Đến "Lễ hội trên mây", đón Trung thu tròn đầy

Đi qua một năm 2021 với nhiều biến động và xa cách, chúng ta lại càng thêm trân quý từng khoảng thời gian được chia sẻ với những người thương yêu. Mùa Tết Đoàn Viên năm nay vì thế lại càng thêm ý nghĩa và ngập tràn mong đợi. Còn gì ấm áp hơn được kề bên gia đình, bạn bè và một nửa còn lại trong mùa lễ hội này, cùng trao nhau những câu chuyện, những tiếng cười, với thật nhiều quan tâm và thương yêu?

Khu vực trang trí chủ đề

Với chủ đề "Moon Feast In The Cloud" - "Trăng tròn an yên - Vui hội Đoàn Viên", Crescent Mall mời các bạn nhỏ và gia đình đến với một "Lễ hội trên mây" được trang trí hoành tráng đầy màu sắc ấn tượng với hình ảnh cung trăng rực rỡ, những chú thỏ trắng ngồi trò chuyện, đèn lồng tỏa sáng khắp bầu trời. Chuyến du ngoạn đến "Lễ hội trên mây" này sẽ có gì để kỷ niệm Trung Thu của bạn và người thương thêm tròn đầy? Lên kế hoạch khám phá ngay và đừng quên chụp ảnh check in để lưu giữ lại khoảnh khắc của ngày Tết Đoàn Viên nhé!

Chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc

Nhắc đến Trung thu, không thể không nhắc đến những hoạt động truyền thống gắn liền với dịp đặc biệt này: Múa Lân Sư Rồng, làm bánh Trung thu, đánh trống hay làm đèn lồng rước trăng…

Đến với Lễ Hội Trung Thu tại Crescent Mall, các bé và gia đình sẽ được trải nghiệm miễn phí những hoạt động đặc sắc để làm đầy thêm kỷ niệm về trung thu tuổi thơ:

- Múa Lân Sư Rồng: học cách tự làm một chiếc đầu lân truyền thống (diễn ra vào 18h – 20h ngày 13/8)

- Tô Màu Khung Trăng: thỏa sức sáng tạo tô điểm màu sắc cho cung trăng thân thuộc (diễn ra vào 18h – 20h ngày 14/8)

- Ký Ức Tuổi Thơ: tô màu trang trí cho chiếc trống để chơi đêm rằm (diễn ra vào 18h – 20h ngày 20/8 và 27/8)

- Màu Sắc Đêm Rằm: các bé tự do tô điểm những chiếc đèn lồng theo màu sắc yêu thích của mình (diễn ra vào 18h – 20h ngày 21/8 và 3/9)

- Bánh Trung Thu Đa Sắc: tự tay nặn lên những chiếc bánh trung thu với muôn vàn màu sắc và hình dáng theo trí tưởng tượng của bé từ đất sét (diễn ra vào 18h – 20h ngày 28/8 và 4/9)

Đêm Hội Trăng Rằm 10/9

Trong không gian lung linh của "Lễ Hội Trên Mây", cùng rước trăng đêm Rằm với những nhân vật quen thuộc của Tết Trung Thu cổ truyền: Chị Hằng và Chú Cuội. Diễn ra từ 17h – 20h ngày 10/9, các bé và gia đình sẽ được trải nghiệm một đêm hội Trăng Rằm đích thực với những hoạt động hoạt náo phong phú: Chơi cùng Chị Hằng và Chú Cuội, Rước đèn ông sao, nhảy flashmob, biểu diễn múa rối kịch, chơi xếp hình, biểu diễn ảo thuật tương tác…

Mua sắm tưng bừng

Thỏa sức mua sắm với những ưu đãi độc quyền tại trung tâm thương mại Crescent Mall với chương trình Spend & Receive diễn ra từ 15/8 đến 10/9.

Với mỗi hóa đơn 6 triệu, thành viên C Rewards sẽ nhận phần quà Bánh Trung Thu Tour Les Jours đặc biệt. Đây sẽ là cơ hội có một-không-hai để nhận phiên bản quà đặc biệt đến từ Crescent Mall.

Cùng Crescent Mall mang Trung thu đến mọi người

Tết Trung thu cũng là một ngày lễ đặc biệt đối với trẻ em. Với mong muốn đem một mùa trung thu ý nghĩa tới các những mảnh đời khó khăn, Crescent Mall đã tổ chức một chương trình quyên góp yêu thương từ ngày 5/8 đến 9/9.

Ghé quầy thông tin, tầng Trệt Crescent Mall, để đóng góp những món đồ chơi, sách truyện, lồng đèn, hay bánh trung thu cho các bé, và nhận lại 1 voucher Ecco hoặc Cole Haan và 5,000 C Points qua ứng dụng Crescent Mall. Những món quà này sẽ được Quỹ Hỗ Trợ Cộng Đồng Đinh Thiện Lý trao tặng các bé kém may mắn cho một ngày lễ Tết Thiếu Nhi trọn vẹn.

Chung tay cùng Crescent Mall lan tỏa yêu thương và mang Trung thu đến mọi người!

Trung thu đang đến rất gần rồi đó! Crescent Mall sẽ là địa điểm lý tưởng để cả gia đình mình có một mùa Trung thu 2022 thật ấm áp và gắn kết. Cùng lên lịch đi chơi Trung thu ngay nào!

Crescent Mall tập trung hơn 200 cửa hàng tại 6 tầng lầu, giới thiệu hàng loạt các thương hiệu hàng đầu quốc tế và trong nước, cửa hàng thực phẩm, siêu thị, cửa hàng bách hóa và rạp chiếu phim, cùng vô số hoạt động giải trí nhằm đem đến trải nghiệm mua sắm và vui chơi tuyệt vời.

