Denis Đặng khiến dàn stylist Chị đẹp bức xúc dù đăng bài xin lỗi: "Thấy chưa biết sai ở đâu!"

Tối 11/1, Denis Đặng - giám đốc sáng tạo của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng đã có bài đăng dài trên trang cá nhân nhằm lên tiếng xin lỗi và giải thích những lùm xùm xoay quanh chuyện "nhận vơ" công sức thiết kế trang phục của các stylist dàn nghệ sĩ trình diễn ở Công 4.

Trong bài viết của mình, Denis Đặng khẳng định không có chuyện tự nhận vơ là người thiết kế trang phục vì đó không phải là định hướng của anh. Giám đốc sáng tạo của chương trình xin lỗi và rút kinh nghiệm nếu vô tình làm các stylist và nhà thiết kế bị tổn thương. Anh cho biết bản thân luôn trân trọng và đề cao sự cống hiến của tất cả các ekip từ đạo diễn, sân khấu, âm thanh, ánh sáng, kiến trúc, hậu đài và đặc biệt ekip stylist, hóa trang đã dồn hết tâm sức cho những lần tỏa sáng của các "chị đẹp" trên sân khấu.

Denis Đặng gây tranh cãi vì một đoạn clip do chính anh đăng tải trên TikTok

Đáng chú ý, bên dưới bài đăng xin lỗi của Denis Đặng, stylist Hoàng Ku, Kelbin Lei đều lên tiếng đáp trả cho rằng giám đốc sáng tạo của Chị đẹp đạp gió chưa biết mình sai ở đâu.



Stylist Kelbin Lei cũng chính là người đảm nhận tạo hình cho một số nghệ sĩ trong công diễn 4 chia sẻ: "Hình như Denis mới là người đang không hiểu. Kelbin thấy Denis đang hơi đánh tráo khái niệm 'nhận vơ'. Không ai nói Denis cướp công design đồ hay nhận vơ việc styling của stylist. Mà là việc Denis đang làm cho hầu hết mọi người tự ngầm hiểu rằng tất cả công việc, ý tưởng đều là của Denis từ đầu đến cuối, trong khi mỗi một vòng từ ý tưởng đến tất cả mọi thứ mà team Kelbin đang phụ trách đều không liên quan gì đến Denis.

Nếu thật sự tôn trọng ekip thì đã không để người khác soạn thảo sẵn bài viết rồi đăng lên và không ghi credit một ai, đợi mọi người lên tiếng rồi mới đính chính một bài ở trên và gọi là 'lùm xùm'. Mình còn gặp nhau dài lâu nếu trong nghề này, Denis đã muốn viết rõ ràng Kelbin nghĩ cần phải nói cụ thể hơn đừng ghi mập mờ vậy, người ngoài không hiểu rõ chứ anh chị em trong nghề biết hết đó".

Kelbin Lei là stylist cho một số "Chị đẹp" như H'Hen Niê, Diệp Lâm Anh, Khổng Tú Quỳnh, Lệ Quyên, MLee

Ngay cả Hoàng Ku - stylist cho Huyền Baby trong tiết mục Em xinh cũng có những ý kiến tương tự: "Cái mọi người muốn làm rõ là việc Denis post ‘từ sketch đến sân khấu’ như bản ekip của Denis vẽ là không đúng với đạo đức nghề nghiệp và quy trình làm việc thông thường... Nếu Denis thực sự tôn trọng sự sáng tạo từ ý tưởng của các 'Chị đẹp', của đạo diễn sân khấu, của ekip stylist và các nhà thiết kế thì Denis đã liên hệ tổng hợp các bản sketch thiết kế từ mọi người và đăng lên kèm credit từng người...".



Hoàng Ku cho rằng cách viết bài xin lỗi của Denis Đặng cho thấy anh chưa biết mình sai ở đâu, khuyên giám đốc sáng tạo Chị đẹp đạp gió rẽ sóng dành thời gian chiêm nghiệm: "Nếu 1 người nói, 2 người nói, Denis có thể bỏ ngoài tai. Nhưng con số gấp nhiều lần, thì Denis nên suy ngẫm lại, để rút kinh nghiệm & hoàn thiện bản thân, giữ mối quan hệ tốt đẹp hơn với các ekip, các đồng nghiệp trong tương lai nhé!".

Stylist Hoàng Ku

Denis Đặng hứa rút kinh nghiệm sâu sắc

Trước đó, Denis Đặng đã đăng tải 1 đoạn clip lên nhiều nền tảng MXH với tiêu đề: "From sketch to reality with Chị đẹp (tạm dịch: Từ bản phác thảo đến thực tế cùng Chị đẹp)". Trong đoạn clip này, nhiều bản thảo trang phục của các tiết mục, trong đó có Em xinh cũng được hé lộ nên sẽ khiến nhiều người lầm tưởng rằng Denis có nhúng tay vào phần thiết kế phục trang này.

Nhưng sự thật là tạo hình của 5 chị đẹp ở Em xinh được đến từ ý tưởng của 5 stylist khác nhau và đều là những người có tên tuổi trong giới: Hoàng Ku đảm nhận Huyền Baby, Long Ichi làm cho Lan Ngọc, Phạm Bảo Luận làm cho 2 "chị em ruột" là Diệu Nhi và MONO, chị đại Thu Phương kết hợp với Trang Nhẹ Nhàng, Kenxy Phạm phụ trách Trang Pháp. Đích thân các stylist này cảm thấy bức xúc khi công sức của mình lại không được Denis Đặng ghi credit chỉn chu khiến nhiều người lầm tưởng đó là ý tưởng của giám đốc sáng tạo chương trình.