Đi lấy mật ong, người đàn ông rơi xuống vách núi tử vong

Sáng 14/7, Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đã tìm thấy thi thể của người đàn ông bị rơi xuống vách núi khi đi lấy mật ong rừng.

Trước đó, ngày 13/7, nhiều người dân địa phương đi làm rẫy tại vách núi đá vôi thuộc thôn 4 (xã Thượng Quảng) thì bất ngờ phát hiện xe máy, quần áo và sợi dây thừng đang treo lơ lửng trên vách núi. Phía trên cao có tổ ong mật. Linh tính có chuyện chẳng lành, người dân đã gọi liên tục nhưng không thấy ai hồi đáp.

Nghi ngờ có người đi lấy mật ong gặp nạn, người dân đã trình báo cơ quan chức năng.

Hiện trường nơi người đàn ông bị rơi xuống vách núi

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CHCN Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cùng Công an huyện Nam Đông và Công an xã Thượng Quảng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với người dân để tổ chức tìm kiếm.



Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể của một người đàn ông nằm bất động dưới chân núi, trên người có nhiều vết ong đốt.

Danh tính của nạn nhân được xác định là ông Trần Công T. (SN 1977), trú xã Thượng Quảng).

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân lên khỏi vách núi

Ngay sau đó, thi thể của nạn nhân đã được đưa ra khỏi khu rừng và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.



Bước đầu, cơ quan điều tra xác định người đàn ông này tử vong là do bị trượt chân ngã xuống núi trong lúc trèo lên vách núi lấy mật ong.

Được biết, anh T. làm nghề lao động tự do, thường xuyên đi rừng lấy mật ong để kiếm sống. Anh T. gặp nạn để lại người vợ và ba đứa con nhỏ với cuộc sống rất khó khăn.

https://kenh14.vn/di-lay-mat-ong-nguoi-dan-ong-roi-xuong-vach-nui-tu-vong-20220714094954406.chn