Đến tuổi trung niên, tôi nhận ra: Giản đơn là hạnh phúc, vòng tròn giao thiệp nhỏ lại, cuộc sống càng thêm ý nghĩa

Nhà văn Dư Hoa trong tác phẩm "Anh em" đã từng viết: "Cuộc sống là cảm nhận của riêng mỗi người, không phải là quan điểm của bất kỳ ai khác". Mãi đến khi bước qua tuổi 40, tôi mới thực sự thấm thía ý nghĩa sâu xa của câu nói này.

Sinh năm 1985, giờ đây tôi đã bước vào tuổi trung niên. Trải qua những thăng trầm, tôi dần hiểu ra rằng, vẻ đẹp của cuộc sống thường đến từ sự giản đơn và thuần khiết. Đặc biệt là khi vòng tròn xã giao của bản thân ngày càng nhỏ lại, tôi lại càng tìm thấy nhiều hơn sự tĩnh lặng và mãn nguyện. Con người ta luôn có thói quen so sánh mình với người khác, dường như chỉ có thông qua sự so sánh mới có thể khẳng định được giá trị và vị trí của mình. Tuy nhiên, hạnh phúc đích thực chưa bao giờ đến từ sự so sánh.

01. Bạn không cần phải so sánh với bất kỳ ai

Thời thanh xuân, chúng ta thường so sánh với người khác về thành tích, công việc, hôn nhân, con cái... Dường như chỉ khi nào hơn người khác, ta mới chứng minh được sự thành công của mình. Thế nhưng, khi tuổi tác ngày càng cao, tôi càng nhận ra rằng sự so sánh không ngừng nghỉ này thực chất là một sự hao mòn vô ích.

Nó khiến chúng ta quên đi bản chất của cuộc sống và đánh mất sự bình yên trong tâm hồn. "Cuộc đời giống như một cuộc chạy marathon, điều quan trọng không phải là điểm xuất phát, cũng không phải là đích đến, mà là phong cảnh dọc đường và tâm trạng khi ngắm nhìn phong cảnh ấy". Đây là một câu nói nổi tiếng trong phim "Forrest Gump".

Forrest Gump, một người có chỉ số IQ chỉ 75, nhưng bằng sự kiên trì và ngây thơ của mình, anh đã chạy ra khỏi quỹ đạo cuộc đời của riêng mình. Anh không bao giờ so sánh với người khác, chỉ tập trung vào từng bước chân của mình, cuối cùng đã giành được sự tôn trọng và yêu mến của mọi người.

Đến tuổi trung niên, tôi mới thực sự hiểu ra rằng cuộc sống của mỗi người là độc nhất vô nhị, không thể so sánh. Chúng ta không cần phải sống theo hình mẫu trong mắt người khác, càng không cần phải thay đổi bản thân để chiều lòng mong đợi của tất cả mọi người. Vì vậy, "hãy đi con đường của riêng mình, để mặc người đời nói". Hãy học cách lắng nghe tiếng nói nội tâm, theo đuổi cuộc sống mà mình thực sự mong muốn chứ không phải mù quáng so sánh với người khác.

02. Vòng tròn không phù hợp, càng ở lâu càng khó chịu

Trên hành trình cuộc đời, chúng ta sẽ gặp gỡ rất nhiều kiểu người, thuộc nhiều vòng tròn quan hệ khác nhau. Có những vòng tròn tràn ngập ánh nắng và năng lượng tích cực, khiến người ta cảm thấy như tắm mình trong gió xuân. Nhưng cũng có những vòng tròn u ám, ẩm thấp, đầy rẫy những năng lượng tiêu cực và sự đấu đá lẫn nhau.

Đối với những vòng tròn không phù hợp với mình, nếu cố gắng hòa nhập, bạn chỉ cảm thấy mệt mỏi và áp lực. Tôi nhớ có lần, để mở rộng mối quan hệ, tôi đã tham gia vào một vòng tròn xã giao tưởng chừng như hào nhoáng. Tuy nhiên, tôi nhanh chóng nhận ra rằng những người trong vòng tròn này đều đang tranh giành lợi ích cho riêng mình. Sự giả dối và xu nịnh đã trở thành thói quen của họ.

