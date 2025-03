Đi ra ngoài ăn tối, khi trở về người đàn ông khóc nấc khi biết bạn gái đã tự sát ở trong phòng

Mới đây, một người đàn ông Thụy Điển đã có trải nghiệm đáng buồn khi không thể làm gì để ngăn cản ý định tự sát của người bạn gái. Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc mới xảy ra tại khu chung cư Chon Buri ở Nam Pattaya, Thái Lan vào ngày Chủ nhật 2/3 vừa qua. Thiếu tá cảnh sát Suthiraphan Tapasri từ Sở cảnh sát Mueang Pattaya đã được thông báo về sự việc lúc 4h06 phút sáng về một vụ tự sát.

Người đàn ông thẫn thờ ở hiện trường sau khi phát hiện bạn gái đã tự sát.

Cô gái 26 tuổi tên là Sureetip là bạn gái của người đàn ông Thụy Điển được cho là đã tự kết liễu đời mình bằng một chiếc quần dài. Bạn trai của cô đã phát hiện ra thi thể của cô và mang nó xuống cầu thang trước khi cảnh sát đến. Tại hiện trường, người ta nhìn thấy người đàn ông đau khổ đến thẫn thờ bên cạnh thi thể cô cho đến khi anh được cảnh sát an ủi và rời khỏi hiện trường.

Cô gái được cho là tự sát bằng một chiếc quần dài.

Theo nhân viên bảo vệ chung cư, trước khi xảy ra vụ việc, người đàn ông nước ngoài đã tìm kiếm sự trợ giúp, cho biết bạn gái anh ta có ý định tự sát và nhốt anh ta ở ngoài. Mặc dù anh ta đã cố gắng vào bên trong nhưng không có phản hồi từ bạn gái anh.

Lo ngại cho sự an toàn của cô gái, nhân viên bảo vệ đã leo lên ban công phía sau, phát hiện hiện trường thương tâm và nhanh chóng liên lạc với cảnh sát. Một người bạn của Sureetip tiết lộ rằng người phụ nữ này đã bày tỏ cảm giác tuyệt vọng về mối quan hệ với bạn trai người nước ngoài vào tối hôm đó. Cô gái đề cập đến mong muốn kết thúc cuộc đời và than thở rằng đám tang của cô ấy sẽ chỉ toàn là nước mắt. Người bạn lo lắng cố an ủi cô rồi chạy tới nhưng cũng không kịp để can thiệp.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, bạn trai người nước ngoài đã đi ăn tối, để cô một mình trong phòng. Khi quay lại thì anh ta không thể vào được nên phải nhờ đến sự giúp đỡ của nhân viên bảo vệ. Đó là lúc sự việc bi thảm được thực hiện. Thiếu tá Suthiraphan đã tiến hành khám nghiệm kỹ lưỡng hiện trường, không tìm thấy dấu hiệu giằng co hay phạm tội nào. Thi thể người xấu số sau đó đã được lực lượng cứu hộ vận chuyển đi khám nghiệm tử thi để xác định chính xác nguyên nhân cái chết.