Diễm My 9X: Bạn trai thắc mắc khi tôi đi quay phim suốt ngày nhưng thu nhập không cao

Diễm My 9X gặp chúng tôi sau một ngày dài quay phim Giấc mơ của mẹ. Nữ diễn viên mặc đơn giản, trang điểm nhẹ nhưng vẫn nổi bật nhờ vóc dáng thon thả, làn da trắng mịn. "Ngoài đời, tôi sống giản dị lắm. Bạn trai nhiều lần than thở vì tôi mặc quá xuề xòa. Tôi đã cố gắng thay đổi nhưng 'bản tính khó dời'", Diễm My 9X tâm sự.

Nữ diễn viên thừa nhận cô hoạt động nghệ thuật nhưng không có tính cách nghệ sĩ. Những người bạn thân nhất của cô đều không làm trong lĩnh vực giải trí.

Có bạn thân, tôi không bao giờ phải đối diện với khó khăn một mình

- Trong phim Giấc mơ của mẹ, nhân vật My có một người bạn tốt hỗ trợ cô ấy trong công việc. Ngoài đời, Diễm My có những người bạn thân như thế?

- Trong giới giải trí, mọi người thường có nhiều bạn và chơi thành nhóm, còn tôi lại chơi thân với những người bạn ngoài nghề hơn. Tôi học đại học Ngoại thương nên bạn thân đều làm ở các lĩnh vực khác.

Mỗi lần đi chơi, tôi chỉ thích đi với một vài người bạn thân. Nếu các bạn muốn rủ thêm bạn, cũng cần thông báo trước cho tôi để tôi bớt bỡ ngỡ. Đi tới những bữa tiệc đông người tôi cảm thấy mất năng lượng. Tính tôi hướng nội, chỉ thích chơi với những người bạn thân quen, nhẹ nhàng và không ồn ào.

Nói như thế không có nghĩa tôi không có bạn trong giới. Ra Hà Nội đóng Tình yêu và Tham vọng, tôi được chị Lã Thanh Huyền kéo vào chơi chung với nhóm bạn của chị. Dần dần, tôi thân với mọi người. Đến phim Giấc mơ của mẹ tôi chơi thân với Quốc Anh và Trần Ngọc Vàng. Tôi kết bạn mới rất khó bởi bản thân mất thời gian lâu để làm quen với mọi người. Nhưng khi chơi được rồi thì thường bền lâu. Có người bạn chơi với tôi từ khi học mẫu giáo đến bây giờ.

Diễm My 9X chơi thân với nhóm bạn học chung. Cô cảm thấy học hỏi và hoàn thiện bản thân nhờ nhóm bạn.

- Với nhóm bạn thân học chung từ nhỏ và đại học, chị luôn dành nhiều thời gian cho họ?

- Chúng tôi có những nhóm chat chung. Khi nào có thời gian, mọi người hẹn hò gặp gỡ. Nhiều khi chúng tôi không gặp nhau mấy tháng vẫn thấy bình thường bởi cảm thấy bạn mình vẫn ở đấy. Khi gặp nhau vẫn rất vui, vẫn như ngày hôm qua. Mọi người chơi với tôi từ nhỏ. Họ chơi với tôi không phải vì tôi là diễn viên hay dành cho họ nhiều thời gian. Mọi người chơi vì tôi thật lòng, lành tính, thoải mái, không tính toán.

- Và Diễm My quan tâm các bạn của mình ra sao?

- Đôi khi tôi cảm thấy có lỗi vì sự kiện quan trọng của bạn mà tôi vắng mặt do phải đi quay. Đó là dịp bạn làm đầy tháng cho con hay tổ chức sinh nhật, sinh em bé. Sau đó, tôi bù lại cho bạn bằng bữa ăn thân mật. Nghĩ lại, tôi thấy may mắn vì có những người bạn thân để chịu khó lắng nghe tôi than thở khi bị thất tình thời sinh viên.

- Chị đảm nhận vai trò gì trong nhóm bạn?

- Vai trò của tôi là người theo dõi hơn là dẫn dắt. Trong nhóm, có vài bạn tháo vát, thông minh, trí nhớ tốt và có khả năng kết nối mọi người sẽ đảm nhận vai trò dẫn dắt. Tôi may mắn gặp những người bạn như thế.

Tôi như hai con người khác nhau. Khi đi sự kiện, tôi xa cách với mọi người, cảm thấy không thoải mái, ít nói nên bị đánh giá hơi chảnh, khó gần. Nhưng khi đi chơi với bạn thân, tôi như một con người khác, có thể trêu đùa khùng điên với họ.

