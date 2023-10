Diện mạo khó nhận ra của Hồ Quỳnh Hương, do "dao kéo" thêm hay chỉnh ảnh quá tay?

Mới đây, Hồ Quỳnh Hương hoàn thành một đêm diễn tại TP.HCM và diện mạo trong lần xuất hiện này của nữ ca sĩ khiến nhiều khán giả không khỏi bàn tán rôm rả. Theo đó, trong loạt ảnh được chia sẻ, giọng ca Hoang Mang mặc chiếc đầm trơn nền nã. Nữ ca sĩ thăng hoa với những bài hát quen thuộc và tận hưởng từng phút giây trên sân khấu.

Tuy nhiên, gây chú ý hơn cả chính là diện mạo có phần khó nhận ra của Hồ Quỳnh Hương. Một vài ý kiến nhận xét gương mặt của nữ ca sĩ ở thời điểm hiện tại trông khá lạ lẫm. Nhiều người cho rằng lý do của sự khác lạ này là do Hồ Quỳnh Hương "dao kéo", và một phần có thể là do ảnh bị chỉnh sửa quá đà. Mặc khác, một bộ phận netizen lại cho rằng dù trông khác lạ nhưng trông Hồ Quỳnh Hương rạng rỡ, trẻ trung.

Hồ Quỳnh Hương khiến công chúng ngỡ ngàng với diện mạo hiện tại

Loạt ảnh tự đăng gây bất ngờ của Hồ Quỳnh Hương

Sau thời gian dài khá im ắng, Hồ Quỳnh Hương bỗng nhiên được khán giả quan tâm khi xuất hiện trở lại trong một vài sự kiện. Tuy nhiên, điều khiến mọi người bàn tán lại là gương mặt khác lạ của giọng ca gốc Quảng Ninh. Trong một sự kiện vào tháng 7 vừa qua, hình ảnh Hồ Quỳnh Hương qua ống kính của "team qua đường" khiến nhiều người ngỡ ngàng vì quá khác lạ. Nhiều người cho rằng đây là kết quả của việc nữ ca sĩ phẫu thuật thẩm mỹ quá đà.

Trong gần 20 năm hoạt động trong nghề, Hồ Quỳnh Hương liên tục vướng nghi vấn động "dao kéo", do thường xuyên xuất hiện với gương mặt thay đổi theo thời gian. Đối với nghi vấn "tu sửa" gương mặt, Hồ Quỳnh Hương chỉ thừa nhận việc có thẩm mỹ mũi, còn những vùng khác thì chưa từng động tới.

Diện mạo khác lạ của Hồ Quỳnh Hương sau thời gian dài vắng bóng

Hình ảnh tự đăng có phần khác biệt so với khi nữ ca sĩ lọt vào ống kính "team qua đường"