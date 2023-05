Đêm nhạc của Tuấn Hưng, Nguyên Hà bị lùi vô thời hạn chỉ 3 ngày trước khi diễn ra

Mới đây, fanpage chính thức của chương trình Soul of The Sea đã đăng tải thông báo về việc liveshow Tình Ca Mùa Hạ (kế hoạch ban đầu sẽ diễn ra vào tối 20/5) với sự tham dự của Tuấn Hưng, Nguyên Hà và Hoàng Đức Thịnh sẽ bị lùi vô thời hạn. Lý do được phía chương trình đưa ra nằm ở vấn đề phát sinh khiến BTC không thể giải quyết kịp thời. BTC chương trình cũng cho biết sẽ tiến hành liên hệ và hoàn vé 100% cho khán giả. Thời điểm tổ chức lại đêm nhạc vẫn chưa được thông báo.

Nguyên văn bài viết được đăng tải trên fanpage Soul of The Sea như sau:

"THÔNG BÁO LÙI SHOW,

Lời đầu tiên, BTC xin được gửi lời cảm ơn đến toàn bộ khán giả, những người đã quan tâm, mua vé và ủng hộ Liveshow TÌNH CA MÙA HẠ của SOUL OF THE SEA. Vì vấn đề liên quan đến buổi biểu diễn không thể giải quyết kịp thời, nên BTC bắt buộc phải lùi show diễn và hẹn gặp lại khán giả trong thời gian gần nhất, khi sự cố đã được xử lý.

Với những khán giả đã mua vé, BTC sẽ liên hệ và hoàn 100% tiền vé. Tuy nhiên, vì số lượng vé bán ra rất lớn nên chắc chắn sẽ có sự bỏ sót, nếu chưa được hoàn vé, vui lòng liên hệ với BTC theo hotline: 0985 176 389

Một lần nữa, BTC xin cảm ơn và xin lỗi về sự lùi lịch gây bất tiện này cho quý vị khán giả.

Hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp nhau trong show diễn gần nhất của SOUL OF THE SEA".

Poster của đêm nhạc Tình Ca Mùa Hạ với sự tham gia của Tuấn Hưng, Nguyên Hà và Hoàng Đức Thịnh

Theo đó vào chiều 17/5, Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản gửi Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Việt Hưng yêu cầu dừng hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Ông Phạm Tiến Phúc, Chủ tịch UBND phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh, chia sẻ với VietnamNet: ''Qua công tác kiểm tra chúng tôi phát hiện địa điểm tổ chức đêm nhạc nằm trên khu đất đã thu hồi nên đã có văn bản gửi UBND TP Hạ Long về việc đề xuất cho dừng hoạt động biểu diễn chương trình nghệ thuật này'' - ông Phúc nói.

Trước đó, ngày 26/4, Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh có văn bản chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật cho chương trình "Tình ca mùa hạ" của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Việt Hưng dự tính diễn ra từ 20h đến 22h ngày 20/5 tại tổ 91, khu Đồn Điền, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long.

Tuy nhiên, đến ngày 16/5, Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh nhận được văn bản của UBND TP Hạ Long về việc đề nghị thu hồi văn bản chấp thuận biểu diễn nghệ thuật của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Việt Hưng với lý do địa điểm tổ chức biểu diễn nghệ thuật nằm trong ranh giới vị trí đất đã có quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc thu hồi 36.822m2 đất của Công ty Cổ phần Long Việt tại phường Hà Khẩu.

Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh đã ban hành văn bản về việc thông báo thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp sau khi nhà nước thu hồi đất. Hiện, UBND TP Hạ Long đang giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất TP Hạ Long quản lý. Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh yêu cầu Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Việt Hưng dừng hoạt động biểu diễn nghệ thuật, chương trình "Tình ca mùa hạ" với thời gian và địa điểm nêu trên.