Đề tài tôi trò chuyện với nhóm bạn thân cũng khác với nhóm bạn trong nghề. Với các anh chị em trong nghề, tôi thường nói về diễn xuất, chuyện xã hội.

Với nhóm bạn thân, họ sẽ chia sẻ kiến thức kinh tế, tài chính kế toán và thị trường, bất động sản. Nhờ đó, tôi mở mang, học hỏi được nhiều kiến thức. Họ cũng nhìn khách quan hơn về công việc nghệ thuật. Từ đó tôi biết được khán giả đang quan tâm điều gì. Những thứ nghệ sĩ quan tâm chưa chắc khán giả quan tâm.

- Nếu một ngày cả nhóm bạn thân và người yêu đều muốn hẹn chị đi chơi, chị sẽ lựa chọn thế nào?

- Để nói ưu tiên, tôi sẽ nghiêng về phía bạn trai hơn. Nhưng nếu trước đó, tôi đã dành nhiều thời gian cho bạn trai thì sẽ ưu tiên bạn bè. Tôi đã từng rơi vào hoàn cảnh đó, nhưng ở thời điểm đấy, lâu lắm chưa gặp bạn bè. Tôi sợ mọi người quên mình nên chia sẻ suy nghĩ với bạn trai. Anh ấy đã ủng hộ tôi hẹn hò với bạn, còn anh ấy đi với bạn của anh.

Diễm My 9X thoải mái khi đón nhận những lời khen chê về diễn xuất từ nhóm bạn thân.

- Tình bạn với những người bạn gắn bó từ thời đi học mang đến cho Diễm My những gì?

- Họ giúp tôi thúc đẩy sự phát triển bản thân. Bạn tôi đều là những người quan trọng sự phát triển của bản thân. Họ còn tạo cho tôi cảm giác gia đình, nên tôi không bao giờ cảm thấy phải đối chọi với mọi thứ một mình. Nếu tôi gục ngã, rơi xuống bùn, họ sẽ ở bên cạnh, vớt mình lên. Ngược lại, tôi cũng sẵn sàng giúp khi họ gặp khó khăn.

- Chị sẽ phản ứng ra sao nếu các bạn chê diễn xuất hay phim mình tham gia?

- Các bạn tôi đều thẳng tính và không giấu giếm suy nghĩ thật của họ. Ví dụ khi họ xem Tình yêu và Tham vọng, họ nhận xét tôi có cảm xúc tốt, cơ mặt cảm được nhưng giọng nói chưa tốt. Phim Giấc mơ của mẹ, họ khen tôi tiến bộ hơn nhiều. Có những phim dở, họ chê thẳng. Tôi không tổn thương khi nghe những nhận xét của các bạn đâu bởi tôi đã quá thân quen và hiểu họ rồi.

Thích làm việc với Gen Z Quốc Anh

- Lần này, đảm nhận một vai dài hơi và tâm lý nặng trong Giấc mơ của mẹ, chị đã chuẩn bị cho vai diễn ra sao?

- Mỗi lần nhận dự án phim, tôi thường bị mất ăn mất ngủ, căng thẳng. Có thể khát vọng nghề trong tôi còn nhiều và đam mê lớn nên lúc nào cũng tự nhủ phải cố gắng tiến về phía trước. Ở vai diễn này, tôi được diễn chung với hai nghệ sĩ gạo cội Hồng Vân và Hữu Châu, nhưng bất lợi là tiến độ quay rất nhanh. Phim 80 tập nhưng ngày đầu, chúng tôi quay ngay 2 tập cuối. Tôi và Quốc Anh mới gặp nhau lần duy nhất hôm casting nên hai chị em cảm thấy ngượng ngùng trong những cảnh tình cảm. Tôi đã phải khóc với nhà sản xuất vì điều này. Dù vậy, do tiến độ, tôi cũng không thay đổi được gì.

Cũng vì áp lực đó, càng thúc đẩy cho tôi cố gắng nhiều hơn. Ở nhà, tôi đọc kịch bản, học đài từ để có sự chuẩn bị tốt nhất cho vai diễn.



Trước đây, tôi mắc khuyết điểm là kịch bản thế nào thì thoại như thế. Bây giờ, thầy chỉ dẫn cho tôi cách thoại nhấn nhá và thêm một số từ đời sống vào thoại, biết cách phát triển khả năng tưởng tượng, áp dụng cảm xúc thật vào kịch bản nhiều hơn. Một phần kinh nghiệm sống nhiều hơn, cảm vai diễn của tôi cũng tốt hơn. Tất cả những yếu tố đó giúp tôi dễ dàng hơn trong diễn xuất.

