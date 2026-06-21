Đi xe buýt miễn phí, đi Metro cũng “0 đồng” nhờ ưu đãi từ ShopeePay, giới trẻ tưng bừng đu “trend” đi buýt, ngồi Metro đi học đi làm

Xu hướng đi xe công cộng đang được học sinh sinh viên, dân văn phòng hưởng ứng rất nhiệt tình, không chỉ di chuyển mà đây cũng là trend mới của giới trẻ. Đây cũng là giải pháp tiết kiệm tiện lời nhờ loạt ưu đãi từ ShopeePay khi triển khai nhiều chương trình hỗ trợ đi lại miễn phí trên xe buýt và Metro.

Nhằm đồng hành cùng giới trẻ hưởng ứng xu hướng thanh toán không tiền mặt và trải nghiệm di chuyển thông minh mỗi ngày, ShopeePay có hàng loạt chương trình phải nói là “siêu cuốn” dành cho giới trẻ.

Nổi bật vừa qua, ShopeePay đã triển khai minigame “Check-in cùng ShopeePay nhận ngay AirPods” diễn ra từ 21-31/5. Chỉ với vài thao tác đơn giản như quay video review trải nghiệm đi Metro hoặc xe buýt tại TP.HCM bằng tính năng Tap&Go, sau đó đăng tải công khai lên TikTok kèm hashtag theo yêu cầu, nhiều bạn trẻ đã nhanh chóng nhập cuộc săn quà.

Rất nhiều thí sinh tham gia dự thi.

Không mất quá nhiều thời gian để minigame này “gây sốt” trên TikTok với loạt video thu hút lượng tương tác lớn. Sau thời gian diễn ra, 5 tài khoản sở hữu lượt tương tác nổi bật nhất đã chính thức lộ diện, nhận voucher mua AirPods trị giá lên đến 6 triệu đồng từ ban tổ chức.

Ngoài ra, ShopeePay cũng dành tặng thêm nhiều voucher trị giá 100.000 đồng cho các người dùng khác như một phần quà khích lệ tinh thần trải nghiệm thanh toán chạm nhẹ tiện lợi khi di chuyển bằng phương tiện công cộng. Hoạt động này tiếp tục cho thấy sự quan tâm của nền tảng trong việc khuyến khích người dùng tiếp cận thói quen thanh toán số và trải nghiệm giao thông thông minh ngay trong đời sống hàng ngày.

Trước đó, để đơn giản hóa tối đa trải nghiệm di chuyển mỗi ngày, ví điện tử ShopeePay đã thử nghiệm nhiều hình thức thanh toán không dùng tiền mặt từ xe buýt đến Metro TP.HCM. Một trong những hoạt động nổi bật, thu hút sự chú ý lớn là chương trình “Thứ Sáu không tiền mặt - Đi xe buýt miễn phí”, được triển khai phối hợp cùng Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM.

Chương trình ưu đãi miễn phí khi đi Metro, xe buýt được hưởng ứng rộng rãi

Cụ thể, vào các ngày thứ Sáu hằng tuần, hành khách lựa chọn thanh toán qua ứng dụng sẽ được miễn phí toàn bộ giá vé, với tần suất tối đa lên đến 4 lượt mỗi ngày cho một tài khoản.

Cách thức tham gia cũng được tối giản hóa để ai ai cũng có thể dễ dàng thao tác: người dân chỉ cần quét mã QR ShopeePay khi lên xe, hệ thống sẽ tự động ghi nhận hành trình và áp dụng ngay ưu đãi mà không cần đến những chiếc vé giấy như trước. Không dừng lại ở hệ thống xe buýt, ứng dụng hiện cũng đã hỗ trợ thanh toán QR trên tuyến Metro TP.HCM. Người dùng chỉ cần lưu ý duy trì số dư tối thiểu 19.000 đồng trước khi vào ga để hệ thống tạm giữ. Sau khi hoàn tất chuyến đi và quét mã tại cổng ra, khoản tiền này sẽ được hoàn lại tài khoản nếu đáp ứng đủ điều kiện.

Ưu đãi thanh toán trên ShopeePay

Việc liên tục mở rộng sự hiện diện trong hệ thống giao thông công cộng cho thấy ShopeePay đang ngày càng quan tâm sát sao đến nhu cầu đi lại hằng ngày của cộng đồng, đồng thời góp phần thúc đẩy mạnh mẽ xu hướng tiêu dùng thông minh tại Việt Nam. Nếu bạn vẫn chưa từng thử trải nghiệm Metro hay xe buýt bằng phương thức Tap&Go nhanh chóng này, thì đây chính là thời điểm không thể thích hợp hơn để "đổi gió" cùng ShopeePay, khi một số ưu đãi lớn vẫn đang được kéo dài đến tận 23h59 ngày 30/6/2026.