Địa chỉ nâng mũi cấu trúc sụn surgiform uy tín tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nâng mũi sụn Surgiform đã và đang là xu hướng nâng mũi cực hot trong thời gian gần đây. Với ưu điểm về sự an toàn, độ chính xác cao, giúp mang lại cho khách hàng vẻ đẹp chuẩn tự nhiên, phương pháp này đã được nhiều cơ sở thẩm mỹ ứng dụng và được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn. Trong đó, thẩm mỹ viện EDENA đang là một trong những cái tên top đầu về sự uy tín và chất lượng dịch vụ chất lượng cao.



Dù mới ra mắt nhưng thẩm mỹ viện EDENA đã chiếm trọn được sự tin tưởng và yêu mến của các khách hàng nhờ sự tâm huyết, chất lượng và giá cả hợp lý. Được biết mức chi phí để thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ nói chung và dịch vụ nâng mũi nói riêng tại thẩm mỹ viện EDENA đều thấp hơn so với thị trường. Lí do là vì thẩm mỹ viện EDENA hướng tới mục tiêu giúp cho tất cả các khách hàng, không phân biệt giai cấp, công việc đều có thể tiếp cận với các dịch vụ thẩm mỹ và khắc phục được những khuyết điểm trên gương mặt mình. Thẩm mỹ viện EDENA là người bạn đồng hành tin cậy, luôn hỗ trợ và nâng bước các chị em trên hành trình tìm kiếm vẻ đẹp đích thực. Dịch vụ nâng mũi sụn surgiform của thẩm mỹ viện EDENA là một trong những dịch vụ được các khách hàng đánh giá cao về sự an toàn và được đông đảo khách hàng lựa chọn.

Theo chia sẻ từ đội ngũ chuyên môn của thẩm mỹ viện EDENA, nâng mũi sụn Surgiform đang là phương pháp được nhiều người lựa chọn hiện nay. Với ưu điểm về chất lượng, khắc phục được nhược điểm của các phương pháp cũ như: đỏ đầu mũi, tụt sống mũi… nâng mũi sụn surgiform còn giúp khách hàng có được vẻ đẹp chuẩn tự nhiên. Nâng mũi sụn surgiform khắc phục nhược điểm mà chất liệu silicon gặp phải như: khả năng tương thích nhanh, hạn chế tối đa biến chứng, đào thải. Chất liệu Surgiform dễ uốn cong mà không cần cắt gọt, giúp dáng mũi cân đối, hài hòa với các đường nét gương mặt của khách hàng. Theo chia sẻ, tình trạng kích ứng, đào thải của phương pháp này với cơ thể là rất thấp, chỉ từ 4 - 5%, bên cạnh đó, sụn surgiform được đánh giá cao ở khả năng định hình, không bị dịch chuyển sau khi đã cấy ghép vào khoang mũi.

Thẩm mỹ viện EDENA cho biết, phương pháp này sẽ phù hợp với các khách hàng trên 18 tuổi và không có tiền sử bệnh về thần kinh, tim mạch, tiểu đường… Những chị em đang gặp nhược điểm dáng mũi thấp tẹt, đầu mũi to, những người đã thực hiện nâng mũi nhưng không đạt hiệu quả như mong muốn đều có thể cân nhắc phương pháp nâng mũi sụn surgiform để đạt được hiệu quả tốt. Với thời gian thực hiện ngắn, nâng mũi surgiform sẽ giúp các khách hàng nhanh chóng sở hữu được chiếc mũi cao ưng ý, thanh thoát, mang đến vẻ đẹp cuốn hút và hiện đại. Thẩm mỹ viện EDENA cam kết khách hàng đến thực hiện sẽ được tư vấn và lên phác đồ điều trị bởi các thạc sỹ, bác sỹ chuyên khoa có tay nghề cao. Thương hiệu cũng tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn trong dịch vụ thẩm mỹ, giúp các khách hàng có được vẻ ngoài như mong đợi, hạn chế tối đa các rủi ro trong phẫu thuật.

Bên cạnh đó, Thẩm mỹ viện EDENA cũng được khách hàng đánh giá cao nhờ sở hữu cơ sở vật chất hiện đại. Tất cả các trang thiết bị, máy móc tại thẩm mỹ viện EDENA đều được nhập khẩu chính hãng và đạt tiêu chuẩn FDA (Hoa Kỳ), tiêu chuẩn CE (Châu Âu). Thương hiệu luôn tập trung phát triển giá trị bền vững qua việc khẳng định chất lượng thật, đẹp thật và an toàn thật cho khách hàng. Thẩm mỹ viện EDENA cam kết: Không nhận tiền típ, không chào gói dịch vụ, không phát sinh chi phí. Điều này giúp cho các khách hàng hoàn toàn yên tâm về chất lượng và sự thoải mái, hài lòng khi sử dụng các dịch vụ thẩm mỹ tại thẩm mỹ viện EDENA.

Bên cạnh sự yêu mến của các khách hàng trong khu vực, thẩm mỹ viện EDENA còn là địa chỉ được nhiều người nổi tiếng, các ngôi sao lựa chọn và giới thiệu tới người thân, bạn bè của mình. Ghé thẩm mỹ viện EDENA để được trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp và khác biệt tại đây nhé.

Thông tin thương hiệu:

Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ thuộc Công ty TNHH thẩm mỹ EDENA

Địa chỉ: 157 Đặng Văn Bi, P. Bình Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Hotline: 028.66550.5888

Fanpage: https://www.facebook.com/thammyvienedena/

Website: www.thammyvienedena.com