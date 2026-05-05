Điểm tên 11 cơ sở giáo dục được quyền đào tạo nhân lực điện hạt nhân

Bộ GD&ĐT vừa ban hành chuẩn chương trình đào tạo trình độ đại học các ngành về điện hạt nhân.

Chuẩn đào tạo này được áp dụng với 11 cơ sở giáo dục tham gia Đề án đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ phát triển điện hạt nhân đến năm 2035 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Các cơ sở giáo dục gồm: Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường đại học Khoa học tự nhiên (ĐHQG Hà Nội), Trường đại học Khoa học tự nhiên, Trường đại học Bách khoa (ĐHQG TP.HCM), Trường đại học Điện lực, Trường đại học Đà Lạt, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (Bộ Khoa học và Công nghệ), Trường đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng), Trường đại học Xây dựng Hà Nội, Trường cao đẳng Điện lực TP.HCM (Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN), Trường cao đẳng Dầu khí Việt Nam (Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam).

Các cơ sở đào tạo được quyền lựa chọn và quy định cụ thể phương thức tuyển sinh theo quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GD&ĐT. Các phương thức có thể bao gồm: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập 3 năm THPT. Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT; Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực hoặc đánh giá tư duy do cơ sở đào tạo tổ chức hoặc công nhận; Kết hợp các phương thức nêu trên hoặc áp dụng phương thức khác theo quyết định của cơ sở đào tạo.

Theo quy định vừa được ban hành, thí sinh dự tuyển vào các chương trình đào tạo về điện hạt nhân ngoài các điều kiện chung cần đáp ứng yêu cầu năng lực tối thiểu:

Thứ nhất, tổ hợp môn hoặc thành phần đánh giá bắt buộc phải có kiến thức môn Toán và Vật lý.

Thứ hai, người dự tuyển phải đạt mức năng lực môn Toán và Vật lý theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào nâng cao do cơ sở đào tạo quy định hằng năm. Áp dụng đối với các phương thức có thành phần điểm theo từng môn. Trong đó, điểm môn Toán và Vật lý phải đạt ngưỡng phân vị cao do cơ sở đào tạo công bố, thể hiện năng lực nền tảng phù hợp với yêu cầu của chương trình đào tạo ngành điện hạt nhân. Trọng số dành cho môn Toán tuân theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT tương ứng với năm tuyển sinh.

Với phương thức xét tuyển theo điểm đánh giá năng lực/đánh giá tư duy, phương thức tổng hợp, thí sinh phải đạt mức điểm ngưỡng nâng cao do cơ sở đào tạo công bố, trong đó phần điểm hoặc cấu phần đánh giá tư duy định lượng phải đạt mức phân vị cao tương đương yêu cầu năng lực môn Toán và Vật lý.

Với chương trình đào tạo cử nhân, sinh viên phải học tối thiểu 120 tín chỉ, còn chương trình đào tạo kỹ sư tối thiểu 150 tín chỉ, tùy theo cơ sở đào tạo xây dựng chương trình.

Điều kiện đối với người học xét chuyển ngành trong quá trình sinh viên đang học tại cơ sở đào tạo có thể đăng ký chuyển sang chương trình ngành điện hạt nhân nếu đáp ứng các điều kiện: Đang theo học một chương trình đào tạo thuộc nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ hoặc nhóm ngành có khối kiến thức nền tảng phù hợp; Đạt các tiêu chí tương đương do hội đồng chuyên môn quy định; Có điểm trung bình tích lũy đạt mức tối thiểu do cơ sở đào tạo quy định; chức). Đạt yêu cầu phỏng vấn hoặc bài đánh giá năng lực.

Bộ GD&ĐT cũng xây dựng mục tiêu chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra nhằm đáp ứng yêu cầu tối thiểu của chương trình.

Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ phát triển điện hạt nhân đến năm 2035 đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ đào tạo nhân lực phục vụ nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, Ninh Thuận 2 khoảng gần 4.000 người. Trong đó có nội dung lựa chọn sinh viên đang học năm thứ nhất, thứ hai tại các cơ sở giáo dục đại học trong nước đi đào tạo ở nước ngoài cam kết về phục vụ hai nhà máy điện hạ nhân.

Danh mục ngành phù hợp dùng đào tạo trình độ đại học các ngành về điện hạt nhân do Bộ GD&ĐT công bố: