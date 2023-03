Địch Lệ Nhiệt Ba mặc đầm mỏng, co ro dự sự kiện giữa trời 7 độ C

Ngày 18/3, Sina đưa tin Địch Lệ Nhiệt Ba đã tham dự một sự kiện ngoài trời tại Thượng Hải (Trung Quốc). Ngay khi xuất hiện, mỹ nữ Tân Cương đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người bởi vẻ ngoài sang chảnh và cực kỳ thu hút. Tuy nhiên, nữ diễn viên lại mặc đầm mỏng lệch vai trong khi trời có gió to và nhiệt độ vào khoảng 7 độ C. Việc này đã vô tình khiến Địch Lệ Nhiệt Ba run rẩy, đứng co ro vì lạnh và thỉnh thoảng phải đưa tay ôm vai cho đỡ rét.

Đáng chú ý, phải đến khi sự kiện diễn ra được quá nửa, trợ lý của Địch Lệ Nhiệt Ba mới lấy áo khoác dày cho cô mặc. Theo iFeng, trang phục mỹ nhân 9X diện tại sự kiện lần này không được đánh giá cao. Bộ váy của cô bị cho là không phù hợp với thời tiết, thậm chí còn dìm dáng nữ diễn viên. Đây có thể xem là một trong những lần hiếm hoi Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê về trang phục khi tham gia sự kiện của một thương hiệu đình đám.

Địch Lệ Nhiệt Ba diện chiếc váy lệch vai giữa thời tiết 7 độ C khi tham gia sự kiện vào ngày 17/3 tại Thượng Hải

Gió to khiến mỹ nữ Tân Cương co ro, giọng nói cũng lạc đi vì lạnh

Sau đó, cô phải mặc thêm áo khoác dày cho đỡ lạnh

Ngay cả khi đã mặc áo khoác, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn liên tục ôm tay, gương mặt không chút biểu cảm vì thời tiết quá lạnh

Địch Lệ Nhiệt Ba sinh năm 1992, là một trong những nữ diễn viên 9X đình đám của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ. So với đồng nghiệp cùng trang lứa, Địch Lệ Nhiệt Ba có sự nghiệp nở rộ khiến nhiều người ao ước. Cô là gương mặt quảng cáo của nhiều nhãn hiệu lớn và luôn được săn đón ở nhiều sự kiện. Về đời sống riêng tư, mỹ nữ 9X đình đám từng vướng tin đồn hẹn hò dàn sao nam đình đám như Dương Dương, Hoàng Cảnh Du, Lộc Hàm… nhưng chưa một lần lên tiếng thừa nhận.

Địch Lệ Nhiệt Ba là mỹ nhân Tân Cương nổi bật và thành công nhất tại Cbiz

Nguồn: Sina