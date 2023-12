Điểm danh những 'hot kid' làm mưa làm gió năm 2023: Bạn biết bao nhiêu trong số này?

Từ nhà hoạt động xã hội đến YouTuber hay chỉ đơn giản là sở hữu phong cách xuất thần, những cô, cậu bé dưới đây đã làm nên tên tuổi với hàng triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội và mang về thu nhập khủng, cùng lúc truyền cảm hứng và mang lại những giá trị tích cực cho không gian Internet. Thời điểm cuối năm đã cận kề, hãy cùng điểm qua những "hot kid" được quan tâm và có ảnh hưởng nhất năm vừa qua!

1. Mari Copeny (Little Miss Flint): Nhà hoạt động trẻ

Mari Copeny, nổi tiếng với cái tên Little Miss Flint, là một nhà hoạt động 16 tuổi đến từ Flint, Michigan (Mỹ). Cô trở nên nổi tiếng vào năm 2016 sau khi viết thư cho Tổng thống Obama, kêu gọi ông giải quyết cuộc khủng hoảng nước ở Flint. Lá thư của cô không chỉ đưa Tổng thống đến với Flint mà còn đưa cô bé vào một vị trí có sức ảnh hưởng.

Mari kể từ đó đã tích cực lên tiếng vì nước sạch và công bằng xã hội tại Mỹ, nổi lên như một nhân vật chủ chốt tại các sự kiện quan trọng như phiên điều trần của Quốc hội về Khủng hoảng Nước Flint.

Giáng sinh vừa qua, Little Miss Flint đã tổ chức chương trình tặng quà "Cửa hàng đồ chơi của Mari" thường niên lần thứ tám tại Học viện Trung tâm Văn hóa Flint. Sự kiện được tổ chức vào ngày 17/12 đã phục vụ gần 800 trẻ em, trong đó có 200 trẻ có nhu cầu đặc biệt. Mari và nhóm của cô bé đã phân phát hơn 8.000 đồ chơi trị giá hơn 100.000 USD và áo khoác cho những người tham dự.

Chương trình tặng quà bao gồm nhiều hoạt động khác nhau dành cho trẻ em và gia đình, chẳng hạn như vẽ mặt, uống một thanh ca cao nóng, nghệ thuật và thủ công, nhà nảy và gặp gỡ ông già Noel và Grinch. Mari bày tỏ niềm vui và sự hài lòng khi mang phép thuật Giáng sinh đến cho trẻ em ở Flint trong 8 năm, nhấn mạnh cam kết của cô trong việc đáp ứng nhu cầu và hạnh phúc của các em.

2. Ryan Kaji: Hiện tượng YouTube

Ryan Kaji, ngôi sao YouTube 12 tuổi, đã tạo dựng nên một đế chế với kênh 'Ryan's World' của mình. Nổi tiếng với các video mở hộp, đánh giá đồ chơi và nội dung thân thiện với gia đình, kênh của Ryan là một trong những tài khoản thành công nhất của YouTube với 36 triệu người đăng ký.

Tới nay, 8 năm sau khi video đầu tiên của Ryan được phát sóng, YouTuber trẻ nổi tiếng này sắp có bộ phim điện ảnh đầu tiên của mình, Ryan's World the Movie: Titan Universe Adventure, dự kiến ra mắt vào năm 2024.

3. Blue Ivy Carter: Người trẻ nhất từng nhận giải thưởng Grammy

Blue Ivy Cater, con gái của 2 biểu tượng âm nhạc Mỹ JayZ và Beyoncé, là một ngôi sao đang lên trong làng âm nhạc. Cô được mệnh danh là em bé nổi tiếng nhất thế giới chỉ vài ngày sau khi sinh vào tháng 1/2012.

Địa vị nổi tiếng của cô bé không chỉ nhờ cha mẹ; cô bé 11 tuổi đã bắt đầu gặt hái được những thành công của riêng mình. Cô là người trẻ nhất từng đoạt giải Grammy và có bài hát lọt vào bảng xếp hạng Billboard. Sự nghiệp âm nhạc của Blue đang đi đúng hướng nhờ sự quản lý tài năng của cô bé và bố mẹ đều là ngôi sao lớn.

4. Suri Cruise: Con gái Tom Cruise

Năm 2023, Suri Cruise, con gái của Tom Cruise và Katie Holmes, bước sang tuổi 17. Từng được biết đến là em bé nổi tiếng nhất thế giới, đời tư của Suri được bảo vệ khá kín đáo. Sau khi cha mẹ chia tay vào năm 2012, cô bé và mẹ rút lui khỏi ánh đèn sân khấu.

Sống tại thành phố New York cùng Holmes, Suri thường xuyên gây chú ý với vẻ ngoài sành điệu. Tuy nhiên, mối quan hệ của cô với cha mình, Tom Cruise vẫn còn xa cách. Các báo cáo gần đây cho thấy cô không còn được cha mời đi du lịch. Dù vậy, Cruise được cho là đã góp phần nuôi dưỡng cô bằng một thỏa thuận hỗ trợ nuôi con đáng kể.

Năm 2023, Suri bắt đầu khám phá khía cạnh nghệ thuật của mình, thể hiện tài năng ca hát trong bộ phim "Alone Together" của Holmes, nơi cô biểu diễn ca khúc "Blue Moon".

