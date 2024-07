Chuyên gia tuyển sinh dự báo điểm chuẩn các trường sẽ không biến động quá lớn so với năm ngoái. Ảnh: HUTECH

Sáng nay 17/7, Bộ GD&ĐT đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2024, thí sinh trên cả nước đã có thể tra cứu kết quả thi của mình, từ đó có thêm căn cứ để xét tuyển vào đại học.

Điểm chuẩn vẫn sẽ phụ thuộc vào lượng hồ sơ xét

Nhận xét về phổ điểm năm nay, ThS Nguyễn Thị Xuân Dung - Giám đốc Trung tâm truyền thông, Trường Đại học Công nghệ TPHCM cho hay, phổ điểm năm nay không có nhiều biến động so với năm 2023. Mức điểm bình quân các môn thi của thí sinh nằm trong khoảng 6 - 8 điểm, riêng ngoại ngữ vẫn là môn có mức điểm thấp hơn so với các môn thi khác, song vẫn nhỉnh hơn so với mức điểm năm ngoái.

Cụ thể, các môn Hóa học, Sinh học, Giáo dục công dân có giảm nhẹ nhưng không đáng kể: Hóa học (6,68 so với 6,74, giảm 0,06), Sinh học (6,28 so với 6,39, giảm 0,11), Giáo dục công dân (8,16 so với 8,29, giảm 0,13). Còn lại các môn tăng nhẹ: Toán (6,45 so với 6,25, tăng 0,2), Ngữ văn (7,23 so với 6,86, tăng 0,37), Ngoại ngữ (5,51 so với 5,45, tăng 0,06), Vật lý (6,67 so với 6,57, tăng 0,1), Lịch sử (6,57 so với 6,03, tăng 0,54), Địa lý (7,19 so với 6,15, tăng 1,04).

Số lượng thí sinh có điểm 9, điểm 10 nhìn chung có chiều hướng giảm so với năm 2023, trong đó năm nay môn Ngữ văn có 2 điểm 10, riêng môn Toán là môn duy nhất không có điểm 10.

Thí sinh tìm hiểu các ngành nghề tại HUTECH. Ảnh: HUTECH

Dựa trên phổ điểm từng môn, có thể thấy phổ điểm của một số tổ hợp truyền thống như A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), C00 (Văn, Sử, Địa), C01 (Toán, Văn, Lý), D01 (Toán, Văn, Anh) tăng giảm không đáng kể, khả năng chỉ dao động ở mức 0,5-1 điểm.

"Có thể dự đoán điểm chuẩn của các trường sẽ ổn định, không có biến động quá lớn so với năm ngoái hoặc nếu có dao động cũng chỉ sẽ trong một biên độ rất nhỏ, tùy thuộc vào phân bổ chỉ tiêu theo các phương thức xét tuyển của các trường", bà Dung nói.

Cũng theo bà Dung, năm 2024 việc phân bổ chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển theo điểm thi THPT của ngành nào đó của 1 trường đại học tương đương với năm 2023 thì mức điểm chuẩn trúng tuyển có thể sẽ tương đồng hoặc có biến động nhẹ so với năm 2023. Tuy nhiên, nếu năm 2024 tổng chỉ tiêu xét tuyển theo phương thức điểm thi THPT có điều chỉnh tăng hoặc giảm thì mức điểm trúng tuyển ngành đó theo phương thức điểm thi THPT cũng sẽ có chiều hướng tăng giảm tương ứng.

Căn cứ vào phổ điểm thi của thí sinh, cùng với ghi nhận từ thực tế đăng ký xét tuyển sớm tại trường, dự đoán điểm chuẩn của Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) năm nay có thể không có nhiều thay đổi so với năm 2023. Điểm chuẩn năm 2023 của HUTECH là 16-21 điểm tùy ngành, như vậy có thể dự đoán điểm chuẩn các ngành năm nay của HUTECH có thể cũng sẽ dao động trong khoảng 16-21 điểm.

