Đi trông ao cá, hai mẹ con ở Lào Cai bị lũ cuốn mất tích

Sáng 5/6, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết, từ tối 4/6 đến sáng 5/6, trên địa bàn huyện Bát Xát bị ảnh hưởng mưa to, dông lốc cục bộ khiến 2 người mất tích.

Theo đó, vào lúc 6h ngày 5/6, khi chị Lý Thị N. (SN 1994) và con trai là Lý Hoài N. (SN 2022, đều trú thôn KM0, xã Bản Vược) khi ngủ tại lán trông coi ao cá thuộc địa phận thôn 1, xã Bản Vược thì bất ngờ lũ ống ập đến cuốn trôi, mất tích.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân. (Ảnh: Báo Lào Cai)

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an và người dân để triển khai tìm kiếm người mất tích.

Cũng theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, mưa lũ làm khoảng 4ha hoa màu tại cánh đồng Hải Khê, xã Bản Qua, huyện Bát Xát bị ngập.

Ngoài ra, tuyến đường 156B giáp xã Bản Vược bị ngập úng, 2 tuyến đường liên thôn Vi Phái, bản Pho bị sạt lở gây ách tác giao thông.

Mưa lũ gây ngập úng, sạt lở tại huyện Bát Xát, Lào Cai. (Ảnh: Trần Trưởng)

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, từ ngày 5/6 đến đêm 6/6, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to, lượng mưa phổ biến 40-120mm, có nơi trên 200mm.

Chiều tối và đêm 5/6 đến đêm 6/6, Nghệ An mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa 40-70mm, có nơi trên 100mm.

Trong những giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Cao Bằng, đặc biệt các huyện:

Điện Biên: Tuần Giáo, Mường Chà, Mường Ảng.

Sơn La: Mai Sơn, Quỳnh Nhai, Mường La, Vân Hồ, Phù Yên, Bắc Yên.

Thái Nguyên: Định Hóa, Phú Lương, Võ Nhai, Đồng Hỷ, Phú Bình, thị xã Phổ Yên, TP Sông Công, TP Thái Nguyên, Đại Từ.

Tuyên Quang: Chiêm Hóa, Hàm Yên, Lâm Bình, Na Hang, Sơn Dương, TP Tuyên Quang, Yên Sơn.

Cao Bằng: Bảo Lạc, Hà Quảng, Nguyên Bình.