân là gì?

Điện thoại đã có thiết kế hoàn hảo

Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao một số điện thoại thông minh cầm trên tay rất thoải mái nhưng mẫu khác thì lại khó sử dụng? Hoặc liệu những thay đổi nhỏ mà nhà sản xuất thực hiện có tạo nên sự khác biệt không hay chỉ là phóng đại?

Câu chuyện về thiết kế điện thoại không đơn giản chỉ là làm cho có. Mọi lựa chọn thiết kế—từ hình dạng đến vật liệu sử dụng—đều được định hình bởi các lựa chọn dựa trên vật lý, với mục tiêu cân bằng tính thực tế với phong cách.

Các nhà sản xuất điện thoại thông minh không chỉ ưu tiên tính thẩm mỹ; họ cân bằng cẩn thận giữa chức năng và độ bền. Vật liệu, hình dạng, phân bổ trọng lượng và thậm chí cả độ dày của thiết bị đều được quyết định bởi vật lý.

Các nhà sản xuất phải cân bằng tất cả các yếu tố này một cách hoàn hảo để đảm bảo điện thoại không chỉ thoải mái khi sử dụng mà còn bền bỉ trước sự hao mòn cũng như hiệu suất hoạt động. Nhưng chúng ta đều biết rằng không có chiếc điện thoại nào hoàn hảo, vì vậy luôn có một số sự đánh đổi.

Theo Phone Arena, khi dùng quen Galaxy S3 và chuyển sang iPhone 6s, cảm giác như đang cầm một thiết bị hoàn toàn khác. Nó mỏng hơn rất nhiều và dễ sử dụng, đủ để cầm nắm bằng nhiều kiểu, chưa kể là gần như không có cảm giác gì khi để trong túi.

Hình dạng của điện thoại thông minh là một trong những điều đầu tiên mà người dùng chú ý. Chúng ta có thể không muốn đọc một cuốn sách chỉ qua trang bìa, nhưng nhiều người thường đưa ra quyết định mua hàng phần lớn dựa trên vẻ ngoài của sản phẩm.

Và trong khi vẻ ngoài ảnh hưởng đến mức độ thời trang của điện thoại, chúng cũng có hình dạng kỳ quặc riêng có các đặc điểm vật lý độc đáo, ảnh hưởng đến độ bền và công thái học.

Ngày nay, chúng ta đã chuyển từ điện thoại hình bầu dục và cong sang hình chữ nhật, cạnh sắc. Tất nhiên, có lý do chính đáng đằng sau cả hai cách tiếp cận.

Điện thoại có cạnh phẳng hơn, như dòng iPhone 14, có độ bền tốt hơn. Ứng suất phân bổ đều hơn trên các khung vuông, giảm khả năng biến dạng cấu trúc. Ngoài ra, các cạnh phẳng tạo ra nhiều không gian bên trong hơn cho các thành phần như pin và cảm biến lớn hơn.

Tuy nhiên, những thiết kế này có thể gây cảm giác không thoải mái khi sử dụng trong thời gian dài do các cạnh sắc hơn. Ví dụ, các cạnh phẳng của iPhone 14 rất thời trang nhưng không thực sự dễ chịu trong các phiên chơi game dài vì nó sẽ tạo ra vết lõm trên lòng bàn tay, đôi khi có thể gây đau. Điều đó sẽ làm giảm thời gian sử dụng điện thoại, nhưng một lần nữa, đó là một trong những lý do khiến ốp lưng tồn tại.

Mặt khác, các cạnh cong, như trên Galaxy S23 Ultra , cung cấp tính công thái học tốt hơn bằng cách ôm sát theo hình dạng bàn tay. Tuy nhiên, chúng dễ bị hư hỏng hơn khi rơi, vì các bề mặt cong tập trung lực tác động. Chúng cũng khá khó để bảo vệ ngay cả khi có ốp lưng.

Nhưng có vẻ như trong vài năm trở lại đây, các nhà sản xuất đã tìm ra hình dạng phù hợp cân bằng giữa sự thoải mái và độ bền. Bằng cách làm cho điện thoại có các cạnh phẳng cùng các cạnh thon, thiết bị có tính toàn vẹn về mặt cấu trúc tốt đồng thời cũng thoải mái khi cầm.

Apple đã chuyển sang cách tiếp cận như vậy với dòng iPhone 15, ban đầu trông giống hệt như thế hệ tiền nhiệm, nhưng cảm giác cầm trên tay tốt hơn nhiều.

Hình dạng sẽ luôn thay đổi, đặc biệt là với sự ra đời của công nghệ mới, nhưng hiện tại, điện thoại dường như đã đạt đến hình dạng tối ưu tạo nên sự cân bằng hoàn hảo. Không phải ngẫu nhiên mà hầu hết các điện thoại hiện đại đều trông giống nhau.

