Điểm qua những toner Hàn Quốc đang hot mùa hè

Các dòng toner Hàn Quốc hiện nay không chỉ có tác dụng đơn thuần là cân bằng độ pH cho da mà còn được bổ sung nhiều thành phần dưỡng da cực kỳ phong phú. Bên cạnh độ phù hợp với làn da, bạn cũng có thể lựa chọn Toner theo nhu cầu chăm sóc da mà bạn mong muốn.



1. Các dòng Toner dưỡng sáng

Nature Republic Vitapair C Toner

Nature Republic đã quá nổi tiếng với các dòng sản phẩm chăm da từ thiên nhiên. Vitapair C Toner gây ấn tượng hơn với bảng thành phần chứa chiết xuất chanh tươi Jeju với làm lượng vitamin C cao. Ngoài ra toner còn có Niacinamide và Tranexamic Không chỉ cân bằng da, toner còn giúp làm dịu da và hỗ trợ giúp dưỡng sáng, làm đều màu da. Sản phẩm có khả năng thẩm thấu nhanh, không gây nhờn rít cực kỳ phù hợp thời tiết mùa hè.

I'm from Rice Toner

Nước Hoa Hồng Chiết Xuất Gạo Dưỡng Sáng Da I'm from Rice Toner là sản phẩm của thương hiệu I’m From của Hàn Quốc. Thành phần chính là gạo Yeoju, đây là loại gạo chứa gấp nhiều nhiều lần vitamin, axit amin so với các loại gạo thông thường. Vừa cân bằng và cấp ẩm tối ưu, I'm from Rice Toner còn dưỡng da sáng mịn, cải thiện những làn da xỉn màu, mang lại nét sáng ngời, giàu sức sống.

2. Các dòng Toner cấp ẩm

Chasin' Rabbits Magic Beauty Shroom

Là thương hiệu thuần chay và thân thiện với thiên nhiên, Chasin' Rabbits sử dụng 100% chiết xuất Nấm Mộc Nhĩ Trắng cho thành phần của Magic Beauty Shroom. Chỉ 1 thành phần duy nhất, Magic Beauty Shroom vẫn đem lại làn da ẩm mượt hiệu quả. Với kết cấu lỏng nhẹ thấm nhanh, toner giúp làm dịu vùng da khô ráp, ửng đỏ tức thì, đồng thời ngăn tình trạng thiếu ẩm mất nước của những ngày hè nóng bức.

It's Skin Hyaluronic Acid Moisture Toner

It's Skin Hyaluronic Acid Moisture Toner sở hữu thành phần chính là Hyaluronic Acid được áp dụng công nghệ Micro nano cải tiến để gia tăng khả năng thẩm thấu lên đến 90%. Nhờ đó da được cung cấp độ ẩm dồi dào vào sâu bên trong để luôn ẩm mượt, mịn màng. Đồng thời toner của It's Skin còn giúp tăng cường độ đàn hồi và săn chắc cho da. Để có một làn da khỏe luôn ẩm mịn trong mùa hè gay gắt thì đừng bỏ qua em toner này.

3. Các dòng Toner phục hồi da mụn, nhạy cảm

Dr.G R.E.D Blemish Clear Soothing Toner

Khó chiều nhất vẫn là các làn da nhạy cảm. Nhẹ dịu nhưng mang lại hiệu quả tối ưu, Dr.G R.E.D Blemish Clear Soothing Toner là nước cân bằng lý tưởng cho làn da nhạy cảm đang mẩn đỏ. Thành phần phức hợp 5-CICA và lô hội giúp dưỡng ẩm và làm dịu tức thì làn da đang mẩn đỏ, kích ứng. Ngoài ra còn có chứa Niacinamide, Panthenol, Beta-Glucan, Betaine giúp kiềm dầu, phục hồi và làm đều màu da, đồng thời tăng cường hàng rào bảo vệ da.

Skin1004 Madagascar Centella Toning Toner

Dành cho team da mụn nhạy cảm là Skin1004 Madagascar Centella Toning Toner. Thành phần đơn giản nhưng cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho da với chiết xuất rau má và PHA giúp dưỡng ẩm, tẩy tế bào chết nhẹ nhàng và se khít lỗ chân lông. Chiết xuất thiên nhiên lành tính và dịu nhẹ còn có tác dụng thân thiện với da bị tổn thương nên cực kỳ phù hợp cho da mụn và da nhạy cảm.

Toner chắc chắn luôn là bước chăm sóc cơ bản cần thiết để làn da khỏe mạnh và tươi tắn, đặc biệt là vào mùa hè. Trên đây là những dòng Toner đến từ các thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc đang cực kỳ đình đám trong cộng đồng skincare. Chỉ cần hiểu làn da đang cần gì và lựa chọn đúng toner phù hợp sẽ giúp cải thiện sức khỏe làn da đáng kể, đồng thời cho làn da ở điều kiện tốt nhất để đến với các bước chăm sóc chuyên sâu hơn.

Các sản phẩm đang được nhập khẩu và phân phối bởi Công ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Quốc Tế Thùy Dung.

Địa chỉ: Số 5, ngõ Hoàng An A, đường Lê Duẩn, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội.