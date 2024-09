"Điểm tên" những món đồ xa xỉ không thể thiếu của giới siêu giàu

Nhiều người siêu giàu sở hữu một căn nhà trên biển và do đó số du thuyền xa xỉ bán ra trong giai đoạn 2009 – 2014 đã tăng tới 66%. Ông chủ Roman Abramovich của câu lạc bộ bóng đá Chelsea là chủ sở hữu may mắn của du thuyền đắt nhất thế giới có tên The Eclipse. (Ảnh: BI)