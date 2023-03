Dịch COVID-19 hôm nay: Số ca nhiễm giảm mạnh hơn 3 lần trong ngày đầu tuần

Về tình hình dịch COVID-19 hôm nay, Bộ Y tế cho biết từ 16 giờ ngày 19-3 đến 16 giờ ngày 20-3, cả nước ghi nhận 7 ca nhiễm, giảm so với ngày trước đó.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.527.146 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.490 ca nhiễm).

Biểu đồ dịch COVID-19

Trong ngày, không có bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Tổng số ca được điều trị khỏi đến nay là 10.614.857 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 5 ca.

Đã 79 ngày liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca tử vong do COVID-19. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 139/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Ngày 19-3 có 7.153 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 265.906.156 liều.