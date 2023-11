Diễm My 9x tung ảnh diện váy cô dâu, "chốt đơn" ngày tổ chức đám cưới với bạn trai doanh nhân

Trưa 14/11, trên trang cá nhân, Diễm My 9x gây chú ý khi đăng tải hình ảnh mặc váy cô dâu và đính kèm dòng trạng thái: "Đã đến lúc". Trong chiếc váy cưới nhẹ nhàng, nữ diễn viên khoe nhan sắc mặn mà, cuốn hút. Bên cạnh đó, thiệp cưới của Diễm My 9x và bạn trai Vinh Nguyễn cũng được hé lộ.

Thiệp cưới được thiết kế đơn giản với tông màu đen trắng, bắt cận khoảnh khắc ngọt ngào của Diễm My 9x và bạn trai. Trên thiệp, ngày diễn ra đám cưới cũng được công khai, đó là 21/12 tới đây. Ngay sau khi chia sẻ về ngày trọng đại, nhiều sao Việt như Diệu Nhi, Tóc Tiên, Trương Quỳnh Anh... đã gửi lời chúc mừng đến Diễm My 9x.

Diễm My 9x khoe nhan sắc mặn mà khi khoác lên mình chiếc váy cô dâu

Diễm My hé lộ ngày lên xe hoa là vào 21/12 tới

Trước đó, trong tiệc cưới của Puka - Gin Tuấn Kiệt, Diễm My 9x chia sẻ về ngày trọng đại của mình: "Hiện tại My đang gấp rút chuẩn bị cho sự kiện trọng đại nhất cuộc đời của mình. My hy vọng rằng mọi thứ cũng đã chỉn chu, vì My cũng đã chuẩn bị cả năm rồi nhưng cảm thấy có nhiều áp lực. Năm nay mình cũng đi nhiều đám cưới và cảm thấy áp lực lắm. Mong rằng hôm nay đi dự đám cưới của Gin - Pu thì My cũng học hỏi được rất là nhiều để có thể có những cách để làm cho đám cưới của mình hoàn chỉnh nhất có thể".

Diễm My 9x và bạn trai lần đầu gặp gỡ vào năm 2015. Từng có giai đoạn cả 2 hợp rồi tan do yêu xa tuy nhiên sau cùng, cặp đôi hạnh phúc bên nhau và đi đến hôn nhân. Được biết, chồng sắp cưới của Diễm My 9x là doanh nhân kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng.

Diễm My 9x và bạn trai đã có 6 năm bên nhau