- Dù chuẩn bị kỹ, nhưng với lịch quay dày, chị đã bị kiệt sức?

- Đúng thế. Trong quá trình bắt đầu quay, tôi bị mất ngủ trở lại. Thời điểm đó, tôi tăng cân nhưng không dám ép cơ thể, giảm ăn uống. Ngược lại, tôi phải bồi bổ nhiều hơn mới đảm bảo sức khỏe cho lịch quay liên tục từ sáng tới tối.

Có lúc, tôi đã phải nói chuyện với đoàn phim, xin giãn lịch quay để tôi đọc kịch bản. Vừa qua, cô Hồng Vân đi Mỹ một thời gian chăm con cháu ngoại nên tôi cũng được nghỉ theo vì cảnh chung của tôi và cô khá nhiều. Nhờ đó, sức khỏe của tôi cũng được phục hồi.

Nữ diễn viên cảm thấy có nhiều năng lượng tích cực khi đóng cặp cùng bạn diễn Quốc Anh, người kém cô 8 tuổi.

- Chị căng thẳng phải chăng do đóng bên cạnh hai bậc tiền bối Hồng Vân và Hữu Châu?

- Tôi không bị khớp trước họ. Nhưng diễn với Quốc Anh, tôi lại bị khớp. Cô Hồng Vân và chú Hữu Châu giàu kinh nghiệm, luôn đoán trước được tôi làm gì trong mỗi cảnh. Hai cô chú còn khuyên tôi thay đổi về lời thoại, tông thoại để phù hợp với từng hoàn cảnh, cảm xúc. Hai người thương và hướng dẫn tôi như con gái. Cảm xúc của họ thật, phần còn lại của tôi là nương theo thôi và diễn cảm thấy rất đã.

Với Quốc Anh, bạn chưa có nhiều kinh nghiệm, kém tôi 8 tuổi. Giai đoạn đầu, chúng tôi quay rất khó khăn bởi bạn phải quay đi quay lại nhiều lần, tôi bị mất cảm xúc. Sau đó, hai chị em hiểu nhau hơn, diễn tốt hơn.

- Đóng cùng 3 nam diễn viên gồm Nhan Phúc Vinh, Quốc Anh và Trần Ngọc Vàng. Vậy ai mang lại nhiều cảm xúc cho chị nhất?

Mỗi người đều mang tới cảm xúc khác nhau nhưng tôi tương tác nhiều với anh Nhan Phúc Vinh và Quốc Anh hơn. Nếu Nhan Phúc Vinh đóng cùng tôi những cảnh khẩu chiến, Quốc Anh là cảnh tình cảm. Tôi đã làm việc chung với anh Nhan Phúc Vinh nên quen với cách diễn, năng lượng của anh. Chúng tôi hầu như không phải tập nhiều trước mỗi cảnh quay. Riêng Quốc Anh là Gen Z, bạn có nguồn năng lượng mới, luồng gió mới. Càng về sau, chúng tôi càng tương tác tốt.

- Lần đầu đóng cặp với bạn diễn kém 8 tuổi, chị có ái ngại?

- Những lần trước, tôi đều đóng hơn đồng nghiệp hơn tuổi. Đây là lần đầu người đóng cặp kém tôi 8 tuổi. Vì sợ có sự chênh lệch, ban đầu đạo diễn định quay một đoạn giới thiệu nhân vật Khang của Quốc Anh kém tuổi và gọi My là chị. Sau đó, khi xem lại hình ảnh của tập 2 tập đầu, chú Nguyễn Quang Dũng và đạo diễn Minh Chung đã không thấy sự chênh lệch giữa tôi với Quốc Anh nên bỏ luôn phần giới thiệu. Nhờ đó tôi cũng yên tâm về mặt ngoại hình của mình khi đứng bên cạnh đàn em Gen Z.

Bạn trai thắc mắc tôi làm việc cả ngày nhưng kiếm ít tiền

- Để kết nối được với Quốc Anh, chị đã dành thời gian đi ăn và đi chơi chung với bạn diễn. Người yêu chị phản ứng gì?

- Đó cũng chỉ là công việc của diễn viên. Nhưng tôi cũng tạo cơ hội để bạn trai gặp gỡ Quốc Anh trong những buổi đánh cầu lông, đi chơi chung. Điều đó sẽ tạo cho bạn trai tôi sự yên tâm, tin tưởng. Bạn trai vui vẻ ủng hộ, không có vấn đề gì với công việc của tôi.

