Đi chơi lễ cả ngày mà da vẫn căng bóng, sáng mịn: Đây là 5 cushion lâu trôi được săn lùng nhất!

Ngày lễ 2/9 cận kề, ai ai cũng đang chuẩn bị cho mình một tâm hồn đẹp để sẵn sàng "lên đồ" đi chơi. Thế nhưng dưới tiết trời nắng nóng thì việc lớp makeup dễ bị trôi tuột, bóng nhờn cũng trở thành vấn đề đau đầu của hội mê làm đẹp. Để giải quyết tình trạng này, một em cushion vừa mỏng nhẹ, vừa bám lâu để lớp nền không bị "bay màu" là thứ chắc hẳn ai cũng cần.

Dưới đây là 5 chiếc cushion hot hit đang được săn lùng, bạn có thể dễ dàng tìm thấy ngay trên Shopee.

1. GLAMRR Q Vegan Super Cover Cushion SPF50+/PA+++

Nhờ công nghệ 3Cover Layer, cushion Glamrr Q Vegan Super Cover vừa che phủ tốt mọi khuyết điểm, vừa giữ nền bền màu tới 24 giờ, đúng chuẩn "trợ thủ" cho những ngày dài nhiều hoạt động. Lớp nền mỏng, tiệp da nên bạn có thể thoải mái check-in cả ngày mà không lo bị cakey hay bóng dầu.

Không chỉ xịn ở độ bám, Glamrr Q ghi điểm vì công thức thuần chay, lành tính, chứa 36% chiết xuất rau má giúp làm dịu và phục hồi da. Thêm chỉ số SPF50+/PA+++ nên sản phẩm còn hỗ trợ chống nắng cho chị em thỏa sức đi chơi ngoài trời. Nhìn chung, em này hoàn hảo để "quẩy" lễ cả ngày không sợ trôi nền.

2. Laneige Neo Cushion Matte

Nhắc đến cushion "chân ái" cho da dầu thì không thể bỏ qua Laneige Neo Cushion Matte. Với công nghệ Film Former độc quyền chứa các hạt phấn thấm dầu, sản phẩm giúp kiểm soát bã nhờn, giữ lớp nền ráo thoáng và lì mịn cả ngày. Dù có di chuyển ngoài trời, lớp makeup của bạn vẫn mướt đẹp, không lo bóng nhờn hay loang lổ.

Điểm mạnh của Neo Cushion Matte còn nằm ở khả năng che phủ cao mà vẫn tạo hiệu ứng nền mỏng nhẹ, không bí da. Thêm chỉ số SPF42 PA+++, em cushion này cũng giúp bảo vệ da khỏi tia UV. Nếu bình thường bạn mê cushion nhà Laneige mà chưa nỡ "xuống tiền" thì đừng lo, dịp 25.8, em này sẽ được sale trên Shopee đấy, tranh thủ thôi.

3. Lemonade Matte Addict Cushion

Nếu bạn thường ngán ngẩm khi lớp nền nhanh xuống tone sau vài giờ thì Lemonade Matte Addict Cushion sẽ là vị cứu tinh. Với chỉ số chống nắng SPF50+/PA+++, cushion này không chỉ bảo vệ da trước tác động của tia UV mà còn giữ lớp nền mịn lì, khô ráo suốt 8 tiếng liên tục. Kết cấu mỏng nhẹ, dễ tán giúp lớp nền tự nhiên như da thật nhưng vẫn đủ sức che phủ thâm mụn, ửng đỏ hay lỗ chân lông to. Hiệu ứng matte mờ tự nhiên cũng giúp bạn thoải mái vui chơi, di chuyển ngoài trời mà không lo da bóng dầu hay bí bách.

Em này còn ghi điểm nhờ công thức giàu thành phần dưỡng: Niacinamide làm sáng da, Glycerin cấp ẩm, chiết xuất cam chanh tạo cảm giác tươi mát. Có thể nói, đây chính là lựa chọn ngon - bổ - xịn cho những ngày lễ dài, cứ dùng là yên tâm check-in từ sáng tới tối vẫn xinh.

4. Espoir Be Velvet Cover Cushion

Nhắc đến cushion Hàn hot trend gần đây, Espoir chắc chắn phải có tên. Từng viral trên TikTok nhờ khả năng che phủ xịn và bền màu, em này này rất hợp với những ngày bạn cần lớp nền trụ từ sáng tới tối.

Điểm nổi bật là chất nền semi-matte lì trên da mà không bị khô cứng. Da dầu hay hỗn hợp thiên dầu đều mê vì kiềm dầu tốt, da vẫn mịn màng như phủ filter. Nếu bạn mê vibe makeup tự nhiên như idol Hàn thì Espoir là lựa chọn đáng thử, đi chơi từ sáng đến tối vẫn y nguyên như mới. 25.8, em này được sale trên Shopee với giá siêu hời, bạn check thử nhé!

5. CLIO Kill Cover Skin Fixer Cushion

Hội mê làm đẹp không ai không biết cushion nhà CLIO giữ nền siêu bền, mỏng nhẹ nhưng che phủ cực đỉnh. Công thức của em này chứa các hạt oil-cutting powder siêu nhỏ giúp thấm hút dầu thừa, kiểm soát mồ hôi hiệu quả, giữ lớp nền khô thoáng và hạn chế bám dính vào khẩu trang. Nhờ đó, bạn hoàn toàn có thể tự tin di chuyển cả ngày mà lớp nền vẫn tươi tắn, đều màu và lâu xuống tone.

Không chỉ chú trọng độ che phủ, cushion này cũng tích hợp chỉ số SPF50+ PA+++. Kết cấu mịn mượt, dễ tán đều trên da mà vẫn trông tự nhiên, không dày bí. Điểm trừ nhỏ là giá thành khá cao để đổi lại một lớp nền "fix cứng" cả ngày dài, nhưng dịp sale tới em này cũng được chiết khấu gần 20% trên Shopee đấy.

