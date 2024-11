Đi họp lớp về, sau 10 năm không gặp bạn cũ chàng trai nhận ra 1 điều cay đắng: Nếu không có kinh tế, địa vị thì đừng đến?

Mới đây, trên MXH Threads, bài đăng than thở về chuyện đi họp lớp của một chàng trai đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Theo đó, nhiều người cảm thấy đồng cảm với anh chàng bởi những câu chuyện xoay quanh việc đi họp lớp, họp hội học sinh cũ, bằng một cách nào đó vẫn luôn diễn ra theo một “kịch bản” tương tự nhau.

Trên trang cá nhân của mình, chàng trai bày tỏ: “Tôi nghĩ nếu mình không thành công (có kinh tế, địa vị, gia đình,...) thì buổi họp lớp chỉ là một buổi offline threads đúng nghĩa. Flex thu nhập, flex chức vụ, flex con cái. Chẳng ai hỏi thăm nhau được câu nào thật lòng. Mà cũng đúng thôi, 10 năm gặp lại thì có gì để nói chứ”.

Không những thế, chàng trai này cũng cho rằng cuộc sống như một vòng xoay khi lúc nào cũng so đo xem ai hơn ai. Bởi ngày xưa khi còn đi học chung thì so bì điểm số, ai giỏi hơn ai. Còn khi bắt đầu trưởng thành, đi làm lại hơn thua nhau về giàu nghèo, cuộc sống ổn định,... “Tôi biết là không phải ai cũng như vậy. Nhưng mà chứng kiến mấy cái đó làm tôi chạnh lòng phết. Chắc là do tôi vừa nghèo, vừa xấu, vừa độc thân”, chàng trai nói thêm.

Phía dưới phần bình luận, nhiều người cũng cho rằng không thích hoặc thậm chí không bao giờ tham gia các buổi tụ họp bạn cũ, họp hội học sinh đông người. Thay vào đó, họ chỉ gặp những người trong nhóm bạn thân, vẫn biết về cuộc sống thường ngày của nhau để tâm sự và trò chuyện.

Phần lớn mọi người đều cảm thấy không hài lòng với những màn khoe khoang vì cảm thấy cuộc sống đã có đủ áp lực, những buổi gặp gỡ chỉ nên mang tính chất thư giãn, giải trí thay vì flex thành tựu. Cũng có nhiều ý kiến cho rằng, không phải họ cảm thấy tự ti vì áp lực trang lứa hay thấy mình không bằng ai, chỉ đơn giản, họ cho rằng những buổi tụ họp nếu chỉ để so đo vị thế, tiền bạc thì thật vô ích và tốn thời gian.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Mình không đi mấy buổi họp kiểu đó bao giờ, năm nào cũng chỉ họp nhóm bạn thân. Gặp nhau để biết vẫn khỏe mạnh, vui vẻ là được, công việc có gì khó khăn thì hỗ trợ nhau nếu có thể chứ chẳng ai khoe khoang điều gì”.

- “Đồng ý với bạn. Tôi cũng không đi những buổi họp khóa, họp lớp, họp hội như vậy. Vì tôi cũng cảm thấy đó chỉ là hình thức để khoe khoang”.

- “Tôi chẳng tự ti, nếu nói về tiền bạc thì không hơn ai nhưng cũng không kém ai. Nhưng tôi không thích việc đi tới đâu là khoe tới đó. Nên để những buổi họp lớp đúng nghĩa là ôn lại chuyện xưa, ôn kỉ niệm đẹp thay vì chỉ tập trung xem mình giàu hơn ai”.

- “Mấy việc này đúng là ai cũng sẽ gặp phải vì cảm giác đó cũng là thực tế xã hội rồi. Nếu không hợp thì mình không tham gia, còn nếu tham gia thì mình cũng phớt lờ những lời đó”.

- “Tôi nghĩ không có gì phải chạnh lòng, cuộc sống mình sao thì mình biết, miễn bản thân thấy hài lòng là được. Còn chuyện họp lớp, việc khoe khoang giống như một thông lệ. Mình nhìn theo góc tích cực là họ cũng đang cập nhật cuộc sống, vậy đi cho đỡ đau đầu”.