Di dời khẩn cấp 14 hộ dân do xuất hiện nhiều vết sạt trượt lớn ở Điện Biên

Cụ thể, tại nhóm I, bản Huổi Hoi, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên xuất hiện 2 vết nứt sạt trượt lớn có chiều dài khoảng 130m, độ sâu từ 1 - 1,5 m, gây nguy hiểm đến đời sống của 37 hộ dân với hơn 200 nhân khẩu. Trong đó có vết nứt lớn gây ảnh hưởng trực tiếp đến 14 hộ dân với 91 nhân khẩu và nguy cơ ảnh hưởng đến 1 điểm trường mầm non.

Xã Nà Hỳ xuất hiện nhiều vết sạt trượt lớn gây nguy hiểm đến tính mạng người dân

Hiện các hộ dân ở những vị trí rất nguy hiểm, bên dưới khung sạt trượt và bên trên vết nứt có mạch nước ngầm, nên có nguy cơ sạt lở rất lớn, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân.

Bà Phạm Thị Thu Yến, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nậm Pồ cho biết, vết sạt trượt lớn đã làm cho nền nhà của 14 hộ dân nói trên bị nứt nẻ, rất nguy hiểm. Trước mắt, UBND huyện đã tuyên truyền, vận động các hộ này di dời khẩn cấp đến làm nhà tạm tại nhóm II, cách nơi ở cũ khoảng 3km.

Mặc dù các hộ dân đã di dời đến nơi an toàn, nhưng do chưa có kinh phí san ủi mặt bằng, hạ tầng chưa được đầu tư nên những nhu cầu tối thiểu như điện, nước sinh hoạt còn gặp rất nhiều khó khăn. Để đảm bảo ổn định đời sống lâu dài cho người dân và an toàn cho học sinh yên tâm học tập tại nhóm I, bản Huổi Hoi, xã Nà Hỳ, việc đầu tư dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai khẩn cấp, do ảnh hưởng cơn bão số 3, tại xã hiện rất cấp bách.

Địa phương cũng đã có báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án bố trí ổn định dân cư đối với nhóm I, bản Huổi Hoi, xã Nà Hỳ lên UBND tỉnh Điện Biên cũng như các sở ban, ngành.