Trong môi trường như vậy, tôi cảm thấy vô cùng áp lực và mệt mỏi, dường như bản thân cũng bị đồng hóa thành một phần của họ. Cuối cùng, tôi quyết định rời khỏi vòng tròn đó, tìm lại sự yên bình và tự tại cho riêng mình.

"Chim chọn cành tốt mà đậu, người chọn bạn hiền mà chơi". Việc lựa chọn vòng tròn phù hợp với bản thân cũng quan trọng như việc chim chọn cành cây để làm tổ. Bước vào tuổi trung niên, chúng ta càng nên học cách lựa chọn, tránh xa những vòng tròn khiến bản thân cảm thấy không thoải mái. Hãy dành thời gian và năng lượng cho những người và những việc thực sự có ý nghĩa.

Giống như nhân vật nữ chính Jane Eyre trong tiểu thuyết cùng tên, dù xuất thân nghèo khó nhưng cô chưa bao giờ từ bỏ việc theo đuổi giá trị của bản thân. Khi đối mặt với sự giả dối và định kiến của xã hội thượng lưu, cô đã dũng cảm lựa chọn ra đi, tìm kiếm hạnh phúc và phẩm giá cho riêng mình. Sự độc lập và tự trọng của Jane Eyre đã truyền cảm hứng sâu sắc cho tôi. Trên đường đời, chúng ta cũng nên như Jane Eyre, dũng cảm bước ra khỏi những vòng tròn không phù hợp với mình, để theo đuổi hạnh phúc thực sự thuộc về mình.

03. Năng lượng có hạn, hãy quan tâm đến những người quan trọng

Đến tuổi trung niên, tôi dần hiểu ra một đạo lý: Năng lượng của chúng ta là có hạn, không thể quan tâm đến tất cả mọi người xung quanh. Thay vì phân tán năng lượng để duy trì những mối quan hệ không quan trọng, chi bằng dành nhiều thời gian và tâm sức hơn cho những người và những việc thực sự quan trọng.

Điều này, tôi đã ngộ ra sâu sắc khi đọc "Hồng Lâu Mộng". Nhân vật Giả Bảo Ngọc tuy sống trong nhung lụa của Đại Quan Viên, nhưng người mà anh thực sự quan tâm cũng chỉ có Lâm Đại Ngọc và một vài người khác. Anh dùng năng lượng hữu hạn của mình để yêu thương và bảo vệ những người thực sự quan trọng với mình.

Tôi cũng bắt đầu học cách sàng lọc các mối quan hệ xã hội của mình, không còn cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người, mà tập trung vào những người thực sự xứng đáng với sự quan tâm của tôi. Mối quan hệ giữa người với người tuy ít về số lượng, nhưng chất lượng lại được nâng cao đáng kể. Mỗi lần giao tiếp, tôi đều cảm thấy vui vẻ và trọn vẹn.

Cuộc sống chưa bao giờ là một cuộc đua, mà là một hành trình khám phá bản thân và trưởng thành. Trong hành trình này, chúng ta sẽ gặp gỡ đủ loại người và việc, nhưng chỉ có những người và những việc thực sự đồng điệu với tâm hồn chúng ta mới xứng đáng để ta dành năng lượng hữu hạn của mình để quan tâm và gìn giữ.

Ở tuổi 40, tôi bắt đầu tận hưởng vòng tròn cuộc sống nhỏ bé mà xinh đẹp này. Trong vòng tròn đó, tôi tìm thấy chính mình và cảm giác thuộc về. Vòng tròn tuy nhỏ, nhưng cuộc sống lại trở nên tươi đẹp và trọn vẹn hơn. Đây có lẽ là một trong những cảm ngộ sâu sắc nhất của tôi về cuộc sống sau tuổi trung niên. Giờ đây, vòng tròn xã giao của tôi tuy đã thu hẹp lại, nhưng mỗi người ở lại trong đó đều là những người bạn mà tôi chân thành đối đãi, sẵn sàng cùng nhau trải qua những tháng ngày tươi đẹp. Chúng tôi cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, cùng nhau đối mặt với những thử thách và khó khăn của cuộc sống. Cuộc sống như vậy, tuy giản dị nhưng lại tràn đầy chân thực và ấm áp.