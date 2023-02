Đến lượt iPhone 15 Plus lộ diện: Viền siêu mỏng, thiết kế lột xác

Có thể thấy iPhone 15 Plus dài hơn, dày hơn và hẹp hơn đôi chút so với iPhone 14 Plus. Hơn nữa, cụm camera kép đặt chéo trên 15 Plus sẽ dày hơn một chút so với thế hệ tiền nhiệm (Ảnh: 9to5Mac)