Anh ấy chỉ không vui khi ở nhà, tôi thường đóng mình trong không gian riêng để học kịch bản. Mỗi khi đọc kịch bản, tôi cần có thời gian yên tĩnh một mình. Bạn trai ngồi xem tivi mà tắt tiếng tôi cũng không thoải mái. Tôi phải xách máy đi sang phòng khác. Đôi khi, tôi cảm thấy có lỗi bởi mình đi quay cả tuần tuần, nếu ở nhà cũng tập trung đọc kịch bản. Như thế tôi không có thời gian dành cho bạn trai. Tôi phải cân bằng bằng cách tranh thủ đọc kịch bản lúc anh ấy đi làm hoặc hẹn bạn bè. Khi bạn trai có nhà, tôi muốn cả hai dành thời gian nhiều cho nhau.



- Anh ấy góp ý gì cho công việc của chị?

- Đối với người làm kinh doanh, họ thường nhìn và tính mọi thứ trên con số. Đôi khi anh ấy thấy tôi làm việc 24/24, đầu tắt mặt tối trên phim trường, không có ở nhà. Ngày ở nhà cũng không thực sự nghỉ ngơi mà phải đọc kịch bản. Dù vậy, thu nhập lại khá khiêm tốn. Anh ấy không hiểu và thắc mắc. Nhưng với tôi, đóng phim hơn cả là niềm đam mê. Đôi khi được đến phim trường, đọc kịch bản tôi đã cảm thấy vui rồi.

Bạn trai hướng tôi làm kinh doanh, có công việc để mình có thể linh hoạt về thời gian và đỡ áp lực về tinh thần. Trong tương lai, có thể tôi sẽ làm nhưng bây giờ tôi muốn tập trung cho nghề diễn.



Diễm My 9X và bạn trai doanh nhân.

- Nhìn vào Diễm My, người ta nói chị được bạn trai lo lắng, chống lưng đấy?

- Cuộc đời đưa đẩy để tôi phải tự lập về tài chính từ nhỏ. Tôi luôn chuẩn bị cho mình kế hoạch dự phòng cho những bất trắc, biến cố có thể xảy ra.

Trong cuộc sống, tôi đa số chi tiền mua tài sản chứ không mua đồ tiêu sản. Tôi hơi nghiêng về tích lũy, kiểu ăn chắc mặc bền, cố gắng tích lũy cho tương lai. Công việc của diễn viên và nghệ thuật chỉ có thời thôi, có giai đoạn thu rất nhiều, sau đó đi từ từ giảm xuống. Nếu già mà không có tiền tích lũy thì rất khổ. Công việc đào thải nhanh, thị hiếu khán giả luôn theo cái mới. Bản thân mình phải cập nhật liên tục và cần chuẩn bị cho tương lai.



Với suy nghĩ đó nên tôi không mua đồ vì thích, mà mua vì cần thôi. Tôi thường chọn những món cơ bản, có thể đi được nhiều nơi, dùng lâu dài. Tôi nghĩ khi mình chủ động được về tiền bạc sẽ đạt được sự tự do. Khi có sự thoải mái tự do mình mới có thể nghĩ rộng và thoáng hơn. Nếu mắc kẹt trong mớ bòng bong về tiền bạc, bản thân sẽ bị xoay tròn trong cơm áo gạo tiền, không thể nghĩ được gì cao hơn. Tôi luôn hướng đến sự tự do về tài chính.

Tuy vậy, bạn trai cũng sẵn sàng hỗ trợ nếu tôi cần. Nói chung, chúng tôi quen nhau 6-7 năm, có sự tin tưởng. Lúc nào, tôi cần thì anh luôn hỗ trợ. Nhưng bản thân tôi ít đòi hỏi lắm. Tôi cảm thấy mình dư dả, không bị thiếu thốn khi làm nghề.

- Cả hai đã sống chung, chuyện kết hôn hẳn sẽ ở tương lai gần?

- Chúng tôi đang lo công việc và có kế hoạch riêng. Sắp tới, tôi còn tham gia một số dự án khác. Bố mẹ anh cũng hỏi chúng tôi về kế hoạch đám cưới nhưng cả hai muốn chuẩn bị kỹ càng. Việc kết hôn của chúng tôi chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Cảm ơn những chia sẻ của Diễm My!

https://kenh14.vn/diem-my-9x-ban-trai-thac-mac-khi-toi-di-quay-phim-suot-ngay-nhung-thu-nhap-khong-cao-20220803225710035.chn