Suri cũng đang cân nhắc việc học đại học, với những tin đồn cho thấy cô sẽ tập trung vào ngành thời trang. Suri tiếp tục thể hiện cá tính thông qua việc lựa chọn trang phục, trở thành biểu tượng thời trang Gen-Z.

5. Vương tôn George nước Anh

Vương tôn George là con cả của Thái tử William, Thân vương xứ Wales và Catherine, Vương phi xứ Wales. Cậu bé 10 tuổi là cháu đích tôn của Vua Charles III và được mong đợi một ngày nào đó sẽ kế vị ngai vàng nước Anh.

Hiện, George đang theo học ngôi trường nội trú dành cho giới thượng lưu Lambrook. Cậu thường gây chú ý đặc biệt khi xuất hiện bên cha mẹ trong các sự kiện của Vương thất Anh, gần đây nhất là Lễ đăng quang Vua Charles và Đêm nhạc Giáng Sinh.

6. Shiloh Jolie-Pitt: Con gái ruột của Brad Pitt và Angelina Jolie

Shiloh được phát hiện có kiểu đầu rất cá tính hồi tháng 8 vừa qua.

Cô con gái ruột đầu lòng của Brad Pitt và Angelina Jolie vừa tròn 17 tuổi trong năm nay và ngày càng thể hiện được cá tính cũng như phong cách của bản thân. Là con gái của cặp đôi quyền lực một thời tại Hollywood, Shiloh từ nhỏ đã nhận được rất nhiều sự chú ý của công chúng nhờ vẻ ngoài đáng yêu.

Mặc dù có đời tư khá kín tiếng, nhưng Shiloh luôn gây chú ý khi xuất hiện cùng mẹ tại các sự kiện lớn. Được biết, cô bé có đam mê nhảy và đang luyện tập tại một studio lớn tại Los Angeles.

7. McKenna Grace: Nữ diễn viên đa tài

Nữ diễn viên sinh năm 2006 mới 17 tuổi nhưng đã sở hữu số lượng các tác phẩm điện ảnh đồ sộ tới mức nhiều ngôi sao lớn tuổi hơn phải "ghen tị". Cô bắt đầu hành trình diễn xuất khi mới 5 tuổi. Chuyển đến Los Angeles khi còn nhỏ, cô bé nhanh chóng tạo được dấu ấn trong ngành.

Những vai diễn đầu tiên của cô bao gồm Jasmine Bernstein trong "Crash & Bernstein" và Faith Newman trong "The Young and the Restless". Bước đột phá đáng kể của McKenna đến với bộ phim "Gifted" vào năm 2017, mang về cho cô đề cử Giải thưởng Critics' Choice Movie Award cho Diễn viên trẻ xuất sắc nhất.

Ngoài diễn xuất, McKenna còn lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc, ký hợp đồng với Photo Finish Records. Đĩa đơn đầu tay của cô, "Haunted House", được phát hành vào năm 2021 được góp mặt trong nhạc phim "Ghostbusters: Afterlife", tiếp theo là hai đĩa mở rộng vào năm 2023.

Cuộc sống cá nhân của McKenna rất kín đáo, tập trung vào thời gian dành cho gia đình và những sở thích của cô ngoài diễn xuất.

8. Alina Morse - CEO công ty triệu USD khi chưa đầy 18 tuổi

Mới mười tuổi, Alina Morse (sinh năm 2005) đã bắt đầu hành trình trở thành một doanh nhân người Mỹ, thành lập Zolli Candy. Công ty của cô cho ra đời nhiều loại bánh kẹo, bao gồm kẹo mút không đường (Zollipops), kẹo cứng (Zolli Drops) và taffy (Zaffi Taffy).

Những sản phẩm này có thể được mua trực tuyến và được tìm thấy ở khoảng 25.000 cửa hàng trên khắp Hoa Kỳ và trên toàn thế giới, mang lại doanh thu 6 triệu USD vào năm 2018. Morse đã làm nên lịch sử khi trở thành người trẻ nhất từng xuất hiện trên trang bìa của Tạp chí Entrepreneur và cô đã nhận được hai lời mời đặc biệt của Đệ nhất phu nhân Michelle Obama tới thăm Nhà Trắng.

Vừa làm CEO của một doanh nghiệp trị giá hàng triệu đô la, Morse vẫn tích cực học trung học và tham gia khiêu vũ.

9. Kian Hiatt - Hiện tượng nấu ăn nổi tiếng mạng xã hội

Mặc dù mới tham gia Instagram chỉ từ cuối tháng 2 năm nay, nhưng tài khoản cooking_with_kian (nấu ăn cùng Kian) của cậu bé 12-13 tuổi này đã sớm đạt tới 3,6 triệu người theo dõi, một con số khiến bất kỳ influencer nào cũng phải nể phục.

Kian thể hiện tài năng bếp núc của mình qua các video nấu ăn tại gia và các món ăn bắt mắt, cùng giọng nói dễ thương và lối dẫn chuyện lôi cuốn, truyền cảm hứng tích cực. Mặc dù có content đơn giản, nhưng Kian đã bắt đầu cả một trào lưu các em nhỏ nấu ăn trên mạng xã hội kể từ khi cậu xuất hiện.