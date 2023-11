Diễm My 9x lên tiếng về nghi vấn có thai trước thềm đám cưới với bạn trai doanh nhân

Mới đây, Diễm My 9x bỗng vướng nghi vấn mang thai con đầu lòng với bạn trai Vinh Nguyễn. Nguồn cơn chính là việc nữ diễn viên bất ngờ chia sẻ một đoạn clip ghi lại hành trình lớn lên của một nhóc tỳ theo phiên bản hoạt hình. Từ đó, netizen bắt đầu bàn tán và đặt nghi vấn cô đã có "tin vui".

Tuy nhiên, vào ngày 5/11, Diễm My 9x đã có động thái làm rõ nghi vấn đang mang thai. Theo đó, cô đăng tải hình ảnh đang chạy bộ chăm chỉ và chia sẻ: "Cuối tuần vận động cỡ này mà ai đồn gì tui đó". Chưa hết, Diễm My 9x tiếp tục khẳng định một lần nữa thông qua dòng trạng thái: "Sáng My vẫn chạy bộ bình thường nha mọi người ơi. Chưa có 'tin vui' gì đâu ạ. Vẫn chạy như ngựa đây ạ".

Diễm My 9X lên tiếng đính chính sau nghi vấn mang thai

Cô cho biết bản thân vẫn chạy bộ như bình thường và chưa có "tin vui" như mọi người đã đồn đoán

Sau 6 năm bên nhau, tháng 12/2022, Diễm My 9x hé lộ khoảnh khắc được Vinh Nguyễn cầu hôn trên khinh khí cầu vô cùng lãng mạn. Trong bức ảnh được đăng tải, nữ diễn viên mỉm cười hạnh phúc. Được biết, cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 12 sắp tới.

Diễm My 9x và bạn trai lần đầu gặp gỡ vào năm 2015. Từng có giai đoạn cả 2 hợp rồi tan do yêu xa. Diễm My 9x từng chia sẻ bạn trai là người tâm lý và cô cảm thấy may mắn khi có anh bên cạnh: "Mặc dù công việc gia đình và công ty anh ấy rất bận rộn, nhưng anh ấy luôn dành thời gian để nói chuyện, hiểu được chia sẻ của tôi. Anh ấy rất tinh tế, chỉ cần tôi có chút buồn là sẽ hỏi thăm ngay. Tôi may mắn khi có một người như vậy bên cạnh để an tâm hơn khi tập trung vào công việc".

Diễm My được Vinh Nguyễn cầu hôn trên khinh khí cầu