Đến lượt Czech không công nhận hộ chiếu mẫu mới xanh tím than của Việt Nam

Thông báo của Đại sứ quán Cộng hòa Czech về việc dừng công nhận hộ chiếu mẫu mới - Ảnh chụp màn hình ĐSQ CH Czech

Thông báo ngắn gọn của Đại sứ quán Cộng hòa Czech được đăng tải sáng 2/8. Trong đó cho biết nước này sẽ ngừng công nhận hộ chiếu mẫu mới mà Việt Nam bắt đầu cấp cho công dân từ ngày 1/7/2022 (hộ chiếu xanh tím than).

Phía Cộng hòa Czech cũng thông báo quyết định ngừng công nhận hộ chiếu mẫu mới có hiệu lực ngay từ thời điểm tuyên bố, tức sáng 2/8.

Đại sứ quán Cộng hòa Czech tại Việt Nam giải thích mẫu hộ chiếu mới không đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật về thông số ICAO và nước này đồng tình với các nước EU khác về việc dừng công nhận.

Thông báo không nói rõ các tiêu chuẩn kỹ thuật ICAO mà hộ chiếu mẫu mới không đáp ứng được là gì.

Trước đó vào chiều 27/7, Đại sứ quán Đức thông báo sẽ tạm dừng cấp thị thực (visa) trên hộ chiếu mẫu mới cho công dân Việt Nam.

Phía Đức giải thích do mẫu hộ chiếu mới không có thông tin về nơi sinh như hộ chiếu mẫu cũ (màu xanh lá) nên sẽ tạm thời không được công nhận tại các quốc gia trên.

Đức cũng đề nghị những nước trong khối Schengen khi cấp thị thực ngắn hạn cho người mang hộ chiếu mẫu mới phải loại Đức ra khỏi khu vực hiệu lực của thị thực.

Ngày 28-7, Đại sứ quán Pháp ra thông báo cho biết nước này vẫn cấp thị thực bình thường cho người có hộ chiếu mẫu mới.

Ngày 1-8, Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam ra thông báo tạm dừng cấp thị thực Schengen trên hộ chiếu mẫu mới cho đến khi có thông báo khác.

Các nước Schengen gồm: Bỉ, Đan Mạch, Đức, Estonia, Phần Lan, Pháp, Hy Lạp, Iceland, Ý, Latvia, Liechtenstein, Litva, Luxemburg, Malta, Hà Lan, Na Uy, Áo, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Cộng hòa Czech và Hungary.

Việt Nam đang tích cực giải quyết

Hộ chiếu phổ thông mẫu mới của Việt Nam còn được gọi là hộ chiếu xanh tím than để phân biệt với hộ chiếu phổ thông mẫu cũ - Ảnh: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, hiện các cơ quan liên quan của Việt Nam đang liên hệ làm việc với các nước đã dừng công nhận hộ chiếu mẫu mới để lắng nghe, tìm hiểu vấn đề của phía bạn. Phía Việt Nam sẽ tìm cách giải quyết theo phương án cả hai có thể cùng chấp nhận.

Tại Đức, Đại sứ quán Việt Nam đã linh hoạt giải quyết bằng việc cấp giấy chứng nhận nơi sinh bằng tiếng Đức cho công dân có hộ chiếu mẫu mới. Việc này nhằm giúp người dân thuận lợi trong việc xin giấy phép cư trú và các thủ tục hành chính khác với các cơ quan của Đức.

Theo khảo sát nhanh của Tuổi Trẻ Online, có khá nhiều hộ chiếu do các nước cấp hiện nay không có thông tin về nơi sinh trên hộ chiếu, điển hình như Hàn Quốc.

Trong bộ tiêu chuẩn của ICAO về hộ chiếu (được nhiều nước chấp nhận), thông tin nơi sinh nằm trong nhóm có thể chọn thể hiện trên hộ chiếu hoặc không.

Các thông tin bắt buộc phải có trên hộ chiếu là loại hộ chiếu, tên, số hộ chiếu, quốc tịch, ngày sinh, giới tính và ngày hết hạn hộ chiếu.

Bộ Công an bắt đầu cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới màu xanh tím than từ ngày 1-7-2022 và cho biết mẫu mới có nhiều cải tiến, đảm bảo các kỹ thuật bảo an cũng như khó làm giả.

Một lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an khẳng định với Tuổi Trẻ Online vào ngày 28/7 rằng mẫu hộ chiếu mới "đúng quy định, đúng thông lệ quốc tế".

Hộ chiếu vẫn giữ nguyên kích thước, chiều ngang 88mm, dài 125mm và dày trong khoảng 0,75mm.

Trên mỗi trang là hình ảnh tiêu biểu phong cảnh, hình tượng về chủ quyền quốc gia, di sản văn hóa nổi tiếng của đất nước, góp phần khẳng định và quảng bá những hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Người dân đã được cấp hộ chiếu mẫu cũ trước ngày 1/7/2022 sẽ tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn ghi trong hộ chiếu.

https://kenh14.vn/den-luot-czech-khong-cong-nhan-ho-chieu-mau-moi-xanh-tim-than-cua-viet-nam-20220802135519714.chn