Vật liệu không kém phần quan trọng

Hình dạng chỉ là một yếu tố trong thiết kế điện thoại. Vật liệu đang trở thành một lĩnh vực quan trọng hơn được chú trọng mỗi năm. Ví dụ, Apple và Samsung đều đã giới thiệu một vật liệu cao cấp hơn cho những chiếc điện thoại tốt nhất của họ —titanium.

Kính từ lâu đã gắn liền với điện thoại cao cấp, như đã thấy ở dòng iPhone và Galaxy. Gorilla Glass hoặc các công nghệ tương tự có khả năng chống trầy xước và mang lại cảm giác bóng bẩy. Tuy nhiên, kính vốn dễ vỡ và ngay cả các biến thể cường lực cũng có thể vỡ khi chịu tác động mạnh.

Tuy nhiên, mọi thứ đã được cải thiện lớn, như Galaxy S24 Ultra hiện có màn hình ít bị hư hại hơn đáng kể so với các điện thoại khác, có lẽ là nhờ kính Gorilla Armor của Samsung được tạo ra với sự hợp tác của Corning.

Kim loại cũng là vật liệu được sử dụng chủ yếu trong điện thoại, ngay cả trên những điện thoại cấp thấp hơn. Nhôm là lựa chọn phổ biến nhất cho khung, trong khi hiện nay titan dường như đã thay thế thép không gỉ khi nói đến các tùy chọn cao cấp.

Công dụng rõ ràng nhất của kim loại trong trường hợp này là độ bền mà nó mang lại, và nó cũng là vật liệu tốt nhất về khả năng tản nhiệt. Thật không may, vì không thể sạc không dây với mặt lưng bằng kim loại nên chúng ta không còn thấy những chiếc điện thoại như thế nữa.

Tất nhiên, không thể quên nhựa. Mặc dù thường được gắn liền với các thiết bị giá rẻ, polycarbonate có khả năng chống va đập và độ linh hoạt tuyệt vời. Nó cũng nhẹ hơn kính và kim loại, giúp điện thoại thoải mái hơn khi cầm.

Ví dụ, Motorola Edge (2023) có mặt sau bằng nhựa cân bằng giữa độ bền và giá cả phải chăng, khiến nó trở thành lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn có một chiếc điện thoại nhẹ, chắc chắn mà không ảnh hưởng đến phong cách.

Vì sao điện thoại nặng hơn vẻ ngoài?

Bạn đã bao giờ cầm một chiếc điện thoại mà cảm thấy nặng hơn vẻ bề ngoài của nó chưa? Thường là do trọng lượng phân bổ không đều. Điện thoại có các thành phần bên trong cân bằng tốt sẽ nhẹ hơn và thoải mái hơn, ngay cả khi trọng lượng thực tế của chúng khá nặng.

Các nhà thiết kế bố trí các thành phần như pin, bộ xử lý và mô-đun camera một cách chiến lược để tránh cảm giác nặng ở trên hoặc nặng ở dưới. Những chi tiết nhỏ như thế này có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm mà bạn thậm chí không nhận ra.

Một ví dụ điển hình về điện thoại nặng ở phần trên là Vivo X200 Pro. Do cụm camera khá lớn nằm ở giữa phía trên nên trọng lượng của điện thoại được phân bổ cực kỳ không đồng đều. So sánh thì iPhone 15 Pro Max cho cảm giác cầm thoải mái hơn.

Các gờ camera lồi đã trở thành chuẩn mực và chúng có thể gây phiền toái. Cảm biến camera lớn hơn cần độ sâu hơn để chụp ảnh tốt hơn, đòi hỏi phải có mô-đun dày hơn. Tuy nhiên, thật buồn cười là chúng cũng có thể giúp ích cho công thái học của điện thoại.

Dải camera đồng nhất trên dòng Pixel loại bỏ hiện tượng rung lắc khi điện thoại được đặt trên bề mặt phẳng và thậm chí có thể giúp người dùng cầm điện thoại bằng cách đặt ngón tay vào cạnh dưới của mô-đun camera.

Điện thoại màn hình gập có nhiều chỗ để cải thiện nhất khi nói đến phân bổ trọng lượng và công thái học, vì một bên có thể nặng hơn hoặc nhẹ hơn đáng kể so với bên kia. Rất may, một số mẫu mới hơn như Honor Magic V3 có thiết kế chu đáo, xử lý tốt việc phân bổ trọng lượng, giúp chúng thoải mái hơn khi cầm so với các mẫu khác trên thị trường.

Thiết kế điện thoại thông minh là sự cân bằng tinh tế giữa tính thẩm mỹ, chức năng và tính thực tế. Mỗi đường cong, vật liệu và vị trí lắp ráp linh kiện đều có mục đích riêng—cho dù đó là cải thiện độ bền, tăng cường tính công thái học hay tối ưu hóa hiệu suất. Từ việc chuyển sang các cạnh phẳng để tăng độ bền cho đến việc áp dụng các vật liệu như titan và da, mọi lựa chọn đều ảnh hưởng đến cách chúng ta tương tác với thiết bị của mình.