Điểm mặt 6 mẫu giày Chunky “đi đâu cũng thấy” làm nên tên tuổi thương hiệu MLB

Cảm hứng từ những đôi giày cũ bản to ở những năm 1990, Chunky sneaker sở hữu thiết kế khá hầm hố với phần đế cao "đồ sộ" cùng những đường nét phá cách. Mẫu giày còn được biết đến với tên gọi "Dad Shoes" bởi phần họa tiết và màu sắc mang nét bụi bặm như những đôi giày xưa của các "bậc phụ huynh".



Vài năm gần đây, thương hiệu MLB đã biến tấu mẫu giày trở thành "siêu phẩm" cực hot, trở thành item "đi đâu cũng thấy" ở mọi cung đường. Không những thế, những đôi giày MLB "làm mưa làm gió" còn trở thành điểm nhấn thời trang không thế thiếu và cực kì dễ phối cho cả nam lẫn nữ.

Classic Chunky

Đầu tiên phải kể đến những đôi Classic Chunky - item hot hit liên tục phải restock của MLB. Thiết kế sở hữu form dáng ôm vừa chân, tiệm cận nhất với những mẫu bản to năm 1990.

Classic Chunky được cách tân để trở nên hiện đại, trẻ trung hơn bằng cách phối màu cùng cách điệu những họa tiết tỉ mỉ, logo tinh xảo và thoải mái nhờ đệm lót cao cấp và ô thoáng khí, cực kì êm chân cho những ngày đi làm hàng ngày.

Bigball Chunky

MLB Bigball Chunky liên tục "sold-out" bởi đường nét cá tính, phá cách. Mẫu giày cải tiến từ Classic Chunky ở phần thân trên và đế ngoài với sự cách điệu ở chi tiết ghép mảng hiện đại.

Một điểm cộng khiến Bigball Chunky mê đắm lòng người chính là khả năng hack dáng chiều cao cực đỉnh.

Chunky Jogger

Thiết kế lấy cảm hứng từ hiệp hội bóng chày MLB, Chunky Jogger là dòng giày đỉnh "hết nước chấm" cho những ai yêu thích sự kết hợp giữa Chunky đế cao nhưng phần thân trên gọn gàng, ôm chân.

Mẫu giày mang đến sự thoải mái, nhẹ nhàng khi đi bộ, đi chơi mà các MLB Crew nhất định phải có trong tủ giày của mình.

Chunky Liner

Không có dấu hiệu hạ nhiệt là mẫu giày Chunky Liner. Đây cũng là dòng giày Chunky với thiết kế form to có phần lưỡi gà rộng và có khả năng "cưa đổ" trái tim MLB Crew nhờ những đường kẽ tạo nên nét đặc trưng của thương hiệu.

Với kiểu dáng siêu "trendy", đế cao cực "hack dáng" và màu sắc dễ phối đồ, Chunky Liner trở thành một trong những đôi sneaker được săn lùng nhiều nhất

Chunky High

Chunky High "đổ gục" hội "nấm lùn" nhờ khả năng hack dáng cực đỉnh. Thiết kế lấy cảm hứng từ hiệp hội bóng chày MLB và phát triển dựatrên mẫu Chunky Classic. Mẫu giày chinh phục hội "đầu giày" nhờ khả năng mang đến cảm giác thông thoáng cho đôi chân với phần UPPER được làm từ sợi cotton thoáng khí và thiết kế thân cao.

Chunky High cao cổ đã "nâng cấp" mọi loại outfit không chỉ chiều cao hack dáng mà còn phù hợp cho mọi phong cách từ tối giản, hợp thời đến thời trang rực rỡ, đủ sắc màu.

Chunky Low



Là một trong những sneaker luôn được giới trẻ săn lùng của nhà MLB, Chunky Low chinh phục tín đồ thời trang nhờ kiểu dáng và màu sắc đa dạng. Lấy cảm hứng từ hiệp hội bóng chày MLB nhưng dòng Chunky Low lại được phát triển dựa trên mẫu Chunky Classic.

Tuy sở hữu cho mình thiết kế có phần "hầm hố" nhưng lại thân thuộc với form dáng upper gần gũi với dòng sneaker thông thường. Dây buộc classic trải dài lên cổ giày nổi bật trên nền upper phù hợp với rất nhiều phong cách.

Chunky Low với thiết kế độc đáo, phá cách sẽ giúp hội MLB Crew thoải mái khẳng định cá tính thời trang bản thân.

