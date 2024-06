Đẹp từ giờ đến già nếu nàng theo gái Hàn sử dụng loại "thần dược" này

Retinol là thành phần được xưng danh "thần dược" trong sự nghiệp chống già của hội chị em. Biết sử đụng retinol đúng cách có thể giúp nàng giải quyết được nhiều vấn đề "khó nhằn" của cả những làn da "đỏng đảnh" nhất như nếp nhăn, da xỉn màu, chảy xệ hay mụn. Tuy nhiên, bạn phải lựa chọn được dòng retinol "chân ái" nếu không muốn "họa vô đơn chí" bởi em nó có hoạt tính khá mạnh, có thể gây ra phản ứng phụ trên da như bong tróc hay kích ứng, Sau đây là TOP 6 dòng retinol gái Hàn "nằm lòng", hội yêu da tham khảo trước khi bước vào con đường retinol nhé!

Retinol được mệnh danh là "thần dược" cho làn da

1. The Ordinary Retinol 0,2% In Squalane



The Ordinary Retinol 0,2% in Squalane là tinh chất chứa nồng độ nhẹ retinol trong môi trường Squalance, thích hợp cho nàng mới bắt đầu sử dụng. Em này sở hữu bảng thành phần lành tính, có công dụng tối ưu hóa việc lấy đi các mảng tế bào chết, se khít lỗ chân lông và ngăn ngừa mụn hiệu quả. Ngoài ra, sản phẩm hạn chế sự phát triển của tuyến nhơn và điều tiết lượng dầu thừa tiết ra từ da. Đặc biệt, dòng retinol của nhà The Ordinary nổi tiếng trong công dụng dưỡng ẩm, chống lão hóa vô cùng hiệu quả.

Nơi mua: The Ordinary Giá: 249k

2. CANDID 0.5% Retinol Treatment

Sản phẩm retinol đến từ nhà Candid tập trung vào hiệu quả cải thiện tình trạng lão hóa da nhờ kết hợp giữa nhiều thành phần như niacinamide, vitamin B5 cùng chiết xuất rau má cica. Retinol trong em này là dạng retinol công nghệ bọc vi nang giúp hoạt chất hoạt động tốt hơn trên da.

Nơi mua: Candid Skincare Giá: 1150k

3. Murad Retinol Youth Renewal Serum

Không chỉ ứng dụng loại retinol bọc vi nang đang "làm mưa làm gió" hội yêu da, em Murad Youth Renewal Serum còn chứ 2 loại retinol khác là Retinoid fast-acting và Retinol booster. Sự kết hợp của bộ 3 cho hiệu quả nhanh hơn hẳn trên da so với các sản phẩm khác trên thì trường. Chính nhờ công thức tối ưu mà Murad có khả năng làm mờ nếp nhăn chỉ sau 2 tuần, ngăn ngừa lão hóa, tái tạo cấu trúc làn da và hỗ trợ giữ ẩm, khiến bề mặt da luôn săn chắc, căng bóng và mịn màng.

Nơi mua: MURAD Vietnam Official Store Giá: 2.720k

4. Retinol Obagi 1%

Dòng Retinol 1% của nhà Obagi phù hợp cho làn da khỏe và đã xuất hiện các dấu hiệu lão hóa rõ rệt như đồi mồi, tàn nhang, sạm nám, vết nhăn và chảy xệ. Sử dụng đúng cách đây có thể là "cứu tinh" số 1 giúp nàng điều trị mịn, kháng viêm, giảm sưng nhanh chóng cộng với ngăn ngừa lão hóa, kích thích sản sinh collagen tuyệt vời. Obagi 1% sec cho tác dụng nhanh hơn và làm mờ được nhiều vết nhăn sâu hơn so với loại 0.5%. Tuy nhiên, nồng độ cao dễ gây kích ứng, nàng hãy đảm bảo nắng rõ tình trạng da để lựa chọn sản phẩm phù hợp nhé!

Nơi mua: Obagi Giá: 1810k

5. ZO SKIN HEALTH Retinol Skin Brightener 0.25%

Top 5 gọi tên "con cưng" của nhà ZO với hoạt chất "vàng" giúp cân bằng màu da và phá vỡ các hắc tố, từ đó cải thiện kết cấu da, kích thích sản sinh tế bào mới, trả lại cho nàng làn da trắng hồng rạng rỡ. Thành phần chính của em này bao gồm retinol nồng độ 0.25% loại bỏ màu da không đồng đều, cải thiện độ mịn của da kết hợp với Bakuchiol hỗ trợ khả năng phục hồi và làm dịu da.

Nơi mua: ZO Medical Giá: 2480k

6. Neostrata Potent Retinol Complex

Em NeoStrata Firming Potent Retinol Complex đã được cải tiến so với các dòng cũ mang công dụng chính là giảm thiểu tình trạng kích ứng da, giúp da ẩm hơn, mềm mịn và đều màu hơn. Sản phẩm thế hệ mới được thiết kế để giảm thiểu sự xuất hiện của vết nám và nếp nhăn một cách rõ rệt với một công thức mạnh mẽ chứa 0.3% Retinol tinh khiết, 4% Niacinamide và 2% NeoGlucosamine. Đây là "chân ái" cho làn da muốn chống lão hóa mạnh và giảm kích ứng trong quá trình sử dụng.