Trong đó, những ngành gắn liền với xu hướng lựa chọn ngành nghề của thí sinh hiện nay, có mức độ cạnh tranh và “tỷ lệ chọi” cao như Truyền thông đa phương tiện, Marketing, Digital Marketing, Thiết kế đồ họa, Quan hệ công chúng, Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Quản trị kinh doanh, Logistics & quản lý chuỗi cung ứng, Ngôn ngữ Anh,… dự kiến mức điểm có thể biến động nhẹ.

Điểm thi tăng không đồng nghĩa với điểm chuẩn sẽ đột biến

ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường Đại học Công Thương TPHCM (HUIT) nhận xét, với mức điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024, dự đoán điểm trúng tuyển dự kiến ở khối như A00, A01, D00 năm nay cũng tương tự như năm 2023, tức là điểm từ 25 trở lên cho các trường đại học và các ngành nghề ở Top trên; còn các trường đại học top trung bình thì điểm sẽ dao động từ 20 - 24 điểm, phần còn lại là mức điểm từ 15 - 20 điểm.

"Mặc dù điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay cao hơn năm ngoái nhưng do lượng chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay cũng đã cao hơn năm ngoái nên mức điểm không biến động nhiều", ông Sơn nhận định.

Riêng các khối có môn Văn, Địa và Lịch sử thì dự kiến sẽ có điểm chuẩn cao hơn năm ngoái từ 1 - 1,5 điểm trở lên, tức là trường TOP thì mức điểm dự đoán là từ 25 - 26 điểm trở lên thì mới trúng tuyển, còn phần lớn các trường đại học ở mức điểm dự kiến trúng tuyển là từ 21 - 24 điểm.

Riêng ở Trường ĐH Công Thương TPHCM thì dự báo điểm chuẩn xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 là từ 16 - 23 điểm. Các ngành hot như Marketing, Kinh doanh quốc tế, Logistics và chuỗi cung ứng mức điểm chuẩn khoảng 22 - 23 điểm. Các ngành như Kế toán, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thực phẩm,... sẽ có dự kiến điểm chuẩn là từ 21 - 22, còn lại một số ngành từ 16 - 18 điểm.

TS. Mai Đức Toàn – Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh - Truyền thông, Trường ĐH Gia Định thì đưa ra lời khuyên, năm nay, quy chế tuyển sinh vẫn được Bộ GD&ĐT giữ ổn định như những năm qua, trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho thí sinh. Những hỗ trợ về mặt kỹ thuật để các em có thể trúng tuyển vào nguyện vọng yêu thích nhất, phù hợp nhất với năng lực là việc cho phép các em đăng ký không giới hạn số lượng, nguyện vọng xét tuyển. Trong thời gian cho phép, các em được điều chỉnh nguyện vọng.

Như vậy, chính sách này tăng tối đa cơ hội trúng tuyển cho các em. Khi các em đăng ký nguyện vọng xét tuyển, chỉ cần đăng ký vào ngành, nhóm ngành hay chương trình đào tạo của trường xét tuyển, không cần phải lựa chọn phương thức hay là tổ hợp xét tuyển.

"Để giúp thí sinh tăng tối đa cơ hội trúng tuyển, do cách đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học theo quy chế của Bộ GD&ĐT là thí sinh được đăng ký số lượng nguyện vọng không giới hạn. Do đó, thí sinh không nên chỉ đăng ký một vài nguyện vọng quá ít, dẫn đến làm giảm cơ hội trúng tuyển.Tốt nhất chọn 1-3 nguyện vọng ứng với từ 1-3 trường ĐH.

Tất nhiên, nếu đã trúng tuyển ở nguyện vọng xét tuyển sớm, đương nhiên các em sẽ đỗ. Nhưng khi chúng ta vẫn còn mong mỏi ở những ngành học, trường học khác yêu thích hơn, các em nên có chiến lược, chiến thuật đăng ký nguyện vọng một cách phù hợp", ông Toàn chia sẻ.