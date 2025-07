Dịch Dương Thiên Tỉ vượt áp lực sao nhí

Ở tuổi 25, Dịch Dương Thiên Tỉ vừa giành danh hiệu Nam diễn viên của năm do Hiệp hội Đạo diễn phim Trung Quốc trao tặng cho vai diễn trong bộ phim Tôi nhỏ bé (Little Me). Anh là người đầu tiên sinh sau năm 2000 đạt được vinh dự này, một dấu mốc quan trọng trên hành trình khẳng định khả năng diễn xuất giữa vô vàn hoài nghi từng bủa vây.

Trong bài phát biểu nhận giải, Dịch Dương Thiên Tỉ chia sẻ: "Trước khi tôi chuẩn bị gia nhập đoàn làm phim vào năm 2023, khi chúng tôi đề cập đến vai diễn Tôi nhỏ bé, cả đoàn đều im lặng. Họ biết tôi sẽ phải đối mặt với điều gì nếu không nhận được vai diễn này. Nhưng... tôi cũng muốn nói rằng các nhà làm phim trẻ không nên sợ sai. Tuổi trẻ thì thà mắc sai lầm còn hơn sống tầm thường. Tôi cũng hy vọng khán giả trẻ có thể dành cho những nhà sáng tạo chân chính sự bao dung hơn." Những lời chia sẻ này đã nhận được sự quan tâm lớn của công chúng.



Dịch Dương Thiên Tỉ nhận giải thưởng cho những nỗ lực trong diễn xuất.

Tổng doanh thu phòng vé các phim có Dịch Dương Thiên Tỉ tham gia tính đến nay đã vượt mốc 20 tỷ Nhân dân tệ, trong đó nhiều phim đạt doanh thu trên 1 tỷ Nhân dân tệ như Em của thời niên thiếu và Mãn Giang Hồng. Từ chỗ ngôi ca sĩ nhóm nhạc thần tượng, anh đang từng bước trở thành người được giới điện ảnh coi trọng.

Dịch Dương Thiên Tỉ khi còn nhỏ. (Ảnh: Weibo)

Dịch Dương Thiên Tỉ sinh năm 2000, bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật từ năm 5 tuổi. Anh trở nên nổi tiếng khi là thành viên nhóm nhạc TFBOYS, một hiện tượng văn hóa thanh thiếu niên Trung Quốc trong những năm 2010.

Ở tuổi 17, anh đã sở hữu hơn 80 triệu người theo dõi trên trang mạng xã hội Weibo, trở thành gương mặt ngôi sao tiên phong của thế hệ mới. Tuy nhiên, giai đoạn đó ở Trung Quốc hạn chế các nhóm nhạc chưa đủ tuổi thành niên nên có một thời gian tên tuổi của anh cũng bị ảnh hưởng nhiều. Thời điểm đó, Dịch Dương Thiên Tỉ từng chia sẻ trong một bài phỏng vấn: "Trước năm 2017, cuộc sống của tôi do người khác sắp đặt. Khi còn nhỏ, cuộc sống của tôi phụ thuộc cha mẹ, sau này lại do công ty sắp xếp. Vào năm 2014 hay 2015, nếu bạn hỏi tôi là người như thế nào, tôi chắc chắn không thể trả lời được. Đến năm 2017, tôi gần như đã biết mình là người như thế nào, và tôi rất yêu bản thân mình."

Trong một cuộc phỏng vấn, Dịch Dương Thiên Tỉ nhớ lại hồi còn đi học, khi đang quay một bộ phim thì nhà sản xuất bất ngờ gọi điện thoại cho đạo diễn, nghi ngờ khả năng diễn xuất của anh và đề nghị thay thế bằng một nam diễn viên khác. Đây là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra trong ngành công nghiệp điện ảnh đối với một diễn viên mới.

Dịch Dương Thiên Tỉ trong phim "Trường An 12 canh giờ". (Ảnh: Weibo)

Khi chuyển hướng sang điện ảnh, Dịch Dương Thiên Tỉ đã đối mặt với nhiều nghi ngờ. Diễn xuất trong những bộ phim đầu tiên là Trường An 12 canh giờ bị cho là còn gượng gạo, thiếu cảm xúc, dẫn tới những bàn tán về việc liệu anh đang được nâng đỡ hay không.

Sự hoài nghi đó chỉ thật sự giảm nhiệt khi vai diễn trong phim Em của thời niên thiếu lần lượt đạt nhiều đề cử ở các giải thưởng Kim Tượng, Kim Kê. Với nhân vật nội tâm, nhiều cảnh cận phức tạp và biểu cảm tinh tế, Dịch Dương Thiên Tỉ cho thấy bản lĩnh của một diễn viên chững chạc.

Bộ phim "Em của thời niên thiếu" khai thác đề tài bạo lực học đường (Ảnh: Weibo)

Trong 4 năm đại học, Dịch Dương Thiên Tỉ đã tham gia 8 bộ phim và 3 lần được đề cử giải Kim Kê. Nhờ giải thưởng, doanh thu phòng vé và lượng người xem, nam diễn viên đã trở thành một ngôi sao trẻ nổi bật. Tháng 7/2022, sau khi tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương, Dịch Dương Thiên Tỉ được Nhà hát Quốc gia Trung Quốc tuyển dụng. Ngay khi tin tức được công bố, dư luận nhanh chóng chuyển hướng từ sự cổ vũ của người hâm mộ sang chủ đề xã hội "Liệu người nổi tiếng có công bằng khi tham gia kỳ thi không?". Dư luận một lần nữa lại chia phe tranh cãi dữ dội về việc nam diễn viên tiếp tục nhận ưu ái. Dù phía Nhà hát đã đưa ra những bằng chứng về việc tuyển chọn theo chuyên môn nhưng sự hoài nghi vẫn còn kéo dài.

Nhân vật thanh niên bị bại não trong phim "Tôi nho nhỏ". (Ảnh: Weibo)

Bước ngoặt sự nghiệp của Dịch Dương Thiên Tỉ vai cậu bé bị bại não trong bộ phim Tôi nho nhỏ ra mắt đầu năm 2025. Vai diễn yêu cầu khả năng biến hóa cao từ cử động cơ thể chật chội, cách phát âm, tới ánh nhìn lương thiện. Thiên Tỉ đã dành nhiều tháng tìm hiểu bệnh lý, học cách di chuyển, lối suy nghĩ để hoàn toàn nhập vai. Ngay cả những chuyên gia y tế khi xem phim cũng phải công nhận tính xác thực trong cách thể hiện của nam diễn viên.

Năm 2025, anh còn là nghệ sĩ trẻ vinh dự có mặt trong phim tham dự Liên hoan phim Cannes là Thời đại cuồng dã. Những bước đi này giúp anh có nhiều động lực hơn trong con đường sắp tới. "Không ai chọn được nơi mình sinh ra, nhưng ai cũng có thể quyết định mình sẽ trở thành ai", Dịch Dương Thiên Tỉ từng nói trong một cuộc phỏng vấn. Câu chuyện của anh khiến nhiều người hiểu rằng hào quang sân khấu không phải lúc nào cũng dễ dàng.